Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка, - Йозвяк

Посли Європейського Союзу затвердили всі критерії для схвалення п'ятого пакету санкцій щодо Білорусі.

Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно посли ЄС затвердили всі критерії 5-го пакету санкцій проти Білорусі. Робота над списками тепер прискориться", - йдеться в повідомленні.

За словами Йозвяка, політичне схвалення санкції, ймовірно, отримають на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 15 листопада.

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