Фирмы-мошенники, прикрываясь лицензиями, обманывают украинских заробитчан, – расследование

Сразу несколько мошеннических фирм-посредников, предлагавших трудоустройство за рубежом, обнаружили журналисты-расследователи "Общественного".

Фирмы открыто работали на порталах по трудоустройству. Как отмечается, легальную рабочую визу и рабочее место за рубежом можно было купить за 17 тысяч гривен – так обманули несколько десятков украинцев, которые заплатили и не смогли выехать на работу за границу. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Виталий Ходоровский-гастарбайтер, один из тех, кто потерял деньги.

"Я начинаю набирать менеджера Ирину – телефон не отвечает. Я захожу на сайт Воркхаба – нет связи с сайтом. Я думаю, возможно, какие-то проблемы с интернетом – нет. Сайт исчез", – рассказывает Виталий.

"Государство никоим образом не контролирует этот рынок. Система лицензирования, которая существует на сегодняшний день в Украине, - это, конечно, бюрократическая преграда, которая никоим образом не защищает обычных украинцев от мошенников. Которая никоим образом не мешает мошенникам получать эту лицензию. Потому что скажем откровенно, ее можно купить", - президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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Людей, которые платили немалые деньги за трудоустройство за рубежом, успокаивало наличие у посредников государственных лицензий и других разрешений. Но, как выяснилось, часть таких фирм работали по фиктивным документам. Другие имели действительные лицензии – то есть даже с помощью юристов украинцы не могли обнаружить мошеннических намерений – все выглядело вполне официально.

Эксперты поясняют: дело в том, что госучреждения не всегда проверяют фирмы, которым выдают лицензии на такой вид деятельности.