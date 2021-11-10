Окупанти на засіданні ТКГ пообіцяли відновити роботу КПВВ "Станиця Луганська", - Гармаш
Окупанти під час засідання Тристоронньої контактної групи пообіцяли відновити роботу КПВВ у Станиці Луганській.
Про це повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.
"Рідкісний випадок – хоч одна позитивна новина за вже не знаю скільки часу. Представники окупаційної адміністрації Росії у Луганську пообіцяли із завтрашнього дня відкрити у колишньому режимі КПВВ Станиця Луганська", - написав Гармаш на своїй сторінці в фейсбуці.
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