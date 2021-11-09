"Татаровская" часть комиссии снова блокирует конкурс на главу САП, - Шабунин
Комиссия уже 12 дней не выставляет оценки за практическое задание. При этом один из конкурсантов Синюк пытается получить вывод о неверности инструкции по оценке задач.
Об этом пишет в телеграмм председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, независимым экспертам для оценки задач понадобился всего один день. По их выводам, Синюк набирает 9 или 10,5 баллов, Клименко – 15 или 18 баллов. Оценки комиссии до сих пор нет, и нет даже объявленного намерения собраться для обнародования результатов.
"Почему такие затягивания с оценками стало понятно сегодня. Один из кандидатов, действующий прокурор Офиса Венедиктовой, Андрей Синюк бегает по вузам и научным учреждениям с попытками получить вывод, что инструкция по оценке задач вроде бы неверна", - пишет Шабунин.
Глава правления "ЦПК" предполагает, что "Татаровская" часть комиссии попытается использовать этот вывод, чтобы собрать конкурсный процесс. "Скажут, что не могут поставить оценки, потому что инструкция неверна и, соответственно, этот этап без оценок остается не пройденным. Или поставят оценки, которые явно не будут соответствовать инструкции", - рассуждает Шабунин.
Он также напомнил, что раньше члены комиссии засвидетельствовали, что у них нет замечаний или вопросов к инструкции.
"По нашей информации Зеленский не санкционировал эти действия Татарова. Однако это не снимает с президента ответственности за действия последнего", - считает Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все потомки вертухаев - большевиков - горбачев, ельцин, путин, кучма, ющенко, янукович... и куча теневых(типа того же гайсинского - тестя дохлого гепы) - разного масштаба винтики этой гражданской войны, сейчас, после безоговорочной победы в ней большевичья, пришло время империалистической войны исключительно для бетонирования этой победы.
А, чтобы население совка продолжало, подыхая в разных случаях, сладко спать, той же рашкой были привлечены другие винтики - бесчисленое число пропагандистов типа того же парфенова(или кто там снял сериал "лихие 90-е"?)...
Як там у Оурелла: - "Люди, що голосують за злодіїв, зрадників та шахраїв не являються їх жертвами. Вони - СПІВУЧАСНИКИ..."
Він навіть зараз волає, "бубачка нє вінават".
а по факту какойто советник татаров не может и вякнуть против ОП) иначе вылетит оттуда за 2 мин, но он почему то не вылетает при том что шабунин эту ересь про подлых венедиктову и татарова пишет уже пару месяцев)
- венедиктова валит там какоето разследование, просим Вадмира Александровича поставить в известность пусть разберется
- Владимир Александрович на весь мир обязался провести конкурс в этическую комисию судей, но подлый злодей татаров строит козни президенту и блочит процес
и так далее... человек кормит своих подписчиков просто таки отборнейшим дерьмом) все как положено. чуть-чуть сольки, перчику илимон для вкуса, но это ж дерьмо)
ибо как вообще какой то татаров может блочить обещалки найвелычнишого? только если тот так сказал. и остальные такое же сало. млять и никакого дисонанса у его подписчиков. никто не додумается что факт того что начальник охраны заводы может препятствовать директору завода подписать хороший контракт на производство чегото там, что явно добавит заводу обороту и фин мощностей)))
это обычная джинса от подоляка, они знают что срыв судебной реформы это совсем плохо и нужно как то отбеливать зеленкина от этого навоза, но вряд ли спец службы США прям наслово верят Виталику Шабунину)