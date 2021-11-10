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Кабмін пропонує заснувати премію президента "Волонтер року"

Кабмін пропонує заснувати премію президента

Кабінет Міністрів пропонує заснувати премію президента України "Волонтер року".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проект указу президента схвалено на засіданні уряду.

Зазначається, що цю премію пропонується заснувати для сприяння розвитку та популяризації волонтерської діяльності, підтримки громадських ініціатив щодо ведення волонтерської діяльності та вшанування волонтерів, які зробили суттєвий внесок у розвиток волонтерського руху.

У разі підписання цього указу президентом Кабмін у тримісячний термін розробить порядок призначення та виплати премії.

Також читайте: Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кабмін (14074) премія (384) волонтери (1329)


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Топ коментарі
+11
Настоящие волонтёры всё для фронта везли ещё с 2014-го, когда Зеля в Горловке Безлера развлекал.
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10.11.2021 13:35
+10
лучше УКЛОНИСТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
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10.11.2021 13:36
+8


"Добралися до волонтерів: слуги хочуть прикінчити допомогу ЗСУ."

https://www.youtube.com/watch?v=WLBLygO_UzU&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=17
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10.11.2021 13:36
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10.11.2021 13:33 Відповісти
Настоящие волонтёры всё для фронта везли ещё с 2014-го, когда Зеля в Горловке Безлера развлекал.
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10.11.2021 13:35 Відповісти
Известный прикол тонко намекает на то, что было у говноквартала с Бесом после концерта:
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10.11.2021 13:39 Відповісти
только в соседней не области,а маладой рыцпублике
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10.11.2021 13:40 Відповісти
лучше УКЛОНИСТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
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10.11.2021 13:36 Відповісти


"Добралися до волонтерів: слуги хочуть прикінчити допомогу ЗСУ."

https://www.youtube.com/watch?v=WLBLygO_UzU&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=17
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10.11.2021 13:36 Відповісти
може эффективнее бюджет стимулировать,шоб грошей больше было?а не волонтеров...
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10.11.2021 13:39 Відповісти
нехай рукы видсохнуть хто визьмэ цю зэбилячу прэмию
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10.11.2021 13:40 Відповісти
Це щоб роздавати бюджетні кошти ручним зеленим "волонтерам".
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10.11.2021 13:43 Відповісти
Ни один адекватный волонтер не возьмёт премию из его рук, создадут своих карманных типа волонтеров и будут им медальки выдавать. А весь плебс, который и гривны ни кому не дал, будет в ладошки хлопать.
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10.11.2021 13:43 Відповісти
Номiнанта я вже зараз можу назвати. Не сумнiваюсь, що це буде Йермак...
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10.11.2021 13:45 Відповісти
Мысягин - скурвившийся типа волонтер пошел в зеленую банду
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10.11.2021 13:47 Відповісти
Будуть замість зарплати давати ?
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10.11.2021 14:04 Відповісти
Премію виплачувати буде сам зеленський зі своїх власних грошей?
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10.11.2021 14:48 Відповісти
Помнишь, как в "Свадьбе в Малиновке"Папандопало миллионами ворочал? Бубочка личио будет их рисовать. С Дерьмаком.
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10.11.2021 16:50 Відповісти
чем вы, суки, там заняты? у вас страна в жопе? а они премии президентские.
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10.11.2021 14:56 Відповісти
На мертвичука повісять медальку, щоб випустити, ахмєткі дадуть щоб не обідився, він стільки фур у Донецьк загнав. Зєля власноручно нагородить
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10.11.2021 15:53 Відповісти
Бубочка засновал новую, самую крутую премию. Только тут есть ньюансы. Премия будет выдаваться в виде большой ЗЕленой медали из керамики, 2 кг весом и диаметром 30 сантиметров и будет цепляться на шею. На ней будут выгравированы слова : с одной стороны : Мы их сделали вместе. А с другой стороны : Я вам ничего не должен.
Медаль может получить каждый, кто заплатит за нее 1000 евро. Можно гривнами по курсу. Эти волонтерские деньги будут направлены на бубочкин конец. Точнее, на конец его бедности.
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10.11.2021 16:47 Відповісти
Единственным обладателем почетного звания от Бубочки стал сам Бубочка. Остальными кандидатами награждающий был послан в волонтерское эротическое путешествие..
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10.11.2021 17:57 Відповісти
 
 