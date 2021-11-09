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"Татарівська" частина комісії знов блокує конкурс на голову САП, - Шабунін

Комісія вже 12 днів не виставляє оцінки за практичне завдання. При цьому один з конкурсантів Синюк намагається отримати висновок про неправильність інструкції з оцінки завдань.

Про це пише у телеграм голова правління громадської організації "Центр протидії корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, незалежним експертам для оцінки завдань знадобився лише один день. За їх висновнками, Синюк набирає 9 або 10,5 балів, Клименко - 15 або 18 балів. Оцінки ж комісії досі нема, і нема навіть оголошеного наміру зібратися для оприлюднення результатів.

"Чому такі затягування з оцінками стало зрозуміло сьогодні. Один з кандидатів, чинний прокурор Офісу Венедіктової, Андрій Синюк бігає по ВНЗ та наукових установах із спробами отримати висновок, що інструкція з оцінки завдань нібито неправильна", - пише Шабунін.

Читайте: СБУ про "справу Татарова": Матеріали від НАБУ не надійшли, термін розслідування минув, Офіс Генпрокурора не передав провадження до суду і не закрив його

Голова правління "ЦПК" припускає, що "Татарівська" частина комісії спробує використати цей висновок, щоб зібрати конкурсний процес. "Скажуть, що не можуть поставити оцінки, бо інструкція неправильна і, відповідно, цей етап без оцінок залишається не пройденим. Або ж поставлять оцінки, які явно не відповідатимуть інструкції", - міркує Шабунін.

Він також нагадав, що раніше члени комісії засвідчили: в них нема зауважень чи запитань до інструкції.

"За нашою інформацією Зеленський не санкціонував цих дій Татарова. Проте, це не знімає з президента відповідальності за дії останнього", - вважає Шабунін.

Також дивіться: Шабунін про конкурс на суддів КС: Від вчорашнього цирку щелепи відпали навіть у досвідчених послів - кандидати або КДБшники, або не знають елементарних речей. ВIДЕО

Автор: 

конкурс (1285) Шабунін Віталій (534) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+12
Все по плану 2019 бородатой бабушки

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09.11.2021 20:26
+11
ти ж голосував за них. що ниєш?
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09.11.2021 20:25
+9
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09.11.2021 20:28
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ти ж голосував за них. що ниєш?
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09.11.2021 20:25 Відповісти
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09.11.2021 20:28 Відповісти
Просто прості українці були в 2019 році дезорієнтовані, вважаючи грунтовні реформи попереднеьої влади грабежом їх кишень. Простий нарід чомусь побоювався, що якшо знову обрати попередню владу, то забирати з їх кишень вже буде нічого.
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09.11.2021 20:38 Відповісти
Простим українцям хреститися б, коли ввижається, а не голосувати "за кого угодно", як фуйло веліло.
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09.11.2021 20:39 Відповісти
Как классно зажили сейчас совки украинцы ! Правда классно живут ?
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09.11.2021 20:45 Відповісти
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09.11.2021 20:46 Відповісти
Україною давно правлять тупорилі мусора, це видно неозброєним оком
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09.11.2021 21:44 Відповісти
Беня -- мусор?
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09.11.2021 21:50 Відповісти
Баня не догадывается, что его данылич снова с мусорами кинул
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09.11.2021 22:51 Відповісти
Более того, есть такая мысль (кажущаяся мне настоящим открытием), если к "мусорам" приписать всю сволочь в погонах (прокуроров, судей, кгб-сбу, налоговую и т.д.), то по всему бывшему совку они правят. А власть свою, упущенную ненадолго "гкчп" в 91 им пришлось возвращать в 90-е не "лихостью", а самой настоящей гражданской войной, все признаки которой прекрасно просматриваются, если заглянуть в тот период. И верховодила в той войне, безусловно, рашка - официальная наследница большевичья, ибо только там смогла впервые прижиться эта гадость в 1917...

Все потомки вертухаев - большевиков - горбачев, ельцин, путин, кучма, ющенко, янукович... и куча теневых(типа того же гайсинского - тестя дохлого гепы) - разного масштаба винтики этой гражданской войны, сейчас, после безоговорочной победы в ней большевичья, пришло время империалистической войны исключительно для бетонирования этой победы.

А, чтобы население совка продолжало, подыхая в разных случаях, сладко спать, той же рашкой были привлечены другие винтики - бесчисленое число пропагандистов типа того же парфенова(или кто там снял сериал "лихие 90-е"?)...
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10.11.2021 01:28 Відповісти

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09.11.2021 20:40 Відповісти
Все по плану 2019 бородатой бабушки

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09.11.2021 20:26 Відповісти
Шабунін, ти зробив це разом!
Як там у Оурелла: - "Люди, що голосують за злодіїв, зрадників та шахраїв не являються їх жертвами. Вони - СПІВУЧАСНИКИ..."
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09.11.2021 20:38 Відповісти
Та шабунін тоді за ЗЕнедоумка мазу тягнув.
Він навіть зараз волає, "бубачка нє вінават".
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09.11.2021 20:47 Відповісти
Скорее амёбы
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09.11.2021 21:27 Відповісти
Шабунін, от ти кажеш: "В мене таке враження, що Татаров прицільно валить наші стосунки з США. Ну не випадково ж він вкотре плює в очі керівництву американської дипломатії темою САП." Невже в тебе, Шабунін, не вистачає мізків, чи можливо, сміливості, сказати, що то ЗЕлений зрадник та його найближче оточення, котре за нього приймає рішення, а він лише їх проголошує, вже третій рік валять наші стосунки з США, та іншими нашими союзниками на Заході, котрі важко та ретельно вибудовувались роками, з 2014-2019 р. В тому, що зараз коїться це "ЗЕлене" неподобство є й твоя, Шабунін, заслуга ...
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09.11.2021 20:48 Відповісти
У шабунина всё бояры плохие ...
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09.11.2021 21:26 Відповісти
Опять лох очередной нарисовался ....🙃
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09.11.2021 21:25 Відповісти
Витале уже присвоили звание "Заслуженны соросенок"?
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09.11.2021 22:22 Відповісти
И кто только не пытается подмять под себя закон.И Тупицкий и Вовк,и Коломойский,теперь вот Шабунин.Талантливый сын юриста.А Украина у разбитого корыта..Только фейкометы в фаворе.
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09.11.2021 23:07 Відповісти
То есть это не татаров пытается под себя закон подмять, саботируя конкурс, на котором его кандидат явно проигрывает, а Шабунин, который требует соблюдать закон и прекратить саботаж???
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09.11.2021 23:13 Відповісти
это шабунин пишет, что исполнитель ермака и бубочки пошел против воли президента и его слова президенту США) феноменально да?) и бубочка "нипричем" и может развести руками и татарову уже давно пох на то как его блогеры там кроют) пабеда?)
а по факту какойто советник татаров не может и вякнуть против ОП) иначе вылетит оттуда за 2 мин, но он почему то не вылетает при том что шабунин эту ересь про подлых венедиктову и татарова пишет уже пару месяцев)
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09.11.2021 23:41 Відповісти
Вякнуть он еще как может, иначе его действительно давно убрали бы, тк само существование татарова в ОП сильно бьет по рейтингу Зели. Вопрос в том, откуда у Татарова такое влияние на Зелю или на Ермака.
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11.11.2021 12:15 Відповісти
не считаю что там ЕГО влияние. Он полезный человек для Ермака скорее всего, особенно в разного рода щекотливых делах, где пачкать руки самому Зеленскому нельзя априори. А вот скинуть весь негативчик на советника главы офиса нормальная штука) главное что б было куда грузить негатив за свои делишки)
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11.11.2021 18:17 Відповісти
Вопрос в том, что этот негатив бьет непосредственно по рейтингу Зели, он не сгружается на Татарова.
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11.11.2021 22:39 Відповісти
Шабунин -флюгер..
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09.11.2021 23:17 Відповісти
заметили как Шабунин технично пишет про козни татарова?) вроде млять татаров там без приказа ермака и бубочки действует) царь хороший, а бояре плохие) а конверт Виталику нормальный) и шабунин везде пишет так:
- венедиктова валит там какоето разследование, просим Вадмира Александровича поставить в известность пусть разберется
- Владимир Александрович на весь мир обязался провести конкурс в этическую комисию судей, но подлый злодей татаров строит козни президенту и блочит процес
и так далее... человек кормит своих подписчиков просто таки отборнейшим дерьмом) все как положено. чуть-чуть сольки, перчику илимон для вкуса, но это ж дерьмо)
ибо как вообще какой то татаров может блочить обещалки найвелычнишого? только если тот так сказал. и остальные такое же сало. млять и никакого дисонанса у его подписчиков. никто не додумается что факт того что начальник охраны заводы может препятствовать директору завода подписать хороший контракт на производство чегото там, что явно добавит заводу обороту и фин мощностей)))
это обычная джинса от подоляка, они знают что срыв судебной реформы это совсем плохо и нужно как то отбеливать зеленкина от этого навоза, но вряд ли спец службы США прям наслово верят Виталику Шабунину)
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09.11.2021 23:33 Відповісти
это млять тупой развод) дерьмаку надо поставить своего там человека для того что б крыть себя и зелю) но тот проигрывает пока на конкурсе) дают команду вас генпрокурору и решале татарову и те пока все делают что надо. а платные шлюхи типа шабунина нормально подымают кешем за свое "разследование". и в целом этим шлюхам пох что мы тут строчим, главное в соц сетях их нормально читают обычные избиратели
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09.11.2021 23:44 Відповісти
читаємо Шабунін падразумеваем Лещенко с Немом а насправді Пінчуковські викормиші
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10.11.2021 02:15 Відповісти
для этого малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат с кремлевской Крысой ермаком его и держат...
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10.11.2021 09:44 Відповісти
Якщо люстрована гнида Татаров досі працює в ДБР - значить Зеленський цинічний і підступний ворог України , а не бубочка !
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10.11.2021 11:45 Відповісти
Эти татары совсем обнаглели, мы их приютили, и обогрели, а они палки в колеса.
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10.11.2021 12:23 Відповісти
 
 