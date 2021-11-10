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Новини
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Шахрайські фірми, прикриваючись ліцензіями, ошукують українських заробітчан, – розслідування

Шахрайські фірми, прикриваючись ліцензіями, ошукують українських заробітчан, – розслідування

Одразу кілька шахрайських фірм-посередників, які пропонували працевлаштування за кордоном, виявили журналісти-розслідувачі "Суспільного".

Фірми відкрито працювали на порталах із працевлаштування. Як зазначається, легальну робочу візу і робоче місце за кордоном можна було купити за 17 тисяч гривень – так ошукали кілька десятків українців, які заплатили і не змогли виїхати на роботу за кордон. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Віталій Ходоровський – заробітчанин, один із тих, хто втратив гроші.

"Я починаю набирати менеджера Ірину – телефон не відповідає. Я захожу на сайт Воркхабу - немає зв’язку з сайтом. Я думаю, можливо, якісь проблеми з інтернетом – ні. Сайт щез", – розповідає пан Віталій.

"Держава жодним чином не контролює цей ринок. Система ліцензування, яка існує на сьогоднішній день в Україні, - це, звичайно, бюрократична перепона, яка жодним чином не захищає звичайних українців від шахраїв. Яка жодним чином не заважає шахраям отримувати цю ліцензію. Бо скажімо відверто, її можна купити", – президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Людей, які платили немалі гроші за працевлаштування за кордоном, заспокоювала наявність у посередників державних ліцензій та інших дозволів. Але, як з’ясувалося, частина таких фірм працювали за фіктивними документами. Інші мали дійсні ліцензії - тобто навіть за допомогою юристів українці не могли виявити шахрайських намірів – все виглядало цілком офіційно.

Експерти пояснюють: річ у тому, що держустанови не завжди перевіряють фірми, яким видають ліцензії на такий вид діяльності.

Автор: 

шахрайство (1078) заробітчани (673)


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Пусть еще зебилу в офшер 7 % сборов платят, по заветам Данилы Гетманца!!!
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10.11.2021 16:40 Відповісти
государство тебя всегда кинет..., поэтому задача граждан - кинуть государство или раньше или дальше...вот из этой простой формулы и вырастает доверие, хе-хе-хе...
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10.11.2021 16:48 Відповісти
поживёш подольше-узнаеш побольше
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10.11.2021 16:52 Відповісти
А рижий и бабушка даже лицензиями не берут за труд прикрываться. А ошукують в 100 раз дольше и в 100 раз жесче.
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10.11.2021 17:22 Відповісти
Ахтунг ! В рижого Гудка та інших олігархів розбігаються раби !
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10.11.2021 23:24 Відповісти
 
 