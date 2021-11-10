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Новини
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Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка, - Йозвяк

Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка, - Йозвяк

Посли Європейського Союзу затвердили всі критерії для схвалення п'ятого пакету санкцій щодо Білорусі.

Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно посли ЄС затвердили всі критерії 5-го пакету санкцій проти Білорусі. Робота над списками тепер прискориться", - йдеться в повідомленні.

За словами Йозвяка, політичне схвалення санкції, ймовірно, отримають на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 15 листопада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує запровадити нові санкції проти режиму Лукашенка, у списку - глава МЗС Макей і "Белавіа", - Reuters

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) санкції (11782) Євросоюз (13351) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+6
а стурбованість???
де стурбованість...????
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10.11.2021 18:02
+5
Запретили въезд в ЕС начальнику погранотряда .... Занавес...
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10.11.2021 18:00
+1
Поляки, применяйте резиновые пули и служебные собаки!!
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10.11.2021 18:07
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Запретили въезд в ЕС начальнику погранотряда .... Занавес...
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10.11.2021 18:00 Відповісти
а стурбованість???
де стурбованість...????
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10.11.2021 18:02 Відповісти
Санкції якісь не дієві. Все одно що пукать у повітря...
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10.11.2021 18:06 Відповісти
Поляки, применяйте резиновые пули и служебные собаки!!
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10.11.2021 18:07 Відповісти
(Тільки!!!) сьогодні 10 листопада посли країн ЄС планують домовитися про те, що накопичення мігрантів вздовж кордону Білорусі з Польщею рівнозначне "гібридній війні". Це може стати https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/11/10/7130076/ правовою підставою для запровадження подальших санкцій проти режиму Лукашенка.

Втім, відповідь ЄС досі була радше схожа на напівзаходи. Зокрема, Рада ЄС припинила дію спрощеного візового режиму для білоруських чиновників - крок, із яким Брюссель спізнився щонайменше на рік.

У новий санкційний пакет може бути включений голова МЗС Білорусі Володимир Макей - вкрай рідкісний крок у міжнародних відносинах, який сигналізує, що ЄС більше нема про що говорити з Мінськом. Проте й це попередження навряд чи може вплинути на дії Лукашенка.

Показник нерішучості ЄС - заплановані нові прямі санкції проти авіакомпанії "Белавіа" не дозволять їй орендувати літаки у ірландських, румунських та данських компаній. Однак у ЄС досі не можуть вирішити, чи мають ці санкції застосовуватися лише до нових договорів оренди чи також до існуючих контрактів.

Щоправда, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже заявила, що Євросоюз шукає можливість застосувати санкції не лише до "Белавіа" та Національного аеропорту Мінська, але й щодо авіаперевізників, на літаках яких мігранти потрапляють до Мінська зі Стамбула, Дамаска та Дубая.

Цей крок міг би виявитися дієвим, якби його було зроблено на початку кризи, і наразі її масштаб був би принципово меншим.

Однак зараз ефективність запровадження санкцій вже не така очевидна.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/11/10/7130078/
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10.11.2021 18:08 Відповісти
Конечно, пятый пакет сильнее четвертого, но слабее шестого.
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10.11.2021 18:21 Відповісти
А санкции, которые ввела Украина против бульбофюрера - вообще самые могучие.
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10.11.2021 18:51 Відповісти
Та які санкції...ми самі санкцій боїмось.
Бо лишимось без світла. Отак наш през постарався
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10.11.2021 20:23 Відповісти
І без газу.
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10.11.2021 20:57 Відповісти
Я думаю, такий сценарій готується.
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10.11.2021 21:00 Відповісти
Я десь писав сьогодні про такий.
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10.11.2021 21:26 Відповісти
По поличках все порозкладали?
Ця історія надовго. Прогнозують підвоз ще мінімум десять тисяч афганців.
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10.11.2021 21:30 Відповісти
Біженці, це лише спосіб розширення гібридної війни.
Наразі, безпосередньо проти Європи.
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10.11.2021 21:59 Відповісти
Європа цього ніби не розуміє.
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10.11.2021 22:09 Відповісти
Та вже, мабуть, дійде. Питання - чи будуть реагувати, чи домовлятися.
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10.11.2021 22:14 Відповісти
Спички "Гомельдрев" экспортировать не будут?
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10.11.2021 18:24 Відповісти
дуролобость Лцкашеску никак не отражается на настроении подданых рабов.... которые хавают ватную лапшу и сказки-страшилки про Запад... и счастливые в своей тупой примитивности...
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10.11.2021 18:28 Відповісти
Стримувати не треба мігрантів відкрити кордон хай шурують в європу
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10.11.2021 18:48 Відповісти
Уже аж пятый пакет санкций? Что ето за санкции такие? При нормальных санкциях Лакошонка еще после второго пакета должен был визжать и сдохнуть. Типо запретят вьезд тому кто и так не вызезжает?
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10.11.2021 19:37 Відповісти
когда будет 10-й пакет санкций, лукашеску может их и заметит...а может и нет.
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10.11.2021 21:01 Відповісти
нарвался довбень, чи ще нет?
чекаєм далі
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10.11.2021 21:15 Відповісти
Яка "Білорусь" ? Та не має вже такої країни! Як і Білоруської Мови ,на жаль ! Є західна частина Московії . в крайньому випадку ще один федеративний округ РФ . І не треба якось інакше називати цю територію . Називаємо речі такими , якими вони є на даний час фактично!
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10.11.2021 21:16 Відповісти
время жизни танка в бою - 15 минут
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10.11.2021 21:21 Відповісти
прикинь, тебя полтора года обучают на 15 минут работі
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10.11.2021 21:34 Відповісти
дальше смерть
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10.11.2021 21:38 Відповісти
Они Польше даже колючкой не помогли, зато предложили строить совместно заграждения на границе с германией...
http://ronsslav.com/wp-content/uploads/2012/10/******.jpg И кто они после этого
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10.11.2021 22:24 Відповісти
 
 