Оккупанты установили в Донецке памятник Дзержинскому. ФОТО
Группировка "ДНР" открыла в оккупированном Донецке памятник советскому деятелю, одному из организаторов "красного террора" Феликсу Дзержинскому.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Бюст Дзержинского установлен на территории бывшего Донецкого юридического института, где сейчас расположена "академия внутренних дел МВД ДНР", названная в честь основателя ЧК.
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он был первый "новоросс" в Диком поле
Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р. Академія розташована у центрі міста Київ, була створена у 1995 році, як Інститут підготовки кадрів зовнішньої розвідки Національної академії СБУ. У 2007 році інститут був переданий зі складу Служби безпеки України до Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України і на його базі створили Інститут СЗР. У 2019 році Інститут було реорганізовано в Академію.
Де надалі будуть готувати кадри для Служби зовнішньої розвідки наразі не відомо.
Даннинг-Крюгер. Классика
Срюзьке мір , ****.
Эстетика дегенератов.
Члени Наглядової ради Агенції НАТО з підтримки та постачання через свою «принципову непроукраїнську позицію» заблокували частину оборонних контрактів, які уклала Україна.
Про це 8 листопада https://www.facebook.com/alexander.nossov.5/posts/4671993796200917 повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов, який у міністерстві відповідає за військово-технічну політику. Зокрема він розповів це під час зустрічі зі Стейсі Каммінгс, яка до вересня була заступником міністра оборони США із закупівель, а зараз призначена Главою Агенції НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency або NSPA), яка, за словами Носова, вважається у світі найбільш прозорою оборонною закупівельною організацією. «Я висловив проблемні питання між МОУ та NSPA, зокрема щодо принципової непроукраїнської позиції деяких членів Спостережної ради NSPA, які заблокували деякі наші контракти», - поінформував Олександр Носов про результати зустрічі.
Водночас він не сказав про представників яких саме країн йдеться.
Вибачте на слові 😠
- Наденька, открой, это твой Вова пришёл
С той стороны тишина
- Феликс Эдмундович, именам революции, открой твою мать!
- Кто, кто? - не понял Ленин.
- Шкрабы, - сказали ему - это новое революционное обозначение для школьных работников.
- Что за безобразие называть таким отвратительным словом учителя! - возмутился Владимир Ильич.
Через неделю пришла новая телеграмма: «Учителя голодают»
- Вот - совсем другое дело! - обрадовался Ленин.
На картине шалаш, из которого торчат две пары голых ног - мужские и женские.
- Это шалаш в Разливе, - объясняет гид. - Ноги принадлежат Дзержинскому и Крупской...
- А где же Ленин?
- Ленин в Польше.
- это вы, феликс , курите в параше, а окурки бросаете прямо в очко !?
- ну, я - отвечает дзержинский.
- так вот, не делайте так больше, их после этого мне чертовски трудно раскуривать...
"Десять лет сидел на Колыме, партизанил в Питерских болотах, а затем подался, по весне, за кордон подтягивать босоту"