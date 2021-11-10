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ЄС планує запровадити нові санкції проти режиму Лукашенка, у списку - глава МЗС Макей і "Белавіа", - Reuters

ЄС планує запровадити нові санкції проти режиму Лукашенка, у списку - глава МЗС Макей і

Європейський Союз близький до того, щоб запровадити додаткові санкції проти Білорусі. В списку 30 фізичних і юридичних осіб, включаючи міністра закордонних справ Володимира Макея та білоруську авіакомпанію "Белавіа".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили три дипломати ЄС агентству Reuters.

Новий пакет санкцій спрямований на білоруських чиновників, які, за словами ЄС, організували прибуття мігрантів як помсту за санкції проти Мінська через порушення прав людини.

Видання повідомляє, що у середу 27 послів ЄС мають офіційно погодитися з тим, що збільшення кількості мігрантів уздовж кордону Білорусі з Польщею є "гібридною війною" і може бути правовою основою для запровадження санкцій.

Міністр закордонних справ Володимир Макей є одним з високопоставлених чиновників, які потраплять під санкції, оскільки його міністерство звинувачують у видачі білоруських віз громадянам країн, які не входять до ЄС, зокрема сирійцям та іракцям, заявили дипломати.

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Автор: 

Білорусь (7925) санкції (11777) Євросоюз (13341) Макей Володимир (45)


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ЕС лукаш наступив на бейцили, ооо як зашкварчало, але пох, що у сусіда корова здохла і пох, що бейцили є наслідком мертвої корови. Отаке воно життя, кожен чекає на реакцію бейцелів своїх.
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10.11.2021 10:39 Відповісти
если у ЕС получится плотно перекрыть границы, то вся эта толпа попрет через Украину. обходным путем, так сказать.
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10.11.2021 10:49 Відповісти
Слепо-глухие или газпромовские миллионы не пахнут ? Лука мудищев без путлера и его ядерной дубины ноль целых пять десятых!
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10.11.2021 10:49 Відповісти
Белавиа сейчас в Европу и так почти не летает. Скорее всего Евросоюз может забанить им полеты над оставшимися Болгарией и Румынией чтобы не было возможности попасть в Черногорию и Албанию. Да и то это касается только летнего периода. Так что эти санкции курам на смех.
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10.11.2021 10:53 Відповісти
Ну просто АФИГЕННЫЕ "санкции" - я ПЛАЧУ!!!
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10.11.2021 10:58 Відповісти
с тем же успехом могли озабоченность выразить
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10.11.2021 11:00 Відповісти
Типа они не знают, откуда ноги росту? Против рашки надо санкции вводить
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10.11.2021 11:30 Відповісти
заплануйте санкції проти всіх білорусів,забороніть їм подорожі за кордон,звернення за будь-яким типом віз і тоді вони самі скинуть бульбофюрера
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10.11.2021 12:26 Відповісти
 
 