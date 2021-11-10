Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка, - Йозвяк
Посли Європейського Союзу затвердили всі критерії для схвалення п'ятого пакету санкцій щодо Білорусі.
Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно посли ЄС затвердили всі критерії 5-го пакету санкцій проти Білорусі. Робота над списками тепер прискориться", - йдеться в повідомленні.
За словами Йозвяка, політичне схвалення санкції, ймовірно, отримають на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 15 листопада.
Топ коментарі
+6 bomj_ua
показати весь коментар10.11.2021 18:02
+5 Gustavo Pron
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+1 Муад Дибб
показати весь коментар10.11.2021 18:07
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де стурбованість...????
Втім, відповідь ЄС досі була радше схожа на напівзаходи. Зокрема, Рада ЄС припинила дію спрощеного візового режиму для білоруських чиновників - крок, із яким Брюссель спізнився щонайменше на рік.
У новий санкційний пакет може бути включений голова МЗС Білорусі Володимир Макей - вкрай рідкісний крок у міжнародних відносинах, який сигналізує, що ЄС більше нема про що говорити з Мінськом. Проте й це попередження навряд чи може вплинути на дії Лукашенка.
Показник нерішучості ЄС - заплановані нові прямі санкції проти авіакомпанії "Белавіа" не дозволять їй орендувати літаки у ірландських, румунських та данських компаній. Однак у ЄС досі не можуть вирішити, чи мають ці санкції застосовуватися лише до нових договорів оренди чи також до існуючих контрактів.
Щоправда, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже заявила, що Євросоюз шукає можливість застосувати санкції не лише до "Белавіа" та Національного аеропорту Мінська, але й щодо авіаперевізників, на літаках яких мігранти потрапляють до Мінська зі Стамбула, Дамаска та Дубая.
Цей крок міг би виявитися дієвим, якби його було зроблено на початку кризи, і наразі її масштаб був би принципово меншим.
Однак зараз ефективність запровадження санкцій вже не така очевидна.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/11/10/7130078/
Бо лишимось без світла. Отак наш през постарався
Ця історія надовго. Прогнозують підвоз ще мінімум десять тисяч афганців.
Наразі, безпосередньо проти Європи.
чекаєм далі
http://ronsslav.com/wp-content/uploads/2012/10/******.jpg И кто они после этого