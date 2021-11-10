Учні 1-4 класів в Києві продовжать навчання в дистанційному режимі, - Кличко

Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них - у реанімаціях.

Про це повідомив мер Києва Віталий Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу! Кількість хворих дітей збільшується. Тому, наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі", - йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення.

"Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада", - додав мер Києва.

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