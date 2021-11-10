ЄС планує запровадити нові санкції проти режиму Лукашенка, у списку - глава МЗС Макей і "Белавіа", - Reuters

Європейський Союз близький до того, щоб запровадити додаткові санкції проти Білорусі. В списку 30 фізичних і юридичних осіб, включаючи міністра закордонних справ Володимира Макея та білоруську авіакомпанію "Белавіа".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили три дипломати ЄС агентству Reuters.

Новий пакет санкцій спрямований на білоруських чиновників, які, за словами ЄС, організували прибуття мігрантів як помсту за санкції проти Мінська через порушення прав людини.

Видання повідомляє, що у середу 27 послів ЄС мають офіційно погодитися з тим, що збільшення кількості мігрантів уздовж кордону Білорусі з Польщею є "гібридною війною" і може бути правовою основою для запровадження санкцій.

Міністр закордонних справ Володимир Макей є одним з високопоставлених чиновників, які потраплять під санкції, оскільки його міністерство звинувачують у видачі білоруських віз громадянам країн, які не входять до ЄС, зокрема сирійцям та іракцям, заявили дипломати.

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