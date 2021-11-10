Новый руководитель САП будет избран со дня на день, - Венедиктова
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова надеется, что в ближайшее время конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет завершен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Почему так долго длится конкурс? Начали мы конкурс 4 июня 2020 года… комиссия понимает важность должности, на которую проводится конкурс – это будет самый главный прокурор в антикоррупционной сфере. Понимая, что этот конкурс могли заблокировать на любом этапе, комиссия подходила к избранию очень тщательно. Видимо, это усердие и связано с таким длительным сроком", - объяснила генпрокурор.
В этом контексте Венедиктова продолжила: "Когда должен быть назначен руководитель САП? Мы ждем этого со дня на день".
В то же время генпрокурор удержалась называть какие-то даты, сославшись на то, что это от нее не зависит.
"Мы делаем все для того, чтобы все произошло как можно быстрее. Надеюсь, что до нового года у нас будет новый руководитель САП", - подытожила Венедиктова.
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Но коли Слуги довго вибирають дамочку на посаду Голови своєї політичної сили, то таки думки у голову і лізуть ))))
СРЕДА, 10 НОЯБРЯ 2021, 15:36
Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош обратился к личному составу "Украинской добровольческой армии", которой руководит, с призывом быть готовыми встать на защиту государства.
Источник: Ярош вhttps://www.facebook.com/dyastrub/posts/4558912510852264 Facebook
Прямая речь: "Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.
Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, снова будут нужны нашей Матери-Украине!
Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…
Как говорит Комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел не значит, что враг не попрет в ближайшее время…". При этом, он лукаво улыбается…
Будьте готовы к защите государства!"
Чи може на пам'ять завчає номери офшорних рахунків?
Бенядиктова хорошо знает какой зелешобле срок грозит и за что.