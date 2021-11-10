Кабмін пропонує заснувати премію президента "Волонтер року"

Кабінет Міністрів пропонує заснувати премію президента України "Волонтер року".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проект указу президента схвалено на засіданні уряду.

Зазначається, що цю премію пропонується заснувати для сприяння розвитку та популяризації волонтерської діяльності, підтримки громадських ініціатив щодо ведення волонтерської діяльності та вшанування волонтерів, які зробили суттєвий внесок у розвиток волонтерського руху.

У разі підписання цього указу президентом Кабмін у тримісячний термін розробить порядок призначення та виплати премії.

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