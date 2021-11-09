"Татаровская" часть комиссии снова блокирует конкурс на главу САП, - Шабунин

Комиссия уже 12 дней не выставляет оценки за практическое задание. При этом один из конкурсантов Синюк пытается получить вывод о неверности инструкции по оценке задач.

Об этом пишет в телеграмм председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, независимым экспертам для оценки задач понадобился всего один день. По их выводам, Синюк набирает 9 или 10,5 баллов, Клименко – 15 или 18 баллов. Оценки комиссии до сих пор нет, и нет даже объявленного намерения собраться для обнародования результатов.

"Почему такие затягивания с оценками стало понятно сегодня. Один из кандидатов, действующий прокурор Офиса Венедиктовой, Андрей Синюк бегает по вузам и научным учреждениям с попытками получить вывод, что инструкция по оценке задач вроде бы неверна", - пишет Шабунин.

Глава правления "ЦПК" предполагает, что "Татаровская" часть комиссии попытается использовать этот вывод, чтобы собрать конкурсный процесс. "Скажут, что не могут поставить оценки, потому что инструкция неверна и, соответственно, этот этап без оценок остается не пройденным. Или поставят оценки, которые явно не будут соответствовать инструкции", - рассуждает Шабунин.

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Он также напомнил, что раньше члены комиссии засвидетельствовали, что у них нет замечаний или вопросов к инструкции.

"По нашей информации Зеленский не санкционировал эти действия Татарова. Однако это не снимает с президента ответственности за действия последнего", - считает Шабунин.