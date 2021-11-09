"Татарівська" частина комісії знов блокує конкурс на голову САП, - Шабунін
Комісія вже 12 днів не виставляє оцінки за практичне завдання. При цьому один з конкурсантів Синюк намагається отримати висновок про неправильність інструкції з оцінки завдань.
Про це пише у телеграм голова правління громадської організації "Центр протидії корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, незалежним експертам для оцінки завдань знадобився лише один день. За їх висновнками, Синюк набирає 9 або 10,5 балів, Клименко - 15 або 18 балів. Оцінки ж комісії досі нема, і нема навіть оголошеного наміру зібратися для оприлюднення результатів.
"Чому такі затягування з оцінками стало зрозуміло сьогодні. Один з кандидатів, чинний прокурор Офісу Венедіктової, Андрій Синюк бігає по ВНЗ та наукових установах із спробами отримати висновок, що інструкція з оцінки завдань нібито неправильна", - пише Шабунін.
Голова правління "ЦПК" припускає, що "Татарівська" частина комісії спробує використати цей висновок, щоб зібрати конкурсний процес. "Скажуть, що не можуть поставити оцінки, бо інструкція неправильна і, відповідно, цей етап без оцінок залишається не пройденим. Або ж поставлять оцінки, які явно не відповідатимуть інструкції", - міркує Шабунін.
Він також нагадав, що раніше члени комісії засвідчили: в них нема зауважень чи запитань до інструкції.
"За нашою інформацією Зеленський не санкціонував цих дій Татарова. Проте, це не знімає з президента відповідальності за дії останнього", - вважає Шабунін.
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Все потомки вертухаев - большевиков - горбачев, ельцин, путин, кучма, ющенко, янукович... и куча теневых(типа того же гайсинского - тестя дохлого гепы) - разного масштаба винтики этой гражданской войны, сейчас, после безоговорочной победы в ней большевичья, пришло время империалистической войны исключительно для бетонирования этой победы.
А, чтобы население совка продолжало, подыхая в разных случаях, сладко спать, той же рашкой были привлечены другие винтики - бесчисленое число пропагандистов типа того же парфенова(или кто там снял сериал "лихие 90-е"?)...
Як там у Оурелла: - "Люди, що голосують за злодіїв, зрадників та шахраїв не являються їх жертвами. Вони - СПІВУЧАСНИКИ..."
Він навіть зараз волає, "бубачка нє вінават".
а по факту какойто советник татаров не может и вякнуть против ОП) иначе вылетит оттуда за 2 мин, но он почему то не вылетает при том что шабунин эту ересь про подлых венедиктову и татарова пишет уже пару месяцев)
- венедиктова валит там какоето разследование, просим Вадмира Александровича поставить в известность пусть разберется
- Владимир Александрович на весь мир обязался провести конкурс в этическую комисию судей, но подлый злодей татаров строит козни президенту и блочит процес
и так далее... человек кормит своих подписчиков просто таки отборнейшим дерьмом) все как положено. чуть-чуть сольки, перчику илимон для вкуса, но это ж дерьмо)
ибо как вообще какой то татаров может блочить обещалки найвелычнишого? только если тот так сказал. и остальные такое же сало. млять и никакого дисонанса у его подписчиков. никто не додумается что факт того что начальник охраны заводы может препятствовать директору завода подписать хороший контракт на производство чегото там, что явно добавит заводу обороту и фин мощностей)))
это обычная джинса от подоляка, они знают что срыв судебной реформы это совсем плохо и нужно как то отбеливать зеленкина от этого навоза, но вряд ли спец службы США прям наслово верят Виталику Шабунину)