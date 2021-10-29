Ми готуємося до щеплень бустерними дозами - вакцини вистачить усім, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я вже готуються до введення українцям третьої дози. Вакцини на третє щеплення вистачить усім охочим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі токшоу "Право на владу".

За його словами, цьому сприяє дворічний контракт із відомим виробником вакцин.

"Щодо бустерної дози. У нас є контракт з одним із популярних виробників на два роки, кількість вакцин, яка дозволить нам або бустерну, або повторну - друге щеплення зробити тим, хто цього забажає", - заявив Ляшко.

Минулого тижня оперативний штаб із вакцинокерованих інфекцій рекомендував деяким громадянам отримати додаткове COVID-щеплення або бустерну дозу.

Для введення дози бустера може використовуватися вакцина того ж виробника, що і під час первинного курсу. Якщо вона буде недоступна, можна застосовувати вакцину, вироблену на іншій платформі.

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