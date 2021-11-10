Нового керівника САП буде обрано з дня на день, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова сподівається, що найближчим часом конкурс із обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде завершено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чому так довго триває конкурс? Розпочали ми конкурс 4 червня 2020 року… комісія розуміє важливість посади, на яку проводиться конкурс - це буде найголовніший прокурор в антикорупційній сфері. Розуміючи, що цей конкурс могли заблокувати на будь-якому етапі, комісія підходила до обрання дуже ретельно. Мабуть, ця ретельність і пов'язана з таким тривалим терміном", - пояснила генпрокурор.

У цьому контексті Венедіктова продовжила: "Коли має бути призначено керівника САП? Ми чекаємо цього з дня на день".

Водночас генпрокурор утрималася називати якісь дати, пославшись на те, що це від неї не залежить.

"Ми робимо все для того, щоб усе сталося якнайшвидше. Сподіваюся, що до нового року ми матимемо нового керівника САП", - підсумувала Венедіктова.

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