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Школы теперь также движущая сила пандемии, - представитель ВОЗ Клюге
В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Они являются движущей силой эпидемии.
Об этом директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил в интервью газете La Vanguardia, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, нужно начинать вакцинировать детей.
"И на следующем этапе мы будем искать доказательства вакцинации для детей, поскольку появляется все больше и больше доказательств того, что школы теперь тоже являются движущей силой эпидемии", - заявил Клюге.
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@Ponasenkov
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https://twitter.com/Ponasenkov/status/1457831700835221515 9 ****.
Как людишки разных стран мира, и тех, где веками было гражданское общество тоже, легко согласились с фашизмом кьюаркодов, отменой лица на годы (маски) и запретом работать, гулять. И ужас за будущее: так можно загнать приматов в лагерь любого типа абсурда, несвободы и ненависти.
Отличительная черта новой вспышки коронавируса и преобладающего в ней штамма "дельта" - это восприимчивость к нему детей.
Например, в Украине из 8832 выявленных новых случаев заболевания - 863 https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/9/7309916 приходятся на детей. А в прошлую пятницу - 8 октября - в стране выявили почти 1,5 тысячи случаев коронавируса среди детей. Прививать в Украине можно только тех детей, которым рекомендуют врачи.
Во многих других странах сейчас решают - прививать детей или нет. Всемирная организация здравоохранения еще в июне https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice пришла к выводу , что вакцина Pfizer подходит детям старше 12 лет. При этом на сайте ВОЗ сказано, что на срочности таких прививок они не настаивают - так как "у детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более легкой форме".
При этом - не дожидаясь обновленных правил ВОЗ - еще в мае прививать детей от коронавируса начали в США и Канаде, Венгрии. В июне к ним присоединились Румыния, Италия и ОАЭ. Во всех случаях речь идет о детях от 12 лет.
Глава правления Украинской академии педиатрических специальностей и доктор медицинских наук Марина Маменко рассказала Настоящему Времени о том, как дети переносят новый штамм коронавируса и можно ли прививать существующими вакцинами детей.
- Можно ли уже как-то обобщать информацию о том, как дети переносят "дельту"? Так же тяжело, как и взрослые? Или есть отличия?
https://www.currenttime.tv/a/kak-perenosyat-covid-deti-i-mozhno-li-ih-vakcinirovat/31504026.html Как переносят коронавирус дети
- На самом деле у нас действительно ситуация хуже, чем она была на первых двух волнах. Насколько я знаю, буквально в субботу общалась с коллегами из Киевской детской инфекционной больницы, которая у нас первая линия, и в начале этой волны они были единственными открытыми для ковидных пациентов, сейчас мы уже расширяем перечень таких больниц. Так вот коллеги сказали, что более чем половина детей требует кислородной поддержки, такого не было ни на одной из предыдущих волн. И действительно очень тревожит то, что в классах, в группах заболевает сразу до 10-12 детей. Коллеги из других стран говорят, что это действительно характеристика дельта-варианта вируса SARS-CoV-2, поэтому тут общее количество тяжелых будет однозначно больше. И то, что еще тревожит, американские коллеги говорят, что много мультисистемного воспалительного синдрома.
- Это как раз постковидные последствия - мультисистемный воспалительный синдром, я правильно понимаю?
- Да, постковидное. Но если для взрослого населения это чаще все-таки слабость, длительно не восстанавливается обоняние, вкус, какие-то депрессивные состояния, у детей такое тоже может быть. Но вот есть специфическая форма, которая очень тяжелая - мультисистемный воспалительный синдром, - это пациент, который оказывается в реанимации.
- А что происходит с этим пациентом?
- Если на простом языке, это воспаление сосудов во всех органах. Мы знаем, что COVID-19 дает серьезное поражение сосудов и у взрослых, мы все время на этом делаем акценты. Но когда поражаются сосуды в разных органах и тканях, сразу наступает недостаточность разных органов: почек, печени, сердца.
- И у деток этот мультисистемный воспалительный синдром сложнее и чаще, чем у взрослых? Правильно ли я поняла?
- Это в основном и есть детское осложнение именно от COVID-19, даже его осложнением называть сложно, потому что очень часто мы сталкиваемся с пациентами, детьми, которые либо бессимптомно переносили болезнь, мы узнаем только потому, что антитела одновременно обнаруживаем, которые говорят о том, что болезнь уже была, либо переносили ее достаточно легко. Не могут определить, какие факторы риска, то есть сказать, что этот ребенок угрожаем или другой, невозможно, потому что половина детей имеет какие-то предыдущие заболевания до этого эпизода, вторая половина до эпизода ковида считалась абсолютно здоровой, то есть сложно пока сказать, как определить, кому больше угрожает.
это же и есть цель всей кампании, разве нет?
деградация сама по себе не случится
если ей не помогать
людишки имеют свойство развиваться
чем все это закончилось - без понятия. я купил хлеб и уехал.
А так усе вірно)
как думаете будут ли (даже после первой дозы_ среди них заболевшие ?
75-85% пришли за "документом" а не из-за желания обезопасить себя...
только хотел сказать
хотя это и так ясно
можно не говорить
Здания отдать под торгово-развлекательные центры.
2.Пандемии НЕТ, термины и их понятия пандемия и эпидемия были подкорректированы возом лет за пять до ковида, поэтому в рамках предедущих болезней - это не пандемия и не эпидемия если сравнивать.
Почему сейчас - хз, но если вчитываться в новости (не только наши) и слушать внимательно что говорят - есть некая магическая цифра и отсчет : 15 ноября,середина ноября, после серены ноября и тд. будет спад (это звучало у нас,латвия,литва,польша и близлежащие страны), что будет после - банально просто.Европа и мир готовиться к черным пятницам,рождеству,новому году , не только фарме зарабатывать ведь.
Дети идеальные разносчики, сами практически не болеют, а доверие к ребенку больше.
Нужно заразить как можно больше людей. Резкое повышение смертности освободит власть от контроля расходов на борьбу.
Похоже вакцинированные заражают меньше ожидаемого.
выдают же им сертификаты, им можно сразу пока иммунитета еще нету - заражать
а Вы что предлагаете? Предписать им целоваться в десны с каждым встречным?
это будет уже экстремизм. Заражают сколько могут, и спасибо им хоть за это
На третий год пандемии типа дошло, что дело в школах, когда в сентябре и начинается стремительный рост заболевания, с началом учебного года.
не знал бы - не сказал конечно, но это не слухи
пока надеемся что это только местные перегибы на местах, чтоб процент ваксы поднять
но факты есть
Рожают дебилов ...
рабами не рождаются
рабами делает школа
и как тогда делать рабов
если школы закрыть
очень интересная мысль
спасибо