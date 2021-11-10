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Нового керівника САП буде обрано з дня на день, - Венедіктова

Нового керівника САП буде обрано з дня на день, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова сподівається, що найближчим часом конкурс із обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде завершено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чому так довго триває конкурс? Розпочали ми конкурс 4 червня 2020 року… комісія розуміє важливість посади, на яку проводиться конкурс - це буде найголовніший прокурор в антикорупційній сфері. Розуміючи, що цей конкурс могли заблокувати на будь-якому етапі, комісія підходила до обрання дуже ретельно. Мабуть, ця ретельність і пов'язана з таким тривалим терміном", - пояснила генпрокурор.

У цьому контексті Венедіктова продовжила: "Коли має бути призначено керівника САП? Ми чекаємо цього з дня на день".

Водночас генпрокурор утрималася називати якісь дати, пославшись на те, що це від неї не залежить.

"Ми робимо все для того, щоб усе сталося якнайшвидше. Сподіваюся, що до нового року ми матимемо нового керівника САП", - підсумувала Венедіктова.

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Автор: 

Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+3
Зараз Венедиктова ночами, особисто тестує кандидатів. Так при Членіні Колонтай робила тестування матросам на матрасі.
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10.11.2021 15:43
+3
Ярош призвал собратьев быть наготове
СРЕДА, 10 НОЯБРЯ 2021, 15:36

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош обратился к личному составу "Украинской добровольческой армии", которой руководит, с призывом быть готовыми встать на защиту государства.

Источник: Ярош вhttps://www.facebook.com/dyastrub/posts/4558912510852264 Facebook

Прямая речь: "Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.

Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, снова будут нужны нашей Матери-Украине!

Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…

Как говорит Комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел не значит, что враг не попрет в ближайшее время…". При этом, он лукаво улыбается…

Будьте готовы к защите государства!"
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10.11.2021 15:47
+2
З дня на день вже півтора року.
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10.11.2021 15:40
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З дня на день вже півтора року.
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10.11.2021 15:40 Відповісти
Зараз Венедиктова ночами, особисто тестує кандидатів. Так при Членіні Колонтай робила тестування матросам на матрасі.
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10.11.2021 15:43 Відповісти
Про Венедиктову це звісно припущення.
Но коли Слуги довго вибирають дамочку на посаду Голови своєї політичної сили, то таки думки у голову і лізуть ))))
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10.11.2021 15:45 Відповісти
- Кто против? - Я! - Единогласно! резюмировал Остап (с)
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10.11.2021 15:53 Відповісти
Ярош призвал собратьев быть наготове
СРЕДА, 10 НОЯБРЯ 2021, 15:36

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош обратился к личному составу "Украинской добровольческой армии", которой руководит, с призывом быть готовыми встать на защиту государства.

Источник: Ярош вhttps://www.facebook.com/dyastrub/posts/4558912510852264 Facebook

Прямая речь: "Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.

Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, снова будут нужны нашей Матери-Украине!

Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…

Как говорит Комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел не значит, что враг не попрет в ближайшее время…". При этом, он лукаво улыбается…

Будьте готовы к защите государства!"
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10.11.2021 15:47 Відповісти
Э, нет,торопиться не надо,торопится не надо. Важно вернуть обществу полноценного человека. (с)
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10.11.2021 16:05 Відповісти
Лісапєд був, самокат також. Що ніяк гіроскутер зелений не знайдуть?
Чи може на пам'ять завчає номери офшорних рахунків?
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10.11.2021 16:15 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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10.11.2021 16:47 Відповісти
кады будет новая САПа? бурьянов много,, особенно коричневого цвета
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10.11.2021 16:54 Відповісти
Якщо не "намедни то надись " !!!)))
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10.11.2021 16:55 Відповісти
Шабунин будет крайне недоволен..Никто его не слушает..
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10.11.2021 16:55 Відповісти
прям обрано? як вирвистюка?
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10.11.2021 16:56 Відповісти
"Видимо, это усердие и связано с таким длительным сроком", - объяснила генпрокурор."
Бенядиктова хорошо знает какой зелешобле срок грозит и за что.
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10.11.2021 16:57 Відповісти
Кубло Зе леної смердоти перетворюється у диктат в країні.
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10.11.2021 17:49 Відповісти
 
 