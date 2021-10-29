Мы готовимся к прививкам бустерными дозами - вакцины хватит всем,- Ляшко

В Министерстве здравоохранения уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. Вакцины на третью прививку хватит всем желающим.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал министр здравоохранения Виктора Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу".

По его словам, этому способствует двухлетний контракт с известным производителем вакцин.

"Относительно бустерной дозы. У нас есть контракт с одним из популярных производителей на два года количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную или повторную - вторую прививку сделать тем, кто этого пожелает", - заявил Ляшко.

На прошлой неделе оперативный штаб по вакциноуправляемым инфекциям рекомендовал некоторым гражданам получить дополнительную COVID-прививку или бустерную дозу.

Для введения бустерной дозы может использоваться вакцина того же производителя, что и при первичном курсе. Если она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы можем иметь тысячу умерших от коронавируса в сутки уже в начале ноября, - Данилов. ВИДЕО