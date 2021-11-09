Про бустерну дозу COVID-вакцини для всіх охочих поки не йдеться, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я поки не розглядає рекомендації щодо бустерної вакцинації від COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, в МОЗ з великою обережністю ставляться до введення і бустерної, й ревакцинальної дози.

"Оскільки на тлі загальної стратегії вакцинації ми маємо балансувати між базовим курсом щеплення і максимальним захистом населення, та між бустерними дозами", - пояснив Кузін.

"Найближчими кількома тижнями будуть відбуватися дискусії експертів на рівні Міністерства охорони здоров’я – чи приймемо ми ці рекомендації у повному обсязі, чи будемо приймати їх частково. Оскільки, наприклад, ми розуміємо, що для імунокомпроментованих людей це питання життєвої необхідності, тому що у них може не бути сформовано адекватний імунітет (після повного курсу щеплення проти COVID-19. - Ред.)", - додав головний санлікар.

"Але, по суті, це не життєво необхідний показ для проведення ревакцинації. Тому поки що питання обговорюється. Думаю, що протягом двох тижнів ми це вирішимо, у тому числі й за кількістю вакцин, алгоритмом надання послуги і т.д., оскільки змішувати зараз різні потоки не варто.

Хочу ще раз зауважити, що додаткова, бустерна, ревакцинальна дози не є обов’язковими, вони є опціональними. Тобто людям, які мають ризик важкого перебігу коронавірусної хвороби і хвилюються за стан свого здоров’я, може бути рекомендована бустерна або третя доза вакцини, але це не буде обов’язковою вакцинацією. Це буде на розсуд чи на відповідну рекомендацію лікуючого лікаря, чи на розсуд людини, яка буде або погоджуватися, або не погоджуватися на вакцинацію", - зазначив Кузін.

"(Про бустерну дозу для всіх охочих. - Ред.) поки не йдеться", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що до питання щеплень третьою дозою повернуться, коли від COVID-19 вакцинують понад 50% населення.

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