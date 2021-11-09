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Окупанти встановили в Донецьку пам'ятник Дзержинському. ФОТО
Угруповання "ДНР" відкрило в окупованому Донецьку пам'ятник радянському діячеві, одному з організаторів "червоного терору" Феліксу Дзержинському.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новости Донбасса.
Погруддя Дзержинського встановлено на території колишнього Донецького юридичного інституту, де зараз розташована "академія внутрішніх справ МВС ДНР", яка названа на честь засновника ЧК.
Топ коментарі
+32 Иван Иван #488996
показати весь коментар09.11.2021 22:51
+24 Yevgeniy Lysenko #493376
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+22 Перехватчик
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он был первый "новоросс" в Диком поле
Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р. Академія розташована у центрі міста Київ, була створена у 1995 році, як Інститут підготовки кадрів зовнішньої розвідки Національної академії СБУ. У 2007 році інститут був переданий зі складу Служби безпеки України до Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України і на його базі створили Інститут СЗР. У 2019 році Інститут було реорганізовано в Академію.
Де надалі будуть готувати кадри для Служби зовнішньої розвідки наразі не відомо.
Даннинг-Крюгер. Классика
Срюзьке мір , ****.
Эстетика дегенератов.
Члени Наглядової ради Агенції НАТО з підтримки та постачання через свою «принципову непроукраїнську позицію» заблокували частину оборонних контрактів, які уклала Україна.
Про це 8 листопада https://www.facebook.com/alexander.nossov.5/posts/4671993796200917 повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов, який у міністерстві відповідає за військово-технічну політику. Зокрема він розповів це під час зустрічі зі Стейсі Каммінгс, яка до вересня була заступником міністра оборони США із закупівель, а зараз призначена Главою Агенції НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency або NSPA), яка, за словами Носова, вважається у світі найбільш прозорою оборонною закупівельною організацією. «Я висловив проблемні питання між МОУ та NSPA, зокрема щодо принципової непроукраїнської позиції деяких членів Спостережної ради NSPA, які заблокували деякі наші контракти», - поінформував Олександр Носов про результати зустрічі.
Водночас він не сказав про представників яких саме країн йдеться.
Вибачте на слові 😠
- Наденька, открой, это твой Вова пришёл
С той стороны тишина
- Феликс Эдмундович, именам революции, открой твою мать!
- Кто, кто? - не понял Ленин.
- Шкрабы, - сказали ему - это новое революционное обозначение для школьных работников.
- Что за безобразие называть таким отвратительным словом учителя! - возмутился Владимир Ильич.
Через неделю пришла новая телеграмма: «Учителя голодают»
- Вот - совсем другое дело! - обрадовался Ленин.
На картине шалаш, из которого торчат две пары голых ног - мужские и женские.
- Это шалаш в Разливе, - объясняет гид. - Ноги принадлежат Дзержинскому и Крупской...
- А где же Ленин?
- Ленин в Польше.
- это вы, феликс , курите в параше, а окурки бросаете прямо в очко !?
- ну, я - отвечает дзержинский.
- так вот, не делайте так больше, их после этого мне чертовски трудно раскуривать...
"Десять лет сидел на Колыме, партизанил в Питерских болотах, а затем подался, по весне, за кордон подтягивать босоту"