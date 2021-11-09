Окупанти встановили в Донецьку пам'ятник Дзержинському. ФОТО

Угруповання "ДНР" відкрило в окупованому Донецьку пам'ятник радянському діячеві, одному з організаторів "червоного терору" Феліксу Дзержинському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новости Донбасса.

Погруддя Дзержинського встановлено на території колишнього Донецького юридичного інституту, де зараз розташована "академія внутрішніх справ МВС ДНР", яка названа на честь засновника ЧК.

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