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Новый руководитель САП будет избран со дня на день, - Венедиктова

Новый руководитель САП будет избран со дня на день, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова надеется, что в ближайшее время конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет завершен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Почему так долго длится конкурс? Начали мы конкурс 4 июня 2020 года… комиссия понимает важность должности, на которую проводится конкурс – это будет самый главный прокурор в антикоррупционной сфере. Понимая, что этот конкурс могли заблокировать на любом этапе, комиссия подходила к избранию очень тщательно. Видимо, это усердие и связано с таким длительным сроком", - объяснила генпрокурор.

В этом контексте Венедиктова продолжила: "Когда должен быть назначен руководитель САП? Мы ждем этого со дня на день".

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В то же время генпрокурор удержалась называть какие-то даты, сославшись на то, что это от нее не зависит.

"Мы делаем все для того, чтобы все произошло как можно быстрее. Надеюсь, что до нового года у нас будет новый руководитель САП", - подытожила Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Татаровская" часть комиссии снова блокирует конкурс на главу САП, - Шабунин

Автор: 

САП (2062) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+3
Зараз Венедиктова ночами, особисто тестує кандидатів. Так при Членіні Колонтай робила тестування матросам на матрасі.
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10.11.2021 15:43
+3
Ярош призвал собратьев быть наготове
СРЕДА, 10 НОЯБРЯ 2021, 15:36

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош обратился к личному составу "Украинской добровольческой армии", которой руководит, с призывом быть готовыми встать на защиту государства.

Источник: Ярош вhttps://www.facebook.com/dyastrub/posts/4558912510852264 Facebook

Прямая речь: "Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.

Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, снова будут нужны нашей Матери-Украине!

Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…

Как говорит Комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел не значит, что враг не попрет в ближайшее время…". При этом, он лукаво улыбается…

Будьте готовы к защите государства!"
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10.11.2021 15:47
+2
З дня на день вже півтора року.
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10.11.2021 15:40
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З дня на день вже півтора року.
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10.11.2021 15:40 Ответить
Зараз Венедиктова ночами, особисто тестує кандидатів. Так при Членіні Колонтай робила тестування матросам на матрасі.
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10.11.2021 15:43 Ответить
Про Венедиктову це звісно припущення.
Но коли Слуги довго вибирають дамочку на посаду Голови своєї політичної сили, то таки думки у голову і лізуть ))))
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10.11.2021 15:45 Ответить
- Кто против? - Я! - Единогласно! резюмировал Остап (с)
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10.11.2021 15:53 Ответить
Ярош призвал собратьев быть наготове
СРЕДА, 10 НОЯБРЯ 2021, 15:36

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош обратился к личному составу "Украинской добровольческой армии", которой руководит, с призывом быть готовыми встать на защиту государства.

Источник: Ярош вhttps://www.facebook.com/dyastrub/posts/4558912510852264 Facebook

Прямая речь: "Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.

Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, снова будут нужны нашей Матери-Украине!

Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…

Как говорит Комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел не значит, что враг не попрет в ближайшее время…". При этом, он лукаво улыбается…

Будьте готовы к защите государства!"
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10.11.2021 15:47 Ответить
Э, нет,торопиться не надо,торопится не надо. Важно вернуть обществу полноценного человека. (с)
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10.11.2021 16:05 Ответить
Лісапєд був, самокат також. Що ніяк гіроскутер зелений не знайдуть?
Чи може на пам'ять завчає номери офшорних рахунків?
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10.11.2021 16:15 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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10.11.2021 16:47 Ответить
кады будет новая САПа? бурьянов много,, особенно коричневого цвета
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10.11.2021 16:54 Ответить
Якщо не "намедни то надись " !!!)))
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10.11.2021 16:55 Ответить
Шабунин будет крайне недоволен..Никто его не слушает..
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10.11.2021 16:55 Ответить
прям обрано? як вирвистюка?
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10.11.2021 16:56 Ответить
"Видимо, это усердие и связано с таким длительным сроком", - объяснила генпрокурор."
Бенядиктова хорошо знает какой зелешобле срок грозит и за что.
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10.11.2021 16:57 Ответить
Кубло Зе леної смердоти перетворюється у диктат в країні.
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10.11.2021 17:49 Ответить
 
 