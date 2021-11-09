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Новини Коронавірус і карантин
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Про бустерну дозу COVID-вакцини для всіх охочих поки не йдеться, - Кузін

Про бустерну дозу COVID-вакцини для всіх охочих поки не йдеться, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я поки не розглядає рекомендації щодо бустерної вакцинації від COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, в МОЗ з великою обережністю ставляться до введення і бустерної, й ревакцинальної дози.

"Оскільки на тлі загальної стратегії вакцинації ми маємо балансувати між базовим курсом щеплення і максимальним захистом населення, та між бустерними дозами", - пояснив Кузін.

"Найближчими кількома тижнями будуть відбуватися дискусії експертів на рівні Міністерства охорони здоров’я – чи приймемо ми ці рекомендації у повному обсязі, чи будемо приймати їх частково. Оскільки, наприклад, ми розуміємо, що для імунокомпроментованих людей це питання життєвої необхідності, тому що у них може не бути сформовано адекватний імунітет (після повного курсу щеплення проти COVID-19. - Ред.)", - додав головний санлікар.

"Але, по суті, це не життєво необхідний показ для проведення ревакцинації. Тому поки що питання обговорюється. Думаю, що протягом двох тижнів ми це вирішимо, у тому числі й за кількістю вакцин, алгоритмом надання послуги і т.д., оскільки змішувати зараз різні потоки не варто.

Хочу ще раз зауважити, що додаткова, бустерна, ревакцинальна дози не є обов’язковими, вони є опціональними. Тобто людям, які мають ризик важкого перебігу коронавірусної хвороби і хвилюються за стан свого здоров’я, може бути рекомендована бустерна або третя доза вакцини, але це не буде обов’язковою вакцинацією. Це буде на розсуд чи на відповідну рекомендацію лікуючого лікаря, чи на розсуд людини, яка буде або погоджуватися, або не погоджуватися на вакцинацію", - зазначив Кузін.

"(Про бустерну дозу для всіх охочих. - Ред.) поки не йдеться", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що до питання щеплень третьою дозою повернуться, коли від COVID-19 вакцинують понад 50% населення.

Також читайте: Ми готуємося до щеплень бустерними дозами - вакцини вистачить усім, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315)


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Топ коментарі
+8
А потом будем наблюдать...как вход в магазин или автобус разрешен только с четырьмя дозами...и те у кого две..то извини подвинься...😀
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09.11.2021 16:37
+7
Там некоторым скоро по сроку давности третью колоть нада, а вы тут про какие-та бустеры заливаете. сертификат жеж год живет или около того
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09.11.2021 16:28
+7
... и настанут времена когда 9 больных прийдут к здоровому и скажут, ты больной потому, что не такой как мы .
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09.11.2021 16:45
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Там некоторым скоро по сроку давности третью колоть нада, а вы тут про какие-та бустеры заливаете. сертификат жеж год живет или около того
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09.11.2021 16:28 Відповісти
Уже анонсировали.

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09.11.2021 16:54 Відповісти
пока не йдеться а потім скажуть що треба, а потім і четверту, а потім поїхали: п'яту,шосту ...
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09.11.2021 16:29 Відповісти
А потом будем наблюдать...как вход в магазин или автобус разрешен только с четырьмя дозами...и те у кого две..то извини подвинься...😀
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09.11.2021 16:37 Відповісти
Чотириразові уколоті будуть відловлювати і здавати на вакцинацію дворазових уколотих.
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09.11.2021 16:47 Відповісти
Пока мы наблюдаем как фальшивый порохобот -антивакс . Нагнетает. И ... дискредитирует Петю и Марину.
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09.11.2021 17:15 Відповісти
До учасниці мітингу антивакцинаторів Фаіст, яка подякувала Росії за гроші, прийшли працівники СБУ: Поширювала фейки про вакцинацію. Джерело:

Пора бы уже СБУ пасетить и некоторых ее ретивых каллэг с этого форума .
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09.11.2021 17:25 Відповісти
Пора бы уже СБУ пасетить и некоторых ее ретивых каллэг с этого форума .

Може час декому Глазкову вивчити нарешті рідну кацапську?
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09.11.2021 19:21 Відповісти
Номэр одын уже есть. Витаминка.
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09.11.2021 19:26 Відповісти
Ти найкращий!

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09.11.2021 19:31 Відповісти
Вот только нэ надо. Не люблю фамильярности.
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09.11.2021 19:35 Відповісти
Ну що поробиш, заслужив! Набрид, ходи здорове, хай щастить!
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09.11.2021 19:38 Відповісти
"Американская фармкомпания объявила об успешном завершении ІІ фазы клинических испытаний нового препарата против COVID-19 под названием Paxlovid. Эффективность в снижении риска госпитализации и смертности составила 89% - эти данные оказались настолько поразительными, что производитель запросил у FDA разрешение на экстренное применение лекарства.

Среди пациентов, принимавших новый препарат через три дня после появления симптомов, в больницу попали только 0,8%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 7%. Семь добровольцев, получавших плацебо, умерли, смертей в группе, принимавшей Paxlovid, не было.

https://healthy.24tv.ua/ru/porazitelnaja-jeffektivnost-tabletok-ot-pfizer-rekord-smertej_n1790434

Антиваксам не давать. Опять Пфайзер. Опять экстренное применение. Да и патент. Гоблину не открыт.
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09.11.2021 19:58 Відповісти
"Ваксів" бескоштовно підсадили на голку, тепер настав час їм платити по 700 баксів за курс. І ковтати ці "колеса" з перепугу будуть навіть при простуді. Ось такий бізнес.
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09.11.2021 22:28 Відповісти
З перепугу , цэ антиваксы мочой лечатся и эстэстный иммунитет так себе повышают.
Ваксеры для начала проводят диагностику, терапевт им ставит диагноз. Ну а с диагнозом ... Уже дело техники.
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10.11.2021 06:51 Відповісти
... и настанут времена когда 9 больных прийдут к здоровому и скажут, ты больной потому, что не такой как мы .
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09.11.2021 16:45 Відповісти
Да. Мы все безнадежно больны. Только часть больны бессимптомно.
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09.11.2021 16:51 Відповісти
Про бустерну дозу COVID-вакцини для всіх охочих поки не йдеться, - Кузін
А шо - вже охочі є?
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09.11.2021 16:50 Відповісти
Охочими будуть освітяни. Ну а хто ще?
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09.11.2021 16:56 Відповісти
Судя по тому сколько любителей колоться - захотят и бустерную и ежегодную и ежемесячную и детям, патаму шо все антивакцинаторы умрут. О так.
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09.11.2021 17:48 Відповісти
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09.11.2021 17:50 Відповісти
Так пишуть же тут щодня. Готові. Одне поперед одного.
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09.11.2021 21:47 Відповісти
Выбрасывать вакцины - это нормально для зебилов. А вмазать бустерный пфайзер через полгода после короновака - это зло?!
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09.11.2021 17:08 Відповісти
Хочу ще раз зауважити, що додаткова, бустерна, ревакцинальна дози не є обов'язковими, вони є опціональними. Джерело:

Такие же "опциональные", как первая и вторая?
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09.11.2021 17:24 Відповісти
Чому ні,якщо людина має бажання зробити?Зелені урядовці йолопи яких світ небачив!
Прийшов час оголосити скільки вже є прострочених вакцин які потрібно утилізувати.
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09.11.2021 18:47 Відповісти
Якщо будуть додаткові уколи,то навіщо кажуть за повну імунізацію,після двох доз вакцин?
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09.11.2021 21:40 Відповісти
 
 