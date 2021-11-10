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Новини Коронавірус і карантин
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Учні 1-4 класів в Києві продовжать навчання в дистанційному режимі, - Кличко

Учні 1-4 класів в Києві продовжать навчання в дистанційному режимі, - Кличко

Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них - у реанімаціях.

Про це повідомив мер Києва Віталий Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу! Кількість хворих дітей збільшується. Тому, наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі", - йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення.

"Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада", - додав мер Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу від коронавірусу в Києві померли 73 людини, виявили 1 740 нових випадків, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19429) Кличко Віталій (3509) школа (2205) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада", - додав мер Києва. Джерело:

Особливо батьків-антивакцинаторів
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10.11.2021 11:26 Відповісти
Вважаю, що необхідно притягувати до відповідальності голов громад, мерів міст, які відкривають навчальні заклади! Вчителі вакциновані, але діти, особливо після 14, активно заражають один одного у тісних класах, а потім несуть ковід додому до батьків, а що особливо небезпечно, до літніх родичів. Також вони в переважній більшості не носять маски в транспорті. На даний момент дистанційна освіта повністю задовольняє учнів в освітньому процесі, а хто не вчився в школі, той й вдома не буде вчитись. Спілкуватись можна і на вулциі, де ризик підхопити чи заразитись ковідом мінімальний. https://newch.tv/wp-content/uploads/2020/11/o_1e6emtipqi541i21r2uij51jot41.jpg
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10.11.2021 12:10 Відповісти
Діти тупіють. Це погано.
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10.11.2021 11:28 Відповісти
А як же рекомендації ВООЗ.
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10.11.2021 11:31 Відповісти
тетр абсурда на который даже уколотые не смогут ответить
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10.11.2021 11:53 Відповісти
Дистанційне навчання для ПЕРШИХ!!! класів - це ЗЛОЧИН влади і терор проти батьків!!! Якщо така критична ситуація з ковідом , то чому не канікули???
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10.11.2021 12:03 Відповісти
 
 