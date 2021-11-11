Можемо робити до 400 тисяч щеплень проти COVID-19 за добу, - Кузін
Наявні інфраструктурні можливості дозволяють задовольнити попит на вакцинування проти коронавірусної інфекції, що почав активно зростати серед громадян України, особливо в регіонах із "червоним" рівнем епіднебезпеки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
"У тих регіонах, де зараз вводиться "червона зона", - просто вакцинальний бум, і дійсно, майже на 50 % зростає кількість звернень і до пунктів щеплень, і до центрів вакцинації. Натомість наші інфраструктурні можливості вже зараз розраховані на 350-400 тис. щеплень на добу і мають резерв для збільшення у разі виникнення такої потреби. Якщо ми будемо бачити, що черги надвеликі та є проблеми з організацією процесу, тоді будемо ініціювати додавання нових центрів вакцинації населення", - пояснив він.
Так, за словами головного санітарного лікаря, якщо раніше один пункт робив у середньому 20 щеплень за добу, то зараз цей показник збільшився до 50. А кожен центр вакцинації сьогодні робить приблизно 190 щеплень впродовж однієї доби.
"Будь-які волонтери, які хочуть допомогти з цим, також вітаються на будь-якому центрі вакцинації. Вони можуть звернутися до обласного координатора, і їм допоможуть знайти той пункт щеплення, який потребуватиме такої допомоги. Тому що допомога потрібна навіть у тому, щоб іще на вході у вакцинальний центр розповісти людям – куди йти, де треба брати ту чи іншу форму, що треба заповнювати, або просто перевірити, чи вони всі документи з собою взяли", - зазначив Кузін.
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Спробуйте хоч трошки розібратись в предметі, перш ніж нести маячню про змови.
Правила Коха застаріли ще за часів самого Коха, бо Кох був змушений їх коригувати. Правила Коха це не закони природи, а персональна опінія одного-єдиного юзера, який намагався пояснити та узагальнити дані, які були відомі на той час. Давай ще Арістотеля та його думки та правила пригадаємо.
ПС Земля хоч кругла на обертається навкруги Сонця? Чи пласка або кубічна?
І якщо це "намальоване на камплютері" синтезують, ти собі без остраху даси на слизову оболонку це накапати?
Наука грунтується на доведенні, а не на голих припущеннях.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome
Але наберися терплячки, там трохи більше 37 нуклеотидів.
Там все доведено. Так само доведено, як й технології, завдяки котрим ти зараз пічатаєшь на клавіатурє постік в сайт в інтернеті.
ці маразми вже обжовували того року. треба бути повним дегенератом, щоб це читати. суди не вирішували чи є кір, чи ні, суди лише врегульовували суперечку між шарлатаном, котрий висунув умови, які неможливо виконати, та претендентами, котрі йому довели зворотне. Та наскільки я пам'ятаю, суд спочатку встав на сторону претендентів, але потім шарлатан подав апеляцію, де вказав що саме його умови (принести вірус в баночкє, грубо кажучи) не були виконані. Якщо я також не помиляюсь, саме цей шарлатан також виставив дєнєжний пріз тому, хто доведе що Земля не пласка. Премію ще ніхто не отримав...
Якщо ви порскаєтесь в такому лайні, до наша розмова не має сенсу. Отакі зараз "інженери".
Так завжди буває, ефект Данінгена- Крюгера- але його жертви теж висміяли той ефект . Якщо не можеш довести неправдивісь чужих тверджень, обсирай і висміююй. Вічний метод людей з меншою кількістю нейронів!
Що саме там робив Тесла насправді ніхто не знає. Розповіді, що він нібито щось таке відкрив, що не можуть повторити, то тема для газєти "Очєвідноє-нєвєроятноє". Для твого відома, в чисто науковій сфері, якщо один щось робить, публікує, а потім ніхто не може повторити, значить перший написав якесь палєво.
> "Якщо не можеш довести неправдивісь чужих тверджень"
На тобі математичну модель, з якої виходить, що змови з великою (тисяча та більше людей) малоймовірні: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0147905
В твоєї моделі змови повинно бути більш ніж мільон людей (лаборанти, медики, вчені зі всього світу), тому вона у принципі не може існувати.
ПЦР працює, віруси існують, зараз йде пандемія ковіду, треба вакцинуватись, щоб зарадити великої кількості смертей. А ти звичайнай мракобєс.
Математичні моделі завжди грунтуються на припущеннях,гіпотезах і ніколи на кількісних методах. На кількісних методах грунтуються вже технології.
Тому проштудіюй для початку статфізику, а потім розкажеш нам про розподіл імовірностей Гауса.
А потім розкажеш нам https://booksonline.com.ua/view.php?book=108459 чи то можливо ,з точки зору математики .
А Колеман доводить з документами.
"В твоєї моделі змови повинно бути більш ніж мільон людей (лаборанти, медики, вчені зі всього світу), тому вона у принципі не може існувати."-вистачить і 300 ,решту продадуться,піддадуться шантажу,а непокірні вмруть як деякі президенти у 2021 му.
Ти зараз пишеш на сайтік завдяки мегатоннам математичних моделей, які лежать в базісах всього, чим ти користуєшься, від чайника до супутників та інтернета.
> "А Колеман доводить з документами."
OMFG)
"Предлагаемая вниманию читателей книга беспристрастно, объективно и доказательно освещает разрушительную деятельность откровенно враждебных Человечеству сил, преследующих собственные цели, одной из тактических задач которых является порабощение людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и контроля, известной многим под названием «новый мировой порядок»"
Оце ти висуваеш як "аргумент"? Скажи, а про рептілоїдов тама щось кажуть? Документи по них якійсь є? Цікаво.
> "вистачить і 300 ,решту продадуться"
Так, триста людей можуть бути в змові, ти сам це інтуітивно відчуваєшь як прийнятне число. Твоя ж змова потребує МІЛЬОНІВ людей по ВСІХ країнах світу. Це неможливо в принципі.
Теорії це продукт роботи мозгів,а побічним продуктом є гівно,котрого серед тих теорій 98%.
"Так, триста людей можуть бути в змові, ти сам це інтуітивно відчуваєшь як прийнятне число. Твоя ж змова потребує МІЛЬОНІВ людей по ВСІХ країнах світу."- я ж тобі писав вже решту продадуться але є ще категорія корисних ідіотів,котрі добровільно без жожного сумніву добровільно допомагають . Фашизм і комунізм побудували завдяки власне таким кретинам. У них процес мислення неможливий тому вони роблять "як усі".
Це ти сам пердімонокль. Це спрощення для дітей, грубо кажучи. Давай ще пригадаємо байки, які вигадують предки про "знайшли в капусті", хоча насправді все було дещо інакше.
> "я ж тобі писав вже решту продадуться"
Спробуй осягнути своїм перлимонокольним моском фракцію, яку становить 300 від 10^6.
"Спробуй осягнути своїм перлимонокольним моском фракцію, яку становить 300 від 10^6."- що тут осягати ? Відсотки вираховувати? Он ти продався.
Так, можешь вирахувати відсотки. Спробуй мені пояснити механізм, за яким триста прееконають мільон у всіх країнах.
Не пояснюй нікому про те про що навіть ніколи не чув!
Про "не чув" взагалі смішно, я в цій сфері знаходжусь.
"Про "не чув" взагалі смішно, я в цій сфері знаходжусь." - воно й замітно - простим "гуманітаріям"- тільки по губах грантами поводять,на канхвєрєнцію повезуть,"наукову працю" опублікують, а решту вони лекціями ,тренінгами на підножний корм збирають. Інша справа всякі політОлухи, агенції котрі проводять соцопитування,ти всяка соросня сипле в корита.
Хто ж тобі доктор? Ефект Данінгена-Крюгера на 800 нейронах які тримають вуха важко побудувати рохзуміння.
Бачу тебе так і переслідує нав'язлива думка про евтаназію методом загущування крові через введення оксиду графену.
О, я бачу, ти в тренді всіх фейків. Як та бабця на лавкє, совєсть подъєзда, збираєш усі плітки навкруги. До твого відома, то с оксидом графена то адовій треш і угар, що не витримує взалагі ніякої критики, якщо є хуч мінімальні знання в голові. Но ти кушай дальше з інтренет-смітників, ніабпяпайся.
"По-друге, брєдні про вислови засновників методу мракобєси переказують постійно." -тільки дивно чому нобеля не дали ні тобі ні фавучі,навіть тому мракобєсу з шаріте котрий придумав тим тестом дурити цілий світ?
"По-третє, перш ніж робити висновки про ПЦР та інше, непогано б отримати відповідну освіту (тобто університетьский курс математика+фізика+хімія+біохімія) та досвід роботи за фахом."- вища освіта як консервна банка привязана коту до хвоста, якщо у власника диплому розум у голові ніколи й неночував.
То такі інженери як з відомого анекдоту "як подумаю який з мене інженер, то боюсь до доктора йти".
> "що є просто розмноженням чогось взятого десь закінчену кількість разів"
Брєд.
> "котрий придумав тим тестом дурити цілий світ?"
ПЦР використовується вже багато років. Крім того, тоді потрібно надурити всі тестові лабораторії світу та всіх працівників та вчених, що працюють з ним. Всіх вчених, що працюють з вірусним матеріалом, всіх медиків і так далєє. Це в принципі неможливо, тому що це мільони людей в усіх країнах світу. Але вочевидь для "інженера" теорія ймовірностей це знання з далекого майбутнього. Отакі зараз "інженери".
> " якщо у власника диплому "
А я про диплом нічого й не казав. Я говорив про знання, які необхідні для розуміння методів біохімії. Якщо у юніта їх нема (а як не крути, без профільної освіти та роботи їх не отримаєш), то всі свої думки щодо ковіду, пцр та ін. він/вона повинет тримати при собі, бо інакше виходить посміховисько.
Задача вируса, не убить носителя, а максимально распростанится среди популяции. Умирают из-за сопутствущих заболеваний, при угнетенном иммунитете
- Чтоб вы знали, я выдаю дочку Ротшильда за сына Рабиновича. Полдела сделано. Осталось уговорить Ротшильда.