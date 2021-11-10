Нідерланди зберегли можливість в'їзду для повністю вакцинованих громадян України, - Кулеба

Громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, зможуть в'їжджати до Нідерландів.

Про це в Twitter повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. З 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду, також буде необхідний негативний тест", - йдеться в повідомленні.

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