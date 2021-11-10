ВООЗ тестує ще 16 вакцин від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я тестує 16 нових вакцин від коронавірусу

Про це в інтерв'ю La Vanguardia заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, найкращим способом боротьби з інфекційним захворюванням є поєднання ефективної вакцини та ефективного препарату.

"Звичайно, дані все ще надходять, і ми дуже детально їх аналізуємо від ВООЗ. Ми тестуємо ще 16 вакцин. Наука розвивається дуже добре, і це те, про що людям також слід розповідати", - пояснив Клюге.

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