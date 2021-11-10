Оккупанты на заседании ТКГ пообещали возобновить работу КПВВ "Станица Луганская", - Гармаш
Оккупанты во время заседания Трехсторонней контактной группы пообещали возобновить работу КПВВ в Станице Луганской.
Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.
"Редкий случай – хоть одна положительная новость за уже не знаю сколько времени. Представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с завтрашнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ Станица Луганская", - написал Гармаш на своей странице в фейсбуке.
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