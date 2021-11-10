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Нідерланди зберегли можливість в'їзду для повністю вакцинованих громадян України, - Кулеба

Нідерланди зберегли можливість в'їзду для повністю вакцинованих громадян України, - Кулеба

Громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, зможуть в'їжджати до Нідерландів.

Про це в Twitter повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. З 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду, також буде необхідний негативний тест", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кіпр, Естонія та Хорватія зберегли можливість в'їзду для громадян України, - Кулеба (оновлено)

Автор: 

Нідерланди (1555) Кулеба Дмитро (3604)


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Не любят антиваксеров в Нидерландах
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10.11.2021 12:24 Відповісти
Антиваксы пускай и дальше молятся в своем кремлевском сатанате московскому царьку в надежде выжить при ковиде. Потому что антиваксер - не жилец, а тем более не турист.
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10.11.2021 12:28 Відповісти
Знову клоунада в заголовці. Ніхто не забороняв в'їзд громадянам України навіть з тестом, лише громадянам прямуючим з України, але будь яким громадягам хоч Індії хоч Грузії
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10.11.2021 14:11 Відповісти
Фу, думав, усе не зможу поїхати та понюхати ...... тюльпани.
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10.11.2021 14:48 Відповісти
 
 