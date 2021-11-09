"Татарівська" частина комісії знов блокує конкурс на голову САП, - Шабунін

Комісія вже 12 днів не виставляє оцінки за практичне завдання. При цьому один з конкурсантів Синюк намагається отримати висновок про неправильність інструкції з оцінки завдань.

Про це пише у телеграм голова правління громадської організації "Центр протидії корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, незалежним експертам для оцінки завдань знадобився лише один день. За їх висновнками, Синюк набирає 9 або 10,5 балів, Клименко - 15 або 18 балів. Оцінки ж комісії досі нема, і нема навіть оголошеного наміру зібратися для оприлюднення результатів.

"Чому такі затягування з оцінками стало зрозуміло сьогодні. Один з кандидатів, чинний прокурор Офісу Венедіктової, Андрій Синюк бігає по ВНЗ та наукових установах із спробами отримати висновок, що інструкція з оцінки завдань нібито неправильна", - пише Шабунін.

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Голова правління "ЦПК" припускає, що "Татарівська" частина комісії спробує використати цей висновок, щоб зібрати конкурсний процес. "Скажуть, що не можуть поставити оцінки, бо інструкція неправильна і, відповідно, цей етап без оцінок залишається не пройденим. Або ж поставлять оцінки, які явно не відповідатимуть інструкції", - міркує Шабунін.

Він також нагадав, що раніше члени комісії засвідчили: в них нема зауважень чи запитань до інструкції.

"За нашою інформацією Зеленський не санкціонував цих дій Татарова. Проте, це не знімає з президента відповідальності за дії останнього", - вважає Шабунін.

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