Школы теперь также движущая сила пандемии, - представитель ВОЗ Клюге

В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Они являются движущей силой эпидемии.

Об этом директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил в интервью газете La Vanguardia, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, нужно начинать вакцинировать детей.

"И на следующем этапе мы будем искать доказательства вакцинации для детей, поскольку появляется все больше и больше доказательств того, что школы теперь тоже являются движущей силой эпидемии", - заявил Клюге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 816 человек, зафиксировано 23 283 случая заражения, 16 277 человек выздоровели