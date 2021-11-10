Школи тепер також є рушійною силою пандемії, - представник ВООЗ Клюге

У ВООЗ зробили заяву про роботу шкіл під час пандемії. Вони є рушійною силою епідемії.

Про це директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив в інтерв'ю газеті La Vanguardia, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, потрібно починати вакцинувати дітей.

"І на наступному етапі ми будемо шукати докази щодо вакцинації для дітей, оскільки з'являється все більше і більше доказів того, що школи тепер теж є рушійною силою епідемії", - заявив Клюге.

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