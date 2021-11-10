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Фирмы-мошенники, прикрываясь лицензиями, обманывают украинских заробитчан, – расследование

Фирмы-мошенники, прикрываясь лицензиями, обманывают украинских заробитчан, – расследование

Сразу несколько мошеннических фирм-посредников, предлагавших трудоустройство за рубежом, обнаружили журналисты-расследователи "Общественного".

Фирмы открыто работали на порталах по трудоустройству. Как отмечается, легальную рабочую визу и рабочее место за рубежом можно было купить за 17 тысяч гривен – так обманули несколько десятков украинцев, которые заплатили и не смогли выехать на работу за границу. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Виталий Ходоровский-гастарбайтер, один из тех, кто потерял деньги.

"Я начинаю набирать менеджера Ирину – телефон не отвечает. Я захожу на сайт Воркхаба – нет связи с сайтом. Я думаю, возможно, какие-то проблемы с интернетом – нет. Сайт исчез", – рассказывает Виталий.

"Государство никоим образом не контролирует этот рынок. Система лицензирования, которая существует на сегодняшний день в Украине, - это, конечно, бюрократическая преграда, которая никоим образом не защищает обычных украинцев от мошенников. Которая никоим образом не мешает мошенникам получать эту лицензию. Потому что скажем откровенно, ее можно купить", - президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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Людей, которые платили немалые деньги за трудоустройство за рубежом, успокаивало наличие у посредников государственных лицензий и других разрешений. Но, как выяснилось, часть таких фирм работали по фиктивным документам. Другие имели действительные лицензии – то есть даже с помощью юристов украинцы не могли обнаружить мошеннических намерений – все выглядело вполне официально.

Эксперты поясняют: дело в том, что госучреждения не всегда проверяют фирмы, которым выдают лицензии на такой вид деятельности.

Автор: 

мошенничество (1220) заробитчане (587)


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Пусть еще зебилу в офшер 7 % сборов платят, по заветам Данилы Гетманца!!!
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10.11.2021 16:40 Ответить
государство тебя всегда кинет..., поэтому задача граждан - кинуть государство или раньше или дальше...вот из этой простой формулы и вырастает доверие, хе-хе-хе...
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10.11.2021 16:48 Ответить
поживёш подольше-узнаеш побольше
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10.11.2021 16:52 Ответить
А рижий и бабушка даже лицензиями не берут за труд прикрываться. А ошукують в 100 раз дольше и в 100 раз жесче.
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10.11.2021 17:22 Ответить
Ахтунг ! В рижого Гудка та інших олігархів розбігаються раби !
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10.11.2021 23:24 Ответить
 
 