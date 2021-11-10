Нідерланди зберегли можливість в'їзду для повністю вакцинованих громадян України, - Кулеба
Громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, зможуть в'їжджати до Нідерландів.
Про це в Twitter повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. З 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду, також буде необхідний негативний тест", - йдеться в повідомленні.
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Valery Greff
показати весь коментар10.11.2021 12:24 Відповісти Мені подобається 1
Super Gut
показати весь коментар10.11.2021 12:28 Відповісти Мені подобається 0
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SS #458062
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Александр Иванов #442761
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