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Новини Боротьба з коронавірусом
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ВООЗ тестує ще 16 вакцин від COVID-19

ВООЗ тестує ще 16 вакцин від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я тестує 16 нових вакцин від коронавірусу

Про це в інтерв'ю La Vanguardia заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, найкращим способом боротьби з інфекційним захворюванням є поєднання ефективної вакцини та ефективного препарату.

"Звичайно, дані все ще надходять, і ми дуже детально їх аналізуємо від ВООЗ. Ми тестуємо ще 16 вакцин. Наука розвивається дуже добре, і це те, про що людям також слід розповідати", - пояснив Клюге.

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Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770)


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Топ коментарі
+5
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10.11.2021 09:38
+4
Але невакциновані цього вже не побачать
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10.11.2021 09:40
+1
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10.11.2021 09:46
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10.11.2021 09:38 Відповісти
Але невакциновані цього вже не побачать
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10.11.2021 09:40 Відповісти
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10.11.2021 09:46 Відповісти
Майже усе вірно, але чим більше захворіло, тим більше штаммів!
Спростуте мене аргументовано.
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10.11.2021 09:55 Відповісти
Не. Чем больше антиваксеров, тем меньше антиаксеров
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10.11.2021 10:00 Відповісти
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10.11.2021 09:50 Відповісти
Ээээ... Немного не понятно. Это, типа стёб, или вы это всерьёз?
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10.11.2021 13:01 Відповісти
эта как захочешь
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10.11.2021 13:03 Відповісти
Всё понятно. Когда-то украинцы были одной из самых образованных наций в мире. Но это было очень давно. Сейчас значительно преобладают идиоты.
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10.11.2021 13:33 Відповісти
непонятно а это стеб или всерьёз ?
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10.11.2021 13:55 Відповісти
Отож.
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10.11.2021 14:08 Відповісти
краще над ліками попрацюйте. Ретельніше.
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10.11.2021 09:59 Відповісти
Профилактика лучше лечения - это любой врач скажет. А профилактика - это как раз вакцина, а не таблетки
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10.11.2021 10:02 Відповісти
На, почитай https://news.sky.com/story/covid-19-irelands-co-waterford-has-one-of-the-highest-vaccination-rates-in-the-world-so-why-are-cases-surging-12461642
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10.11.2021 10:03 Відповісти
На почитай https://news.liga.net/world/news/99-umershih-ot-koronavirusa-ne-byli-vaktsinirovany-voz 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы - ВОЗ
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10.11.2021 10:06 Відповісти
 
 