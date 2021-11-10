Нового керівника САП буде обрано з дня на день, - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова сподівається, що найближчим часом конкурс із обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде завершено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Чому так довго триває конкурс? Розпочали ми конкурс 4 червня 2020 року… комісія розуміє важливість посади, на яку проводиться конкурс - це буде найголовніший прокурор в антикорупційній сфері. Розуміючи, що цей конкурс могли заблокувати на будь-якому етапі, комісія підходила до обрання дуже ретельно. Мабуть, ця ретельність і пов'язана з таким тривалим терміном", - пояснила генпрокурор.
У цьому контексті Венедіктова продовжила: "Коли має бути призначено керівника САП? Ми чекаємо цього з дня на день".
Водночас генпрокурор утрималася називати якісь дати, пославшись на те, що це від неї не залежить.
"Ми робимо все для того, щоб усе сталося якнайшвидше. Сподіваюся, що до нового року ми матимемо нового керівника САП", - підсумувала Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но коли Слуги довго вибирають дамочку на посаду Голови своєї політичної сили, то таки думки у голову і лізуть ))))
СРЕДА, 10 НОЯБРЯ 2021, 15:36
Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош обратился к личному составу "Украинской добровольческой армии", которой руководит, с призывом быть готовыми встать на защиту государства.
Источник: Ярош вhttps://www.facebook.com/dyastrub/posts/4558912510852264 Facebook
Прямая речь: "Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.
Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, снова будут нужны нашей Матери-Украине!
Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…
Как говорит Комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел не значит, что враг не попрет в ближайшее время…". При этом, он лукаво улыбается…
Будьте готовы к защите государства!"
Чи може на пам'ять завчає номери офшорних рахунків?
Бенядиктова хорошо знает какой зелешобле срок грозит и за что.