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Новости
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Оккупанты на заседании ТКГ пообещали возобновить работу КПВВ "Станица Луганская", - Гармаш

Оккупанты на заседании ТКГ пообещали возобновить работу КПВВ

Оккупанты во время заседания Трехсторонней контактной группы пообещали возобновить работу КПВВ в Станице Луганской.

Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Редкий случай – хоть одна положительная новость за уже не знаю сколько времени. Представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с завтрашнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ Станица Луганская", - написал Гармаш на своей странице в фейсбуке.

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Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) КПВВ (330) Станица Луганская (189) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+3
нафик надо. закрыть и заминировать
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10.11.2021 21:23
+3
Не треба. Нехай вони сидять у себе в ватносепарском гетто і не розносять заразу по Україні. Ще не дай Боже когось сифілісом заразять
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10.11.2021 21:29
+1
А смысл ? Мне это напоминает поговорку - что мертвому припарки.Разговоры непонятно кого ни о чем! Козел обещал не есть капусту ,а волк обещал не трогать козла! Приблизительно того же уровня новости .
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10.11.2021 21:19
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А смысл ? Мне это напоминает поговорку - что мертвому припарки.Разговоры непонятно кого ни о чем! Козел обещал не есть капусту ,а волк обещал не трогать козла! Приблизительно того же уровня новости .
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10.11.2021 21:19 Ответить
нафик надо. закрыть и заминировать
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10.11.2021 21:23 Ответить
те, чого так довго уникали при попередній владі, сталось за нинішньої....
нарешті терористи - учасники переговорів
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10.11.2021 21:26 Ответить
Не треба. Нехай вони сидять у себе в ватносепарском гетто і не розносять заразу по Україні. Ще не дай Боже когось сифілісом заразять
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10.11.2021 21:29 Ответить
и что же в этом позитивного? граждане рф смогут наконец-то за репарациями ездить - это позитив? хотя платить же им из своего кармана этот гармаш не будет
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10.11.2021 21:39 Ответить
Хотите чтобы орда поперла как сейчас на Польшу?
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10.11.2021 21:44 Ответить
Закройте.
Палач проехал и 2 года жил в Киеве.
Закройте.
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10.11.2021 21:53 Ответить
там ще на минулому тижні арта працювала...з обох сторін.
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10.11.2021 22:03 Ответить
Та не открывайте, нам это должно быть по йух. И вообще закройте все пункты в связи с ковидом ибо не йух рашистскую корону к нам в Украину таскать и возить.
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10.11.2021 23:12 Ответить
Дайте пожрать кормильцам.нет сил кричать путя введи.
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11.11.2021 08:04 Ответить
Поверили обещаниям маньяка больше не маньячить.
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11.11.2021 09:03 Ответить
 
 