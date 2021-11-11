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Новини Боротьба з коронавірусом
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Можемо робити до 400 тисяч щеплень проти COVID-19 за добу, - Кузін

Можемо робити до 400 тисяч щеплень проти COVID-19 за добу, - Кузін

Наявні інфраструктурні можливості дозволяють задовольнити попит на вакцинування проти коронавірусної інфекції, що почав активно зростати серед громадян України, особливо в регіонах із "червоним" рівнем епіднебезпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"У тих регіонах, де зараз вводиться "червона зона", - просто вакцинальний бум, і дійсно, майже на 50 % зростає кількість звернень і до пунктів щеплень, і до центрів вакцинації. Натомість наші інфраструктурні можливості вже зараз розраховані на 350-400 тис. щеплень на добу і мають резерв для збільшення у разі виникнення такої потреби. Якщо ми будемо бачити, що черги надвеликі та є проблеми з організацією процесу, тоді будемо ініціювати додавання нових центрів вакцинації населення", - пояснив він.

Так, за словами головного санітарного лікаря, якщо раніше один пункт робив у середньому 20 щеплень за добу, то зараз цей показник збільшився до 50. А кожен центр вакцинації сьогодні робить приблизно 190 щеплень впродовж однієї доби.

"Будь-які волонтери, які хочуть допомогти з цим, також вітаються на будь-якому центрі вакцинації. Вони можуть звернутися до обласного координатора, і їм допоможуть знайти той пункт щеплення, який потребуватиме такої допомоги. Тому що допомога потрібна навіть у тому, щоб іще на вході у вакцинальний центр розповісти людям – куди йти, де треба брати ту чи іншу форму, що треба заповнювати, або просто перевірити, чи вони всі документи з собою взяли", - зазначив Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про бустерну дозу COVID-вакцини для всіх охочих поки не йдеться, - Кузін

Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
И зачем ты нам очередной раз пересказал агитационный бред раши-тудей?
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11.11.2021 11:05
+1
Киси ж вы мои золотые... сначала вы руками Раиськи Богатыревой убиваете и калечите детей вакцинами, наколоченными обкуренными индусами в грязном тазике. Потом вы подсовываете нам Максюшу Степанова, который чудно прибарахлился на той же индийской бормотухе. А население-то у нас офигенно умное, оно же подсадного клоуна от от персонажа сериала не отличает. Глупенькое у нас население, а потому пугливое. Все, кто способен был оценить риски и сделать выводы, уже вакцинировался.
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11.11.2021 10:27
+1
Да хоть 400 миллионов за день! Результатом ваших усилий будет ревакцинация каждые 5-6 месяцев ! Не укололся - умер , а еще и другие болезни , иммунитет то тю-тю!
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11.11.2021 10:31
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А що буде за 2-3 тижні і хто буде відповідати за наслідки цього дурдому?
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11.11.2021 10:25 Відповісти
Киси ж вы мои золотые... сначала вы руками Раиськи Богатыревой убиваете и калечите детей вакцинами, наколоченными обкуренными индусами в грязном тазике. Потом вы подсовываете нам Максюшу Степанова, который чудно прибарахлился на той же индийской бормотухе. А население-то у нас офигенно умное, оно же подсадного клоуна от от персонажа сериала не отличает. Глупенькое у нас население, а потому пугливое. Все, кто способен был оценить риски и сделать выводы, уже вакцинировался.
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11.11.2021 10:27 Відповісти
Да хоть 400 миллионов за день! Результатом ваших усилий будет ревакцинация каждые 5-6 месяцев ! Не укололся - умер , а еще и другие болезни , иммунитет то тю-тю!
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11.11.2021 10:31 Відповісти
При "скорости" в 400 тысяч все взрослое население можно привить в течении 3 месяцев. ( в принципе 3-4 месяца это именно тот срок что бы приостановить развитие коронавируса в стране. Но при условии ее закрытия на въезд - выезд. Т.е. полная изоляция от окружающего мира. Ну и если тоже самое произойдет во всем мире ( т.е. по сути нужно что бы в течении 3-4 месяцев ( в один период) вакцинировалось 85-90% населения Земли. ( лучше 95). Иначе вирус будет продолжать мутировать, вакцинации нужно будет повторять и повторять, изобретать новые и новые. Реальность такой вакцинации в пределах планеты маловероятна, она даже меньше версии постепенного ослабления ковида ( по типу "испанки").
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11.11.2021 10:41 Відповісти
Непогано б було його виділити ,щоб потім щось вакцинити. А так,на ура всім примусово навязувати ядовитий мікс, зроблений ні під що!
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11.11.2021 11:02 Відповісти
И зачем ты нам очередной раз пересказал агитационный бред раши-тудей?
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11.11.2021 11:05 Відповісти
Бачу ти слідкуєш за своїми "братьями по разуму!
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11.11.2021 11:11 Відповісти
Так вы всё время одно и то же повторяете - даже слова в предложениях не переставляете. Всё точно по методичкам
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11.11.2021 11:26 Відповісти
Я вже якось питав чи герман греф твій брат . Але ти скромно промовчав. А про раша тудей згадуєш, бо хто як не брат германа може дивитися тільки таке? Ну от і виходить у тебе: "вєсь мірь тіліфізарь,раша в тудєй"!
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11.11.2021 11:33 Відповісти
прочитав - рашиіудей...((((((
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11.11.2021 11:11 Відповісти
Что ищешь, то и находишь.
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11.11.2021 11:14 Відповісти
Що тут шукати греф і є "рашніудєй"!
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11.11.2021 11:34 Відповісти
Достатньо секвенувати. І це вже давно зроблено для віх штамів.
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11.11.2021 11:10 Відповісти
для всіх відомих на сьогодні штамів ковіду.
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11.11.2021 11:11 Відповісти
Вже "вірус СПІД" - 40 років виділяють,скільки бабла напиляли!
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11.11.2021 11:15 Відповісти
От проблема, будь-яка організація, що має відповідний допуск по біобезпеці, по відомій послідовності може замовити вірус, який їй синтезує комерційна фірма. Роки три тому це коштувало 30 євроцентів за пару нуклеотидів.
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11.11.2021 11:43 Відповісти
Ти хворий, чи шо? Про ВІЛ та його будову ще совєцьки журнали писали, я пам'ятаю великі статті в тому ж "Наука и жизнь". Його поведінка та властивості відомі дуже давно. Проблема в тому, что віруси, по-перше, набагато важче лікувати, ніж бактерії (тому що віруси це неживі паразити, фактично), по-друге, ВІЛ це ретровірус, тобто він для розмноження використовує ДНК, а не РНК, як більшість інших вірусів, тому виковиряти його з клітини набагато важче, він сидить у "ядрі" нашої операційної системи, так би мовити. По-третє, ВІЛ реально дуже швидко мутує. Фактично кожне його розмноження та вихід з клітини генерує трошки новий варіант вірусу, та іммунна систем повинна знов його вивчини. По аналогії з комп'ютерами, ВІЛ це поліморфний вірус (пам'ятаєте такі?). Зараз нарешті ВІЛ лікується (точніше, гальмується) препаратами, що специфічно впливають на ферменти вірусу (зворотнью транскриптазу), які дозволяють йому провернути фінт РНК->ДНК.

Спробуйте хоч трошки розібратись в предметі, перш ніж нести маячню про змови.
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11.11.2021 14:28 Відповісти
Мутують насправді тільки ідіоти ,та й то повільно,у зв'язку з старінням мозґу! Є чотири "золотих правил" Коха ,бактерії виділяють і доводять їх хвороботворність за цими правилами. А "віруси" ще ніхто у світі не виділив і не довів їх хвороботворність. Пошукай у неті мікробіолога Штефана Ланку,почитай і тоді будеш обзивати собіподібних хворими!
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11.11.2021 15:05 Відповісти
> "Є чотири "золотих правил" Коха"

Правила Коха застаріли ще за часів самого Коха, бо Кох був змушений їх коригувати. Правила Коха це не закони природи, а персональна опінія одного-єдиного юзера, який намагався пояснити та узагальнити дані, які були відомі на той час. Давай ще Арістотеля та його думки та правила пригадаємо.

ПС Земля хоч кругла на обертається навкруги Сонця? Чи пласка або кубічна?
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11.11.2021 16:36 Відповісти
На камплютері домалювали,з 37 амінокислот до 30 000 і вішають макарони на вуха таким як ти.
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11.11.2021 11:13 Відповісти
А чому тоді саме у захврорівших знаходять цей вірус і в секвенаторі визначається така ж послідовність?
І якщо це "намальоване на камплютері" синтезують, ти собі без остраху даси на слизову оболонку це накапати?
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11.11.2021 11:40 Відповісти
Послідовність 37 пар нуклеотидів ,а "вірус" від 30000 до 40000! це аж 1/400 того що намалював комп. Це приблизно як антропОлухи знаходять якусь кістку і починають малювати портрети всяких фантастичних людей! А решту дивляться і вірять ,бееее,мееее.
Наука грунтується на доведенні, а не на голих припущеннях.
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11.11.2021 15:12 Відповісти
Що за маячню ти пишеш? Вірус ковіда повністю секвенований, всі 29 тис із лишком нуклеотидів.
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11.11.2021 15:45 Відповісти
Маєш докази? Тобі https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/ сюди але 25% мені!
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11.11.2021 18:24 Відповісти
Ти сприйняв мене за вірусолога? Ти помилився
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11.11.2021 18:30 Відповісти
А повну послідовність нуклеотидів вуханьського штаму можеш подивитися, наприклад, тут
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome
Але наберися терплячки, там трохи більше 37 нуклеотидів.
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11.11.2021 18:37 Відповісти
Які проблеми ,береш цих "вірусологів" і тягнеш їх https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/ сюди ,моя частина заробітку тобі відома?
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11.11.2021 18:55 Відповісти
Ну то бери і тягни. Там явно якийсь разводняк як, наприклад, з Ланкою. Йому представили 6 статей як доказ, а він, щоб не платитиобіцяну винагороду, причепився до того, що він вимагав ОДИН доказ, а не 6 і суд з ним погодився. А специфіка наукових робіт - посилання на результати інших дослідників, інакше кожна стаття перетворится на трактат по науці від Арістотеля до сьогодення.
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11.11.2021 19:02 Відповісти
Розвести його не вдасться, він вимагає виділену,очищену, культуру вірусу і метод отримання того ізоляту. А всякої "публіцистики" в еру інтернету вистачає. Має бути реальний,матеріальний доказ з описом отримання його.
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11.11.2021 19:27 Відповісти
Я цю сторінку памятаю ще з 20го року .Повір як би вони мали докази (очищену,відфільтровану культуру ковідла) то вже давно загребли б бабло котре дають і не тільки там. А чомусь сидять на бобах засунувши язик в анус.
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11.11.2021 18:59 Відповісти
Читай відповідь вище
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11.11.2021 19:03 Відповісти
Читай відповідь вище
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11.11.2021 19:04 Відповісти
Після моєї відповіді твоєї там немає.
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11.11.2021 19:06 Відповісти
Лінь прокрутити на два пости вгору?
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11.11.2021 19:23 Відповісти
> "Наука грунтується на доведенні, а не на голих припущеннях. "

Там все доведено. Так само доведено, як й технології, завдяки котрим ти зараз пічатаєшь на клавіатурє постік в сайт в інтернеті.
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11.11.2021 16:33 Відповісти
https://rumble.com/vn27ct-38734013.html Подивись , мені https://rumble.com/vlteka-36643834.html нешкода . Тут t.me/germtheoryisahoax більш розширено можеш почтитати .
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11.11.2021 18:01 Відповісти
OMG

ці маразми вже обжовували того року. треба бути повним дегенератом, щоб це читати. суди не вирішували чи є кір, чи ні, суди лише врегульовували суперечку між шарлатаном, котрий висунув умови, які неможливо виконати, та претендентами, котрі йому довели зворотне. Та наскільки я пам'ятаю, суд спочатку встав на сторону претендентів, але потім шарлатан подав апеляцію, де вказав що саме його умови (принести вірус в баночкє, грубо кажучи) не були виконані. Якщо я також не помиляюсь, саме цей шарлатан також виставив дєнєжний пріз тому, хто доведе що Земля не пласка. Премію ще ніхто не отримав...

Якщо ви порскаєтесь в такому лайні, до наша розмова не має сенсу. Отакі зараз "інженери".
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11.11.2021 19:13 Відповісти
"треба бути повним дегенератом, щоб це читати. "- точно у тебе всі дегенерати . Дегенерат наприклад Тесла, хоча "неднгенерати" вже майже 100 років повторити його досліди не можуть ,напевно тому що він "шарлатан"? Теорію Бешана ,підтверджену експериментально,теж ніхто не збирається з допомогою дослідів показати неправильною.
Так завжди буває, ефект Данінгена- Крюгера- але його жертви теж висміяли той ефект . Якщо не можеш довести неправдивісь чужих тверджень, обсирай і висміююй. Вічний метод людей з меншою кількістю нейронів!
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11.11.2021 19:37 Відповісти
Все, злився, "інженєр"? Я тобі другий раз кажу: фейк про те, що нібито суд встановів, що вірусу кору не існує, розібрали по кістках вже давно. На даний момент це вже кал мамонта, тягати який можуть тільки останні слоупокі.

Що саме там робив Тесла насправді ніхто не знає. Розповіді, що він нібито щось таке відкрив, що не можуть повторити, то тема для газєти "Очєвідноє-нєвєроятноє". Для твого відома, в чисто науковій сфері, якщо один щось робить, публікує, а потім ніхто не може повторити, значить перший написав якесь палєво.

> "Якщо не можеш довести неправдивісь чужих тверджень"

На тобі математичну модель, з якої виходить, що змови з великою (тисяча та більше людей) малоймовірні: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0147905

В твоєї моделі змови повинно бути більш ніж мільон людей (лаборанти, медики, вчені зі всього світу), тому вона у принципі не може існувати.

ПЦР працює, віруси існують, зараз йде пандемія ковіду, треба вакцинуватись, щоб зарадити великої кількості смертей. А ти звичайнай мракобєс.
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11.11.2021 21:05 Відповісти
З усякими "теоріями" у тебе "гаразд"- підозріваю ,що ти як мінімум "гуманітарій"! Ці майстри тріпології на вимогу аргументувати свої теорії чимось що можна перевірити кількісними методами зазвичай починають кидати лайном у опонента як примати в зоопарку.
Математичні моделі завжди грунтуються на припущеннях,гіпотезах і ніколи на кількісних методах. На кількісних методах грунтуються вже технології.
Тому проштудіюй для початку статфізику, а потім розкажеш нам про розподіл імовірностей Гауса.
А потім розкажеш нам https://booksonline.com.ua/view.php?book=108459 чи то можливо ,з точки зору математики .
А Колеман доводить з документами.
"В твоєї моделі змови повинно бути більш ніж мільон людей (лаборанти, медики, вчені зі всього світу), тому вона у принципі не може існувати."-вистачить і 300 ,решту продадуться,піддадуться шантажу,а непокірні вмруть як деякі президенти у 2021 му.
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11.11.2021 21:25 Відповісти
> "Математичні моделі завжди грунтуються на припущеннях,гіпотезах і ніколи на кількісних методах."

Ти зараз пишеш на сайтік завдяки мегатоннам математичних моделей, які лежать в базісах всього, чим ти користуєшься, від чайника до супутників та інтернета.

> "А Колеман доводить з документами."

OMFG)

"Предлагаемая вниманию читателей книга беспристрастно, объективно и доказательно освещает разрушительную деятельность откровенно враждебных Человечеству сил, преследующих собственные цели, одной из тактических задач которых является порабощение людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и контроля, известной многим под названием «новый мировой порядок»"

Оце ти висуваеш як "аргумент"? Скажи, а про рептілоїдов тама щось кажуть? Документи по них якійсь є? Цікаво.

> "вистачить і 300 ,решту продадуться"

Так, триста людей можуть бути в змові, ти сам це інтуітивно відчуваєшь як прийнятне число. Твоя ж змова потребує МІЛЬОНІВ людей по ВСІХ країнах світу. Це неможливо в принципі.
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11.11.2021 21:35 Відповісти
"Ти зараз пишеш на сайтік завдяки мегатоннам математичних моделей, які лежать в базісах всього, чим ти користуєшься, від чайника до супутників та інтернета." -простий приклад з курсу фізики середньої школи- електричний струм у металах тече від + до -, правильно? Але одне маленьке уточнення - https://miyklas.com.ua/p/fzika/8-klas/elektrichni-iavishcha-elektrichnii-strum-308855/elektrichnii-strum-u-riznikh-seredovishchakh-361585/re-910bd664-9931-4ba8-939f-d9414918b6d9 визначення струму у металах . Так от.електрони виходить стартують з анода + і йдуть у катод -? Якийсь пєрдімонокль .правда? А все тому що "вчені електротехніки" зібралися і постановили що струм тече від +до - а вже потім доперли що це рух вільних електронів ,котрі рухаються від - до +! А яка струнка Т"теорія" була ,до тепер забути не можуть.
Теорії це продукт роботи мозгів,а побічним продуктом є гівно,котрого серед тих теорій 98%.

"Так, триста людей можуть бути в змові, ти сам це інтуітивно відчуваєшь як прийнятне число. Твоя ж змова потребує МІЛЬОНІВ людей по ВСІХ країнах світу."- я ж тобі писав вже решту продадуться але є ще категорія корисних ідіотів,котрі добровільно без жожного сумніву добровільно допомагають . Фашизм і комунізм побудували завдяки власне таким кретинам. У них процес мислення неможливий тому вони роблять "як усі".
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11.11.2021 22:26 Відповісти
> "Якийсь пєрдімонокль .правда?"

Це ти сам пердімонокль. Це спрощення для дітей, грубо кажучи. Давай ще пригадаємо байки, які вигадують предки про "знайшли в капусті", хоча насправді все було дещо інакше.

> "я ж тобі писав вже решту продадуться"

Спробуй осягнути своїм перлимонокольним моском фракцію, яку становить 300 від 10^6.
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11.11.2021 23:08 Відповісти
" Це ти сам пердімонокль. Це спрощення для дітей, грубо кажучи. Давай ще пригадаємо байки, які вигадують предки про "знайшли в капусті", хоча насправді все було дещо інакше."- це аргумент? Це просто хамство недалекого примата.
"Спробуй осягнути своїм перлимонокольним моском фракцію, яку становить 300 від 10^6."- що тут осягати ? Відсотки вираховувати? Он ти продався.
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12.11.2021 10:04 Відповісти
Бгогого, можна подумати, що з твоєї сторони були притомні аргументи.
Так, можешь вирахувати відсотки. Спробуй мені пояснити механізм, за яким триста прееконають мільон у всіх країнах.
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12.11.2021 12:27 Відповісти
Механізм називається - корупція! Але куди тобі поясниш? Нейронів замало,вмстачає тільки на основні інстинкти.
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12.11.2021 20:05 Відповісти
Ні, це не корупція. Спробуй лише уявити скільки людей треба в це посвятити. Наприклад, в кожнії країні є кілька університетів та інститутів, в кожному є хімічні, біохімічні, біологічні та медичні факультети. На кожному факультеті величезна кількість вчених, викладачів, студентів, тощо. Усіх їх доведеться "брати в долю". І це лише науково-навчальні заклади, а ще є приватні дослідницькі компанії, лабораторії, державні та приватні лікарні и тдтдтдтд. Змова таких масштабів неможлива. Це навіть не питання грошей, це питання організації та нерозголошення. Саме про це була математична стаття, яку я тобі скинув раніше. Спробуй це зрозуміти, "інженєр".
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12.11.2021 22:33 Відповісти
Всю науку перевели на грантове фінансування- чув! Причому вже давно. Пишеш звіт по гранту так щоб дали інший грант наступного разу. Одне слово не по "тємі",і можеш далі говорити асе що хочеш ,грант більше не отримаєш. А решту грантоїдів заклюють бо бздять через тебе втратити фінансування.
Не пояснюй нікому про те про що навіть ніколи не чув!
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13.11.2021 13:41 Відповісти
Брєд. Не всю, не всюди, і це не так працює. До чого тут ковід та пцр не зрозуміло. Так чи інакше, залишяются мільони просто лікарів, приватних та державних лікарень та лабораторій по всьому сіту.

Про "не чув" взагалі смішно, я в цій сфері знаходжусь.
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13.11.2021 13:57 Відповісти
"Брєд. Не всю, не всюди, і це не так працює."- таких їхспєхрдів зазвичай фуцкчекерами називають.
"Про "не чув" взагалі смішно, я в цій сфері знаходжусь." - воно й замітно - простим "гуманітаріям"- тільки по губах грантами поводять,на канхвєрєнцію повезуть,"наукову працю" опублікують, а решту вони лекціями ,тренінгами на підножний корм збирають. Інша справа всякі політОлухи, агенції котрі проводять соцопитування,ти всяка соросня сипле в корита.
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13.11.2021 16:18 Відповісти
Все, ватюнь, "потужні аргументи"скінчились? Молодець, йди гуляй. Вакцинуватись не забудь, будь-ласка.
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13.11.2021 16:26 Відповісти
Бачу, що зібрався зливатися?!
Хто ж тобі доктор? Ефект Данінгена-Крюгера на 800 нейронах які тримають вуха важко побудувати рохзуміння.
Бачу тебе так і переслідує нав'язлива думка про евтаназію методом загущування крові через введення оксиду графену.
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13.11.2021 17:17 Відповісти
> "введення оксиду графену"

О, я бачу, ти в тренді всіх фейків. Як та бабця на лавкє, совєсть подъєзда, збираєш усі плітки навкруги. До твого відома, то с оксидом графена то адовій треш і угар, що не витримує взалагі ніякої критики, якщо є хуч мінімальні знання в голові. Но ти кушай дальше з інтренет-смітників, ніабпяпайся.
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13.11.2021 17:24 Відповісти
Бачу на твому "факультеті" тільки тріпоЛохію викладали та й то примітивно як на https://osvita.ua/consultations/84460/ факультеті тікток .
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13.11.2021 17:36 Відповісти
Ті кушай, кушай, дарагой. Тобі ложечку дать, шоб удобнєє чєрпать било?
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13.11.2021 17:41 Відповісти
Фсьо , злився! На вашій ботофермі всі йдуть строєм у їдальню, чи зміна закінчилась
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13.11.2021 18:29 Відповісти
Обома руками чєрпай, кажу.
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13.11.2021 19:01 Відповісти
А, бачу спалився, твій гауляйтер нічого на карточку не сипне. Напевно виженуть з тролєферми за профнепридатністю.
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13.11.2021 19:48 Відповісти
В світі є величезна кількість лабораторій, що можуть зробити ПЦР, а також проаналізувати послідовність та, в разі необхідності, синтезувати свою для перевірки. Тому що зараз всі ці речі значною мірою автоматизовані (прогрес, всеж). Тому щоб вішати тобі макарони на вуха, треба щоб усі ці лаби по всім країнам світу внєзапно зробили змову. І це десятки тисяч лаб та ледь не мільни людей, що множить на нуль будь-яку вірогідність змови. Мракобєс ви дрємучій.
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11.11.2021 14:32 Відповісти
Поцікався що винахідник методу ПоЦиеР Карі Муліс про застосування цього методу в медицині казав , а потім прочитай що ти мені написав!
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11.11.2021 14:58 Відповісти
Поцікався, як брати Райт розповідали, як їх винахід покладе край усім війнам, бо маневри військ геть усі видно з аероплана.
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11.11.2021 15:43 Відповісти
По-перше, ПЦР це лише один з методів аналізу. До синтезу він взагалі відношення не має. По-друге, брєдні про вислови засновників методу мракобєси переказують постійно. По-третє, перш ніж робити висновки про ПЦР та інше, непогано б отримати відповідну освіту (тобто університетьский курс математика+фізика+хімія+біохімія) та досвід роботи за фахом. Бо чомусь завжди виявляється, що "зривальщики покровав" торгують бичками в перєходє.
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11.11.2021 16:32 Відповісти
Не знаю,чим ти там у преходах торгуєш,а може й просто школота на шиї батьків. а от для інженера-дослідника вже давно зрозуміло що метод ПЛР це метод реплікації -що є просто розмноженням чогось взятого десь закінчену кількість разів до того моменту аж спрацює якийсь сигнальний фермент.
"По-друге, брєдні про вислови засновників методу мракобєси переказують постійно." -тільки дивно чому нобеля не дали ні тобі ні фавучі,навіть тому мракобєсу з шаріте котрий придумав тим тестом дурити цілий світ?
"По-третє, перш ніж робити висновки про ПЦР та інше, непогано б отримати відповідну освіту (тобто університетьский курс математика+фізика+хімія+біохімія) та досвід роботи за фахом."- вища освіта як консервна банка привязана коту до хвоста, якщо у власника диплому розум у голові ніколи й неночував.
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11.11.2021 18:10 Відповісти
> "для інженера-дослідника вже давно зрозуміло"

То такі інженери як з відомого анекдоту "як подумаю який з мене інженер, то боюсь до доктора йти".

> "що є просто розмноженням чогось взятого десь закінчену кількість разів"

Брєд.

> "котрий придумав тим тестом дурити цілий світ?"

ПЦР використовується вже багато років. Крім того, тоді потрібно надурити всі тестові лабораторії світу та всіх працівників та вчених, що працюють з ним. Всіх вчених, що працюють з вірусним матеріалом, всіх медиків і так далєє. Це в принципі неможливо, тому що це мільони людей в усіх країнах світу. Але вочевидь для "інженера" теорія ймовірностей це знання з далекого майбутнього. Отакі зараз "інженери".

> " якщо у власника диплому "

А я про диплом нічого й не казав. Я говорив про знання, які необхідні для розуміння методів біохімії. Якщо у юніта їх нема (а як не крути, без профільної освіти та роботи їх не отримаєш), то всі свої думки щодо ковіду, пцр та ін. він/вона повинет тримати при собі, бо інакше виходить посміховисько.
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11.11.2021 19:08 Відповісти
Вы не учли важную состаляющую, вакцинированные также болеют, также переносят, и о, боги, у них также возникают новые мутации и новые штамы.
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11.11.2021 12:11 Відповісти
Если бы удалось провести быструю вакцинацию 90% населения мира( или его основной части) в течении 4 -5 месяцев ( разорвав цепочку) то думаю можно было бы избежать мутаций. Но так как вакцинация растянулась на года и не повсеместно вирус мутирует среди как не привитых, так и привитых ( после 4-6 месяцев после прививки).. поэтому конца и края не будет. Тут вариант - либо коронавирус сам со временем ослабнет ( испанка тому пример), либо все продолжится в том же ключе что сейчас - вакцинация ежегодная, болезни и смерти..( волнообразно то повышаясь то понижаясь в разные времена года).
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11.11.2021 12:19 Відповісти
Согласен с вами, разделяю ваше мнение. На данный момент это попытки сдержать пандемию теми средствами, которые есть. Если повезет, сама уйдет, а нет, будет и дальше косить популяцию.

Задача вируса, не убить носителя, а максимально распростанится среди популяции. Умирают из-за сопутствущих заболеваний, при угнетенном иммунитете
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11.11.2021 12:37 Відповісти
Как сказал один ученый "коронавирус пришел к нам надолго, может даже и навсегда", а другой добавил " в результате пандемии может умереть 20-25 миллионов жителей планеты, но для человеческой популяции это что дробина слону". ( сейчас 5,07 миллиона) При чем это и с вакцинацией и без оной., в глобальном масштабе.. ( возможно только расхождение в тех цифрах потерь 20-25)
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11.11.2021 12:50 Відповісти
Можете? Вакцинируйте... Что мешает? ************** сильно заняты?
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11.11.2021 11:31 Відповісти
Шадхен рассказывает в кофейне:
- Чтоб вы знали, я выдаю дочку Ротшильда за сына Рабиновича. Полдела сделано. Осталось угово­рить Ротшильда.
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11.11.2021 11:34 Відповісти
 
 