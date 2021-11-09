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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты установили в Донецке памятник Дзержинскому. ФОТО

Оккупанты установили в Донецке памятник Дзержинскому. ФОТО

Группировка "ДНР" открыла в оккупированном Донецке памятник советскому деятелю, одному из организаторов "красного террора" Феликсу Дзержинскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Оккупанты установили в Донецке памятник Дзержинскому 01

Бюст Дзержинского установлен на территории бывшего Донецкого юридического института, где сейчас расположена "академия внутренних дел МВД ДНР", названная в честь основателя ЧК.

Читайте также: Оккупанты открыли памятник Дзержинскому в Симферополе, в РПЦ заявили об "оскорблении памяти" жертв красного террора

Автор: 

Дзержинский Феликс (13) Донецьк (6321) памятник (2238)


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Топ комментарии
+32
заживут теперь)
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09.11.2021 22:51
+24
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09.11.2021 23:12
+22
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09.11.2021 23:37
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заживут теперь)
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09.11.2021 22:51 Ответить
теперь МММ-щик устроит военный коммунизм. Узнают теперь совкодрочеры по чем фунт лиха... Школьный учебник по истории скурили, - теперь через жопу будет доходить=)
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09.11.2021 22:55 Ответить
а рашкованцам ничего другого не подходит. правда потом обычно начинается голод, но то такое
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09.11.2021 23:02 Ответить
почему не хану Мамаю ?

он был первый "новоросс" в Диком поле
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10.11.2021 00:10 Ответить
Авакова и ********** , а так же , рыгов устраивает ,что на выборах победят "сепары"
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10.11.2021 01:00 Ответить
Це якраз для домбасян.
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09.11.2021 22:54 Ответить
Уряд ліквідував академію зовнішньої розвідки!

Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р. Академія розташована у центрі міста Київ, була створена у 1995 році, як Інститут підготовки кадрів зовнішньої розвідки Національної академії СБУ. У 2007 році інститут був переданий зі складу Служби безпеки України до Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України і на його базі створили Інститут СЗР. У 2019 році Інститут було реорганізовано в Академію.

Де надалі будуть готувати кадри для Служби зовнішньої розвідки наразі не відомо.
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09.11.2021 22:55 Ответить
Вражини мокшанські, вже не криються.
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09.11.2021 23:13 Ответить
жесть!
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10.11.2021 12:10 Ответить
У мене вже не тільки слів, а й матюків не зосталось...
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09.11.2021 22:59 Ответить
Довбойоби
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09.11.2021 22:59 Ответить
І кожен придурок вважає, що якщо повернути совок, то він стане вертухаєм...
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09.11.2021 23:00 Ответить
...а не будет сидеть за решеткой и заниматься упражнениями со шваброй.
Даннинг-Крюгер. Классика
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09.11.2021 23:03 Ответить
Це свідчення лише того , що хліба і картошкі стає катастрофічно мало і потрібні суворі заходи щодо насєлєнія . Щоб не бузили .
Срюзьке мір , ****.
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09.11.2021 23:02 Ответить
Изваяние Эдмундыча выглядит как отёчный, обветренный, слегка окосевший алкаш с оттенком врожденной аномалии развития.
Эстетика дегенератов.
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09.11.2021 23:05 Ответить
НАТО блокує міжнародні оборонні закупівлі України!!! (Зелені російські колаборанти все роблять для цього!)

Члени Наглядової ради Агенції НАТО з підтримки та постачання через свою «принципову непроукраїнську позицію» заблокували частину оборонних контрактів, які уклала Україна.

Про це 8 листопада https://www.facebook.com/alexander.nossov.5/posts/4671993796200917 повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов, який у міністерстві відповідає за військово-технічну політику. Зокрема він розповів це під час зустрічі зі Стейсі Каммінгс, яка до вересня була заступником міністра оборони США із закупівель, а зараз призначена Главою Агенції НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency або NSPA), яка, за словами Носова, вважається у світі найбільш прозорою оборонною закупівельною організацією. «Я висловив проблемні питання між МОУ та NSPA, зокрема щодо принципової непроукраїнської позиції деяких членів Спостережної ради NSPA, які заблокували деякі наші контракти», - поінформував Олександр Носов про результати зустрічі.

Водночас він не сказав про представників яких саме країн йдеться.
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09.11.2021 23:05 Ответить
А на следующий день бюст замироточил! Вы представляете, о чудо!!!😁😁😁
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09.11.2021 23:05 Ответить
Піпець - це називається 🙁
Вибачте на слові 😠
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09.11.2021 23:05 Ответить
Как только в 2014 г появились видео как устраивали парады военнопленых якобы, сразу определил что всё что там, все что там, и территория в том числе должна быть навеки забыта и отрезана. И то что днями словили изувера палача с тамошней тюрьмы---это звенья одной цепи. Лучше позже---чем никогда. Надо вычеркнуть ту часть из списков живущих на этом свете для нас.
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09.11.2021 23:10 Ответить
Нужно провести такой эксперимент. Отказаться от ОРДЛО и предложить ***** забрать эту часть Донбасса. Уверен на 100 процентов, ***** на это не пойдёт. Ему эта территория с разрушенными городами, минными полями , затопленными шахтами, где уголовники всем заправляют и нахер не нужна. Может хоть после этого, жители ОРДЛО поймут как путлер их "любит"
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09.11.2021 23:24 Ответить
Время эксперементов давно ушло. Как только Украине предоставили без-виз, нужно было срочно ввести визовый режим с РФ, признать кретинов официально и тоже визовый режим. Тогда это бы прошло. Та мразь мечтала о независимости---и получила бы её. Конечно---скорее всего они бы попросились в состав РФ---возможно их бы приняли. Но война бы прекратилась и конфигурация дальнейших событий для нас была бы ни как не хуже, как минимум, чем сейчас. Это самая большая претензия к Пороху. Потерявши---не находят. Сжигая мосты---назад уже не оглядываются---не на что!
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09.11.2021 23:33 Ответить
Тільки то кацапське гівно полізло б далі, вони ж заявляли про "денере і ленере в прєдєлах абластєй"
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10.11.2021 00:47 Ответить
Та могло поползти конечно. Задним числом чуть не логично рисовать картинку, знаю сам хорошо. Но иногда стоит сделать резкое решение, действие, указ, приказ---ведь победителей не судят. Реально по факту этих дней мы в тупике. Значит были ошибки в прошлом. Там отстой был и 40 лет назад, и знали многие и тогда и почему так. Пришло время платить. Хотя лучше позже, чем никогда. Ещё сможем.
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10.11.2021 01:05 Ответить
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09.11.2021 23:12 Ответить
Мдя... Відразу видно, що у дамбвабських кармільцев гроші закінчуються. То бюстік, а не пам"ятник. Там навіть голубу чвиркнуті немає на що. А де ж монументалізм? Пітух з лайна і то більш вражає. Хоч би не позоролись.
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09.11.2021 23:14 Ответить
Членин стучит в дверь:

- Наденька, открой, это твой Вова пришёл
С той стороны тишина
- Феликс Эдмундович, именам революции, открой твою мать!
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09.11.2021 23:15 Ответить
Однажды Ленину прислали телеграмму из провинции: «Шкрабы голодают».
- Кто, кто? - не понял Ленин.
- Шкрабы, - сказали ему - это новое революционное обозначение для школьных работников.
- Что за безобразие называть таким отвратительным словом учителя! - возмутился Владимир Ильич.
Через неделю пришла новая телеграмма: «Учителя голодают»
- Вот - совсем другое дело! - обрадовался Ленин.
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09.11.2021 23:38 Ответить
Украине работы добавилось, демонтировать еще один символ красной чумы
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09.11.2021 23:17 Ответить
*****, существа.
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09.11.2021 23:35 Ответить
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09.11.2021 23:37 Ответить
Реально такой памятник? А какой славный город осчастливили таким "***********" изваянием???
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10.11.2021 00:33 Ответить
на Лыбедской стоял =)
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10.11.2021 09:09 Ответить
Ндааа. Или скульптор очень смелый и язвительный, или "даже не знаю, что сказать"...
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10.11.2021 10:53 Ответить
На выставке висит картина «Ленин в Польше».
На картине шалаш, из которого торчат две пары голых ног - мужские и женские.
- Это шалаш в Разливе, - объясняет гид. - Ноги принадлежат Дзержинскому и Крупской...
- А где же Ленин?
- Ленин в Польше.
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09.11.2021 23:40 Ответить
Садисти створили пам'ятник садисту Д.! Точно в яблочко!
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09.11.2021 23:54 Ответить
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10.11.2021 00:00 Ответить
мені здається, що "скульптор" зхалтурив: гімнастьорка бюста цього ката чомусь застібається наліво, а не направо.
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10.11.2021 00:05 Ответить
членин встречает дзержинского и нервно арёт :
- это вы, феликс , курите в параше, а окурки бросаете прямо в очко !?
- ну, я - отвечает дзержинский.
- так вот, не делайте так больше, их после этого мне чертовски трудно раскуривать...
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10.11.2021 00:10 Ответить
Я здивований. А чому не пам'ятник своєму "асвабадітєлю" і "самаму вєжліваму із людєй"?

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10.11.2021 00:14 Ответить
А коли відкриють пам"ятники моториллу, ківі і захаразу?
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10.11.2021 00:14 Ответить
та їх жеж кабздон з канцерта не відпускає...
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10.11.2021 00:22 Ответить
Феликс Эмуднович убивать начал еще с детства. Свою любимую сестру Ванду он, приревновавши, убил в 17 лет... Матерый человечище
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10.11.2021 00:19 Ответить
Единственный из революционеров кто реальную десятку отмотал. На чёрной зоне в авторитете был. Сплошное отрицалово.
"Десять лет сидел на Колыме, партизанил в Питерских болотах, а затем подался, по весне, за кордон подтягивать босоту"
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10.11.2021 08:56 Ответить
Идиоты...
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10.11.2021 01:48 Ответить
лохонулись придурки... лучше бы саньку пушкину поставили... потому что не туберкулезный филя был первым чекистом... первым чекистом был пушкин, который написал - "душИ прекрасные порывы..."
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10.11.2021 04:50 Ответить
Ждём памятник малюте скуратову.
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10.11.2021 06:17 Ответить
Раз пішло таке лайно, значить там все зовсім кепсько. Ще хай ставлять бюсти чЛєніну, Сраліну та іншим упирям і тоді в Лугандоні буде щастя
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10.11.2021 07:02 Ответить
Рожа у бюста скрепная, с бодуна, как у попочленца. Там полный разрыв шаблона. Бюсты дебилоидов Гиви -Моторыла, убийцы и садиста Дзержинского, извращенца кровавого Николашки и остальной шелупони. Шахты затопили, заводы порезали, территорию засрали. Орда кацапская без поклонения убийцам и трупам не может.
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10.11.2021 07:56 Ответить
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10.11.2021 08:28 Ответить
Странная страна кацапия. Сталин - грузин, Феликс - поляк, Ленин - еврей, цари - немчура, убивали раисянцев миллионами, а они им памятники ставят удмурт *****, тувинец Шойгу, чеченец Кадыров обобрали рашку как липку, но они Герои Расеи
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10.11.2021 11:41 Ответить
цукерман....
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10.11.2021 19:15 Ответить
 
 