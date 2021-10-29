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Новости Коронавирус и карантин
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Мы готовимся к прививкам бустерными дозами - вакцины хватит всем,- Ляшко

Мы готовимся к прививкам бустерными дозами - вакцины хватит всем,- Ляшко

В Министерстве здравоохранения уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. Вакцины на третью прививку хватит всем желающим.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал  министр здравоохранения Виктора Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу".

По его словам, этому способствует двухлетний контракт с известным производителем вакцин.

"Относительно бустерной дозы. У нас есть контракт с одним из популярных производителей на два года количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную или повторную - вторую прививку сделать тем, кто этого пожелает", - заявил Ляшко.

На прошлой неделе оперативный штаб по вакциноуправляемым инфекциям рекомендовал некоторым гражданам получить дополнительную COVID-прививку или бустерную дозу.

Для введения бустерной дозы может использоваться вакцина того же производителя, что и при первичном курсе. Если она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
На фото: Вибори у Моршині минулого року.
Там де не має зелених клоунів - там життя !

https://yt3.ggpht.com/b0pqjPyyayg7SUJu1jf2P2TXvZ15yqk6rItGug-Q7zA-YgaNLDlPcDNpDTrPCdzm_iJ5RDWuIs9S=s640-nd
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29.10.2021 02:04 Ответить
+13
А почему нет ни одного госпитализированного ? Неужели чудо господнее? Нет все гораздо проще .В Моршине нет ни одной больницы перепрофилированной под лечение Ковида. Ларчик то просто открывался ... И ещё .Госпитализированных нет ,а больные есть. Причем больных в процентном соотношении столько же ,как в соседнем "непровакцинированном" Трускавце . Как же так ?
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29.10.2021 02:21 Ответить
+8
гут !

кольнусь еще раз за 80 баксов для укрепления антител за счет кретинов-антивакцеров !

они пусть фальшивые сертификаты покупают по 250 евро + штраф от полиции
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29.10.2021 01:21 Ответить
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гут !

кольнусь еще раз за 80 баксов для укрепления антител за счет кретинов-антивакцеров !

они пусть фальшивые сертификаты покупают по 250 евро + штраф от полиции
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29.10.2021 01:21 Ответить
На фото: Вибори у Моршині минулого року.
Там де не має зелених клоунів - там життя !

https://yt3.ggpht.com/b0pqjPyyayg7SUJu1jf2P2TXvZ15yqk6rItGug-Q7zA-YgaNLDlPcDNpDTrPCdzm_iJ5RDWuIs9S=s640-nd
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29.10.2021 02:04 Ответить
результат - В Моршине ни одного Ковид госпитализированного. Более 70% привиты.
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29.10.2021 02:05 Ответить
А почему нет ни одного госпитализированного ? Неужели чудо господнее? Нет все гораздо проще .В Моршине нет ни одной больницы перепрофилированной под лечение Ковида. Ларчик то просто открывался ... И ещё .Госпитализированных нет ,а больные есть. Причем больных в процентном соотношении столько же ,как в соседнем "непровакцинированном" Трускавце . Как же так ?
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29.10.2021 02:21 Ответить
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m/author/
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29.10.2021 02:44 Ответить
Интересно, моршинцы так же шарят в одесских делах?
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29.10.2021 03:17 Ответить
Про больницы сам придумал? Или подсказал кто?
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29.10.2021 07:17 Ответить
Методика преподнесения инфы, а где то рядом - переполненные отделения (в следствии того что везут отовсюду).Вот вам и из одной ситуации две координатные новости.Народ разводят на мякине , а он как осел ушами хлопает.
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29.10.2021 13:06 Ответить
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m/
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29.10.2021 03:19 Ответить
Чем дальше в лес тем толще партизаны. Все идет к тому: проснулся, ширнулся, пошел на работу
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29.10.2021 05:35 Ответить
Особо одаренные могут на кладбище.
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29.10.2021 07:19 Ответить
Можешь уже собирать вещи
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29.10.2021 07:26 Ответить
Главное тебе белые тапки не забыть.
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29.10.2021 07:46 Ответить
Что ты радуешься,или ты думаешь что не заболеешь и не попадешь под кислород?вы уколотые несете только агресию,желаете смерти другим,не от того вы укололись.а смеятся будешь в палате и может тогда задумаешься кто ты есть на самом деле
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29.10.2021 08:37 Ответить
А свого коллэгу антиквакера Сырожа как бы и не заметил. Там все и с выражением текста камильфо и со смыслом. А от моей реплики в ответ тебя аж перекосило.


Чем дальше в лес тем толще партизаны. Все идет к тому: проснулся, ширнулся, пошел на работу

Если хочешь предметную дискуссию провести? Пожалуста. Вот официальные сайты систем здавоохранения США, ЕС, Великобритании и Израиля. Там можешь найти все про вакцины и вакцинацию от людей, которые в этом соображают по боле, чем я , ты , и большинство пистаболов, постящих тут на ветке форума ежедневно. Читай, изучай. Можешь что то возразить умное, готов послушать.

https://www.gov.il/ru/departments/ministry_of_health/govil-landing-page

https://www.ecdc.europa.eu/en

https://www.cdc.gov/

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
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29.10.2021 16:41 Ответить
не очень фальшивые, теперь за 2 штуки тебе ниче на колят а просто сливают в раковину, а ты идеш получать сертификат такова нынешняя практика
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29.10.2021 02:18 Ответить
Главное - верить, что вкололи не воду из-под крана.
(в лучшем случае)
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29.10.2021 02:42 Ответить
А четак мало - 80 баксов.
Давай за 180 а то как лошара выглядишь
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29.10.2021 05:43 Ответить
Війна ботів буде під цією статтею!
Одні за, інші проти.
Головне, що ботам платять!
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29.10.2021 01:27 Ответить
Краще всім кіло яблук роздати це на мою думку буде краще ніж купувати закордону вакцину !!!
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29.10.2021 01:31 Ответить
80 баксів це значно більше ,ніж кіло яблук .
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29.10.2021 02:24 Ответить
Это хорошо...но лично мне нужно что бы вы поскорее 70 процентов кольнули как можно быстрее...что бы ваксманов хоть чуть чуть попустило...
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29.10.2021 01:42 Ответить
Буде ще гірше. Навколо нормальних людей буде 70% агресивних неадекватних психопатів. Бо ширятись треба буде безліч разів (поки що говорять про три дози відразу, а потім кожні півроку, а там придумають ще частіше). А неадекватність і агресивність ширнутих з кожною дозою прогресує, судячи з їх поведінки на Цензорі...
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29.10.2021 16:34 Ответить
Як в тому анекдоті: "... А тепер хороша новина - гівна в нас багато".
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29.10.2021 02:28 Ответить
Уколотые думают, что они это сделали для того, чтобы "всё это побыстрее закончилось", не понимая, что с этого всё только начинается.
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29.10.2021 05:44 Ответить
Отсутствие причинно-следственных связей наблюдается примерно у 40...60% народонаселения, я был в шоке когда узнал, думал что такое встречается примерно у 10...15%
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29.10.2021 10:26 Ответить
"Относительно бустерной дозы. У нас есть контракт с одним из популярных производителей на два года количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную или повторную - вторую прививку сделать тем, кто этого пожелает", - заявил Ляшко.
А назвать "известного производителя" образование не позволяет, дебил? И как-то "контракт на два года" наводит на мысль уже о ...надцатой бустерной прививке.

Для введения бустерной дозы может использоваться вакцина того же производителя, что и при первичном курсе. Если она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.
Так "известный производитель" же один и тот неизвестен, тем более ширять же можно все, что на "другой платформе", к чему этот цирк?
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29.10.2021 06:21 Ответить
к покупке пенджа ,как у Степанова
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29.10.2021 08:51 Ответить
Наркоман пол года назад что-то там чвякал про меморандум с Пфайзер про 10млн доз.
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29.10.2021 09:27 Ответить
Халявная вакцина что бесплатный сырой газ в мышеловке Путлера....
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29.10.2021 06:52 Ответить
Наркомани на городі...пісня така колись була...

Фестиваль "Червона рута" 1989 рік.Чернівці...

КороновиРУСные наркоманы...,эТо Вадим Рабинович из Мацковии вам 5 тонн припер нового Гуталину из Простоквашино... Спасибо ОПЗЖ Ведмедчука....
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29.10.2021 06:57 Ответить
Ну если есть контракт на 2 года,то даже если не будет вируса то колоться все равно будут заставлять
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29.10.2021 07:28 Ответить
І так щопівроку
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29.10.2021 07:38 Ответить
Не знаю але якось виглядає що скоро будуть колоти по декілька раз на рік, вакцина проти грипу ж неефективна при нових штампах, а ковід мутує і судячи по ізраїлю де вже 4 дозу пропонують, ...як ми в це все скотились незамітно.....
поки тут всі гризуться ніхто не замічає як ми переходимо в нову еру.. беззупинний друк грошей з інфляцією(не за нас говорю за США,ЕС, Китай та всюди друкують) сертифікати без яких нікуди не поїдеш... І люди які готові перегризтись через вакцину...
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29.10.2021 08:17 Ответить
Буде, скоріше за все, щомісяця. Це ж скільки зайців відразу вбито:
- золота жила для виробників та перекупників, які обов"язково з"являться, належатимуть "своїм людям", зрозуміло,і виграватимуть, відповідно, тендери з одним учасником на проведення закупівлі вакцин за державні гроші та вакцинацію за гроші лохторату. Платні тести вже є, і вакцинацію теж, зрозуміло, з часом зроблять платною. Одержання ковід-сертифікату теж зроблять платним, як зараз водійські права, приміром.
- можливість тримати плебс постійно в стійлі.
- значно прорідити той плебс, якого вже забагато зайвого, побочками від тих вакцин (причому, запланованими, скоріше за все), яких буде щоразу все більше.
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29.10.2021 16:49 Ответить
Прогресс, однако, налицо-бустер уже всем желающим...
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29.10.2021 08:51 Ответить
Все с утра уже заходили в Эквилибриум за дозой?
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29.10.2021 10:24 Ответить
я сяду на колеса - ты сядешь на иглу )
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29.10.2021 10:28 Ответить
даже треть не смог загнать на "добровольную" вакцинацию. придется колоть по третьему кругу уколотых, им уже все равно.
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29.10.2021 10:31 Ответить
ляшко -та вколи вже соби щось , може заспокоешся
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29.10.2021 11:48 Ответить
 
 