Можемо робити до 400 тисяч щеплень проти COVID-19 за добу, - Кузін

Наявні інфраструктурні можливості дозволяють задовольнити попит на вакцинування проти коронавірусної інфекції, що почав активно зростати серед громадян України, особливо в регіонах із "червоним" рівнем епіднебезпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"У тих регіонах, де зараз вводиться "червона зона", - просто вакцинальний бум, і дійсно, майже на 50 % зростає кількість звернень і до пунктів щеплень, і до центрів вакцинації. Натомість наші інфраструктурні можливості вже зараз розраховані на 350-400 тис. щеплень на добу і мають резерв для збільшення у разі виникнення такої потреби. Якщо ми будемо бачити, що черги надвеликі та є проблеми з організацією процесу, тоді будемо ініціювати додавання нових центрів вакцинації населення", - пояснив він.

Так, за словами головного санітарного лікаря, якщо раніше один пункт робив у середньому 20 щеплень за добу, то зараз цей показник збільшився до 50. А кожен центр вакцинації сьогодні робить приблизно 190 щеплень впродовж однієї доби.

"Будь-які волонтери, які хочуть допомогти з цим, також вітаються на будь-якому центрі вакцинації. Вони можуть звернутися до обласного координатора, і їм допоможуть знайти той пункт щеплення, який потребуватиме такої допомоги. Тому що допомога потрібна навіть у тому, щоб іще на вході у вакцинальний центр розповісти людям – куди йти, де треба брати ту чи іншу форму, що треба заповнювати, або просто перевірити, чи вони всі документи з собою взяли", - зазначив Кузін.

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