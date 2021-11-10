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ВООЗ тестує ще 16 вакцин від COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я тестує 16 нових вакцин від коронавірусу
Про це в інтерв'ю La Vanguardia заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, найкращим способом боротьби з інфекційним захворюванням є поєднання ефективної вакцини та ефективного препарату.
"Звичайно, дані все ще надходять, і ми дуже детально їх аналізуємо від ВООЗ. Ми тестуємо ще 16 вакцин. Наука розвивається дуже добре, і це те, про що людям також слід розповідати", - пояснив Клюге.
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