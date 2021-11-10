УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4143 відвідувача онлайн
Новини
2 013 11

Окупанти на засіданні ТКГ пообіцяли відновити роботу КПВВ "Станиця Луганська", - Гармаш

Окупанти на засіданні ТКГ пообіцяли відновити роботу КПВВ

Окупанти під час засідання Тристоронньої контактної групи пообіцяли відновити роботу КПВВ у Станиці Луганській.

Про це повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Рідкісний випадок – хоч одна позитивна новина за вже не знаю скільки часу. Представники окупаційної адміністрації Росії у Луганську пообіцяли із завтрашнього дня відкрити у колишньому режимі КПВВ Станиця Луганська", - написав Гармаш на своїй сторінці в фейсбуці.

Автор: 

Тристороння контактна група (827) КПВВ (330) Станиця Луганська (196) Гармаш Сергій (136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
нафик надо. закрыть и заминировать
показати весь коментар
10.11.2021 21:23
+3
Не треба. Нехай вони сидять у себе в ватносепарском гетто і не розносять заразу по Україні. Ще не дай Боже когось сифілісом заразять
показати весь коментар
10.11.2021 21:29
+1
А смысл ? Мне это напоминает поговорку - что мертвому припарки.Разговоры непонятно кого ни о чем! Козел обещал не есть капусту ,а волк обещал не трогать козла! Приблизительно того же уровня новости .
показати весь коментар
10.11.2021 21:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А смысл ? Мне это напоминает поговорку - что мертвому припарки.Разговоры непонятно кого ни о чем! Козел обещал не есть капусту ,а волк обещал не трогать козла! Приблизительно того же уровня новости .
показати весь коментар
10.11.2021 21:19 Відповісти
нафик надо. закрыть и заминировать
показати весь коментар
10.11.2021 21:23 Відповісти
те, чого так довго уникали при попередній владі, сталось за нинішньої....
нарешті терористи - учасники переговорів
показати весь коментар
10.11.2021 21:26 Відповісти
Не треба. Нехай вони сидять у себе в ватносепарском гетто і не розносять заразу по Україні. Ще не дай Боже когось сифілісом заразять
показати весь коментар
10.11.2021 21:29 Відповісти
и что же в этом позитивного? граждане рф смогут наконец-то за репарациями ездить - это позитив? хотя платить же им из своего кармана этот гармаш не будет
показати весь коментар
10.11.2021 21:39 Відповісти
Хотите чтобы орда поперла как сейчас на Польшу?
показати весь коментар
10.11.2021 21:44 Відповісти
Закройте.
Палач проехал и 2 года жил в Киеве.
Закройте.
показати весь коментар
10.11.2021 21:53 Відповісти
там ще на минулому тижні арта працювала...з обох сторін.
показати весь коментар
10.11.2021 22:03 Відповісти
Та не открывайте, нам это должно быть по йух. И вообще закройте все пункты в связи с ковидом ибо не йух рашистскую корону к нам в Украину таскать и возить.
показати весь коментар
10.11.2021 23:12 Відповісти
Дайте пожрать кормильцам.нет сил кричать путя введи.
показати весь коментар
11.11.2021 08:04 Відповісти
Поверили обещаниям маньяка больше не маньячить.
показати весь коментар
11.11.2021 09:03 Відповісти
 
 