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Новости Коронавирус и карантин
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Школы теперь также движущая сила пандемии, - представитель ВОЗ Клюге

Школы теперь также движущая сила пандемии, - представитель ВОЗ Клюге

В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Они являются движущей силой эпидемии.

Об этом директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил в интервью газете La Vanguardia, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, нужно начинать вакцинировать детей.

"И на следующем этапе мы будем искать доказательства вакцинации для детей, поскольку появляется все больше и больше доказательств того, что школы теперь тоже являются движущей силой эпидемии", - заявил Клюге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 816 человек, зафиксировано 23 283 случая заражения, 16 277 человек выздоровели

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) дети (6479) школа (3012) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Необхдідно притягувати до відповідальності голов громад, мерів міст, які відкривають навчальні заклади! Вчителі вакциновані, але діти, особливо після 14, активно заражають один одного у тісних класах, а потім несуть ковід додому до батьків, а що особливо небезпечно, до літніх родичів. Також вони в переважній більшості не носять маски в транспорті. На даний момент дистанційна освіта повністю задовольняє учнів в освітньому процесі, а хто не вчився в школі, той й вдома не буде вчитись. Спілкуватись можна і на вулциі, де ризик підхопити чи заразитись ковідом мінімальний.
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10.11.2021 10:03
+5
Все это моментальная прибыль, а если смотреть в перспективе - растет гиганское кол-во детей необученых,недоученых, не способных в дальнейшем критически мыслить, зависимые от сетей и гаджетов и тд. Именно им лет через 10-15 можно будет втирать любую дич и они будут согласны на все дабы не потерять уютный уголок (у нас сейчас взрослые готовы идти колоться не из за страха болезни, а из за того что их не пустят горбатиться за 10-20$ в день)
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10.11.2021 10:16
+4
Фармафія вже підрахувала прибутки і вимагає ширяти кожен рік, а тут ще і дітей скіки.Це ж блін скіки заробітку!!Пропоную їм звернути увагу на собак і котів,хомячків,морских свинок.
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10.11.2021 09:34
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Евгений Понасенков


@Ponasenkov

·
https://twitter.com/Ponasenkov/status/1457831700835221515 9 ****.



Как людишки разных стран мира, и тех, где веками было гражданское общество тоже, легко согласились с фашизмом кьюаркодов, отменой лица на годы (маски) и запретом работать, гулять. И ужас за будущее: так можно загнать приматов в лагерь любого типа абсурда, несвободы и ненависти.
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10.11.2021 09:32 Ответить
Необхдідно притягувати до відповідальності голов громад, мерів міст, які відкривають навчальні заклади! Вчителі вакциновані, але діти, особливо після 14, активно заражають один одного у тісних класах, а потім несуть ковід додому до батьків, а що особливо небезпечно, до літніх родичів. Також вони в переважній більшості не носять маски в транспорті. На даний момент дистанційна освіта повністю задовольняє учнів в освітньому процесі, а хто не вчився в школі, той й вдома не буде вчитись. Спілкуватись можна і на вулциі, де ризик підхопити чи заразитись ковідом мінімальний.
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10.11.2021 10:03 Ответить
"В группах заболевает сразу до 10-12 детей". Как дети переносят COVID-19 и можно ли их прививать

Отличительная черта новой вспышки коронавируса и преобладающего в ней штамма "дельта" - это восприимчивость к нему детей.

Например, в Украине из 8832 выявленных новых случаев заболевания - 863 https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/9/7309916 приходятся на детей. А в прошлую пятницу - 8 октября - в стране выявили почти 1,5 тысячи случаев коронавируса среди детей. Прививать в Украине можно только тех детей, которым рекомендуют врачи.

Во многих других странах сейчас решают - прививать детей или нет. Всемирная организация здравоохранения еще в июне https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice пришла к выводу , что вакцина Pfizer подходит детям старше 12 лет. При этом на сайте ВОЗ сказано, что на срочности таких прививок они не настаивают - так как "у детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более легкой форме".

При этом - не дожидаясь обновленных правил ВОЗ - еще в мае прививать детей от коронавируса начали в США и Канаде, Венгрии. В июне к ним присоединились Румыния, Италия и ОАЭ. Во всех случаях речь идет о детях от 12 лет.

Глава правления Украинской академии педиатрических специальностей и доктор медицинских наук Марина Маменко рассказала Настоящему Времени о том, как дети переносят новый штамм коронавируса и можно ли прививать существующими вакцинами детей.

- Можно ли уже как-то обобщать информацию о том, как дети переносят "дельту"? Так же тяжело, как и взрослые? Или есть отличия?



https://www.currenttime.tv/a/kak-perenosyat-covid-deti-i-mozhno-li-ih-vakcinirovat/31504026.html Как переносят коронавирус дети

- На самом деле у нас действительно ситуация хуже, чем она была на первых двух волнах. Насколько я знаю, буквально в субботу общалась с коллегами из Киевской детской инфекционной больницы, которая у нас первая линия, и в начале этой волны они были единственными открытыми для ковидных пациентов, сейчас мы уже расширяем перечень таких больниц. Так вот коллеги сказали, что более чем половина детей требует кислородной поддержки, такого не было ни на одной из предыдущих волн. И действительно очень тревожит то, что в классах, в группах заболевает сразу до 10-12 детей. Коллеги из других стран говорят, что это действительно характеристика дельта-варианта вируса SARS-CoV-2, поэтому тут общее количество тяжелых будет однозначно больше. И то, что еще тревожит, американские коллеги говорят, что много мультисистемного воспалительного синдрома.

- Это как раз постковидные последствия - мультисистемный воспалительный синдром, я правильно понимаю?

- Да, постковидное. Но если для взрослого населения это чаще все-таки слабость, длительно не восстанавливается обоняние, вкус, какие-то депрессивные состояния, у детей такое тоже может быть. Но вот есть специфическая форма, которая очень тяжелая - мультисистемный воспалительный синдром, - это пациент, который оказывается в реанимации.

- А что происходит с этим пациентом?

- Если на простом языке, это воспаление сосудов во всех органах. Мы знаем, что COVID-19 дает серьезное поражение сосудов и у взрослых, мы все время на этом делаем акценты. Но когда поражаются сосуды в разных органах и тканях, сразу наступает недостаточность разных органов: почек, печени, сердца.

- И у деток этот мультисистемный воспалительный синдром сложнее и чаще, чем у взрослых? Правильно ли я поняла?

- Это в основном и есть детское осложнение именно от COVID-19, даже его осложнением называть сложно, потому что очень часто мы сталкиваемся с пациентами, детьми, которые либо бессимптомно переносили болезнь, мы узнаем только потому, что антитела одновременно обнаруживаем, которые говорят о том, что болезнь уже была, либо переносили ее достаточно легко. Не могут определить, какие факторы риска, то есть сказать, что этот ребенок угрожаем или другой, невозможно, потому что половина детей имеет какие-то предыдущие заболевания до этого эпизода, вторая половина до эпизода ковида считалась абсолютно здоровой, то есть сложно пока сказать, как определить, кому больше угрожает.
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10.11.2021 10:38 Ответить
Шановни, це наслідки децентралізації. Освіта фактично впала їм на голову. І тоді голови громад постворювали потужні управління освіти по селах і селищах, а що цим напівсамозванним управлінням робити? Підвозити учнів до шкіл, створювати рівні умови, забезпечувати опалення, їм нецікаво. Вони хочуть проводити олімпіади, конкурси наукових робіт, втручатись в навчальний процес і давати свої реклмендації. Створений управлінський вакум тут же заповнили вискочки з тих же шкіл. Вони вже планують атетустувати вчителів. Але чогось не базають рідписуваться посадами такими, як фахівець управління освіти, культури, молоті і спорту та туризму. Пан Шкарлет напевно і нездогадується про таких своїх фахівцях. Тому до шкіл вони погонять людей.
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10.11.2021 10:39 Ответить
Фармафія вже підрахувала прибутки і вимагає ширяти кожен рік, а тут ще і дітей скіки.Це ж блін скіки заробітку!!Пропоную їм звернути увагу на собак і котів,хомячків,морских свинок.
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10.11.2021 09:34 Ответить
Зкиньте мафію, що вивела країну на перші щабелі по смертності у світі, а потім прапор вам в ... вирішуйте проблеми інші, я вас ПОТІМ підтримаю)
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10.11.2021 09:40 Ответить
хто помер?
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10.11.2021 17:21 Ответить
Все это моментальная прибыль, а если смотреть в перспективе - растет гиганское кол-во детей необученых,недоученых, не способных в дальнейшем критически мыслить, зависимые от сетей и гаджетов и тд. Именно им лет через 10-15 можно будет втирать любую дич и они будут согласны на все дабы не потерять уютный уголок (у нас сейчас взрослые готовы идти колоться не из за страха болезни, а из за того что их не пустят горбатиться за 10-20$ в день)
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10.11.2021 10:16 Ответить
Во заливает.
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10.11.2021 10:52 Ответить
ну так что плохого?
это же и есть цель всей кампании, разве нет?
деградация сама по себе не случится
если ей не помогать
людишки имеют свойство развиваться
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10.11.2021 19:28 Ответить
а медики в Украине по прежнему не попадают в категорию принудительной вакцинации. вчера наблюдал презабавную картину. есть у нас в Сумах 3-я поликлиника, если вся медицина в целом на уровне дна, после рехворм супрун, то эта 3-я поликлиника дно пробила и находится где-то в Марианской впадине. но не суть, история о другом. так вот 3-я поликлиника, есть там пункт вакцинации, в торце здания, все люди, пришедшие уколоться, ждут на улице, а рядом, буквально в 10-15 метрах расположен хлебный киоск. я остановился купить хлебобулочных изделий и стал невольным свидетелем спора, даже скорее не спора, а активной ссоры на очень повышенных тонах между желающим уколоться и медиком. застал я эту ссору не с начала, но суть понял сразу: мужик активно, с пеной у рта, возмущался, почему это его колет неуколотый медицинский работник без сертификата? на что медик ему ответила очень оригинально: «нам, в отличии от вас, прививку делать не обязательно!». шах и мат.
чем все это закончилось - без понятия. я купил хлеб и уехал.
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10.11.2021 09:38 Ответить
Дуже цікаво. Але ви забули додати про МЕДСЕСТРУ Супрун, про реакцію та супротив реформам фарммафії, про ціни на ліки, що ІНКОЛИ на сотні відсотків вищі за ціни в західних країнах.
А так усе вірно)
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10.11.2021 09:44 Ответить
я не о реформе в целом писал, лишь упомянул к слову, а о том маразме, что происходит в Украине конкретно с прививками против ковида.
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10.11.2021 09:49 Ответить
это очередь на вакцинацию... расстояние между людьми - 10 см...
как думаете будут ли (даже после первой дозы_ среди них заболевшие ?
75-85% пришли за "документом" а не из-за желания обезопасить себя...

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10.11.2021 10:02 Ответить
Ну і шо? Дурні сварились і дурак їх слухав.
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10.11.2021 10:54 Ответить
а тут пришел "умный" ты, и нагадил
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10.11.2021 10:57 Ответить
Дурні повинні знати своє місце. Вороги теж.
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10.11.2021 11:03 Ответить
Уж дуже засмерділо теорією змови фармкомпаній((((
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10.11.2021 09:59 Ответить
на сколько я понимаю, в скором времени детей без укола не будут принимать в школу? потом возьмутся за детские садики и роддомы? потом без укола не возможно будет получить банковскую карту и так далее..
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10.11.2021 10:03 Ответить
вот это вырастит новое поколение "шпециалистов"
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10.11.2021 10:09 Ответить
Без укола дитини до народження, не можна буде народжуватись)
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10.11.2021 10:40 Ответить
опередил
только хотел сказать
хотя это и так ясно
можно не говорить
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10.11.2021 19:29 Ответить
Дети не умеют учиться самостоятельно. Им надо педагог, с образованием, распорядок, в конце концов им надо общество сверстников. Все это карантин отменяет. Если подобное положение вещей продлится несколько лет, то следующее поколение вырастет дегенератами, способными выполнять только самые примитивные действия - работать официантом, разделывать туши на мясокомбинате, заниматься проституцией.
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10.11.2021 10:10 Ответить
Росіяни стали занепокоєні бо після цього навчання діти стали співати "Батько наш Бандера". І сепарня у школах на це вплинути онлайн не може. А раніше, колосок, медведек, шаравари. Так піде, дійсно мозькву спалять.
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10.11.2021 10:58 Ответить
Несешь херню.
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10.11.2021 11:05 Ответить
Не подобається пісня "Батько наш Бандера"?
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10.11.2021 11:07 Ответить
И Бандера, и песня - полное дерьмо.
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10.11.2021 11:59 Ответить
Ось і стало все на місце. Ну не може мозьковське чмо сказати, що Бандера герой України. Щелепа у вас тільки путінососна. І Воля для вас це придурок з камедіклаб.
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10.11.2021 12:24 Ответить
Да ты просто дурачок.
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10.11.2021 12:49 Ответить
Т.е., что бы остановить пандемию нужно закрыть все школы! Навсегда закрыть.
Здания отдать под торгово-развлекательные центры.
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10.11.2021 10:12 Ответить
не треба пересмикувати. З понеділка у Львові відкривають школи для дітей 1-4 класів. Яка логіка робити це в разгар пандемії? Ви можете мені пояснити чому саме ЗАРАЗ?
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10.11.2021 10:24 Ответить
Пояснюю, що малих дітей без нагляду залишити неможна. Тому всі штурмують місцеву владу відкрити школи і передати їх чад під нагляд Держави.
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10.11.2021 11:00 Ответить
1,Никакой, но ранее озвученые условия игры нужно выполнять (работать будут те школы в которых укололись все), вот почему только 1-4 хз, тут никакие логики не действуют, даже боты ваксеры типо валеры в недоумении.
2.Пандемии НЕТ, термины и их понятия пандемия и эпидемия были подкорректированы возом лет за пять до ковида, поэтому в рамках предедущих болезней - это не пандемия и не эпидемия если сравнивать.
Почему сейчас - хз, но если вчитываться в новости (не только наши) и слушать внимательно что говорят - есть некая магическая цифра и отсчет : 15 ноября,середина ноября, после серены ноября и тд. будет спад (это звучало у нас,латвия,литва,польша и близлежащие страны), что будет после - банально просто.Европа и мир готовиться к черным пятницам,рождеству,новому году , не только фарме зарабатывать ведь.
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10.11.2021 11:02 Ответить
Всё определяется целью действия!
Дети идеальные разносчики, сами практически не болеют, а доверие к ребенку больше.
Нужно заразить как можно больше людей. Резкое повышение смертности освободит власть от контроля расходов на борьбу.
Похоже вакцинированные заражают меньше ожидаемого.
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10.11.2021 12:43 Ответить
приняты все меры, чтоб вакцинированные заражали как следует
выдают же им сертификаты, им можно сразу пока иммунитета еще нету - заражать

а Вы что предлагаете? Предписать им целоваться в десны с каждым встречным?
это будет уже экстремизм. Заражают сколько могут, и спасибо им хоть за это
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10.11.2021 19:31 Ответить
Ні. Треба прагматично відноститись до зросту захворювання і госпіталізації.
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10.11.2021 12:26 Ответить
У Києві стрімко зростає кількість хворих на коронавірус дітей. Лише за минулу добу більш як 100 госпіталізованих, що є рекордними показниками серед неповнолітніх за весь період пандемії в столиці. Джерело:
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10.11.2021 12:29 Ответить
Почаще переводите на онлайн обучение и всё буде добре!
На третий год пандемии типа дошло, что дело в школах, когда в сентябре и начинается стремительный рост заболевания, с началом учебного года.
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10.11.2021 10:54 Ответить
яка хвороба в школах? Що сталось ? ЯКий третій рік? Яка пандемія? Хто оголосив її?
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10.11.2021 11:44 Ответить
Прокинувся поляк. Дуй на кордон там ірак приїхав.
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10.11.2021 12:31 Ответить
Цікаво. Як тварину пустили до компа?
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10.11.2021 17:22 Ответить
на онлайн-обучении тоже увольняют непривитых преподавателей
не знал бы - не сказал конечно, но это не слухи
пока надеемся что это только местные перегибы на местах, чтоб процент ваксы поднять
но факты есть
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10.11.2021 19:33 Ответить
Правильно. немає чого вчитись дітям простих людей. І так вони потім будуть рабами, а тим освіта ні до чого. Дітки же можновладців вчаться в повному обсязі.
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10.11.2021 11:43 Ответить
Рабами народжуються. Школа деблів не виправляє.
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10.11.2021 12:31 Ответить
Во всём виноваты женщины!
Рожают дебилов ...
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10.11.2021 12:44 Ответить
Тобі зі школою не повезло. Шкода.
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10.11.2021 17:16 Ответить
Я вчився у двох школах і обидві були ім. Дзержинського. Чи ти про дитиство? Там я не вчився, було скучно.
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10.11.2021 17:19 Ответить
Ти про свої проблеми піді і лікарю розкажи. Я не спеціаліст ні з психіатрії , ні з ветиринарії.
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10.11.2021 17:24 Ответить
Проблеми в тебе дурника бо це ти батрачишь на поляків.
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10.11.2021 17:28 Ответить
цікаво, як баран може набирати на клаві текст? Копитом чи рогами? питання риторичне.
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11.11.2021 05:20 Ответить
Ти не баран, ти вівця. Копитом.
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11.11.2021 11:23 Ответить
Мабуть ти не знаєш, що воно таке : риторичні питання. Вони не потребують відповіді. Повторюю. Звернись до свого ветеринара. Я тобі допомогти не зможу.
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11.11.2021 18:15 Ответить
Що ти там знов бекаєшь?
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11.11.2021 18:39 Ответить
а вот это мысль интересная
рабами не рождаются
рабами делает школа
и как тогда делать рабов
если школы закрыть
очень интересная мысль
спасибо
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10.11.2021 19:34 Ответить
Только доперли, что корона распространяется через маленьких гаденышей? Дети болеют безсимптомно, но носят заразу через школы и садики между семьями.
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10.11.2021 15:47 Ответить
Царь Ирод, перелогиньтесь.
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10.11.2021 19:34 Ответить
 
 