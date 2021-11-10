Новый руководитель САП будет избран со дня на день, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова надеется, что в ближайшее время конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет завершен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Почему так долго длится конкурс? Начали мы конкурс 4 июня 2020 года… комиссия понимает важность должности, на которую проводится конкурс – это будет самый главный прокурор в антикоррупционной сфере. Понимая, что этот конкурс могли заблокировать на любом этапе, комиссия подходила к избранию очень тщательно. Видимо, это усердие и связано с таким длительным сроком", - объяснила генпрокурор.

В этом контексте Венедиктова продолжила: "Когда должен быть назначен руководитель САП? Мы ждем этого со дня на день".

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В то же время генпрокурор удержалась называть какие-то даты, сославшись на то, что это от нее не зависит.

"Мы делаем все для того, чтобы все произошло как можно быстрее. Надеюсь, что до нового года у нас будет новый руководитель САП", - подытожила Венедиктова.

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