Мы готовимся к прививкам бустерными дозами - вакцины хватит всем,- Ляшко
В Министерстве здравоохранения уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. Вакцины на третью прививку хватит всем желающим.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал министр здравоохранения Виктора Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу".
По его словам, этому способствует двухлетний контракт с известным производителем вакцин.
"Относительно бустерной дозы. У нас есть контракт с одним из популярных производителей на два года количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную или повторную - вторую прививку сделать тем, кто этого пожелает", - заявил Ляшко.
На прошлой неделе оперативный штаб по вакциноуправляемым инфекциям рекомендовал некоторым гражданам получить дополнительную COVID-прививку или бустерную дозу.
Для введения бустерной дозы может использоваться вакцина того же производителя, что и при первичном курсе. Если она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.
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кольнусь еще раз за 80 баксов для укрепления антител за счет кретинов-антивакцеров !
они пусть фальшивые сертификаты покупают по 250 евро + штраф от полиции
Там де не має зелених клоунів - там життя !
https://yt3.ggpht.com/b0pqjPyyayg7SUJu1jf2P2TXvZ15yqk6rItGug-Q7zA-YgaNLDlPcDNpDTrPCdzm_iJ5RDWuIs9S=s640-nd
Чем дальше в лес тем толще партизаны. Все идет к тому: проснулся, ширнулся, пошел на работу
Если хочешь предметную дискуссию провести? Пожалуста. Вот официальные сайты систем здавоохранения США, ЕС, Великобритании и Израиля. Там можешь найти все про вакцины и вакцинацию от людей, которые в этом соображают по боле, чем я , ты , и большинство пистаболов, постящих тут на ветке форума ежедневно. Читай, изучай. Можешь что то возразить умное, готов послушать.
https://www.gov.il/ru/departments/ministry_of_health/govil-landing-page
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.cdc.gov/
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
(в лучшем случае)
Давай за 180 а то как лошара выглядишь
Одні за, інші проти.
Головне, що ботам платять!
А назвать "известного производителя" образование не позволяет, дебил? И как-то "контракт на два года" наводит на мысль уже о ...надцатой бустерной прививке.
Для введения бустерной дозы может использоваться вакцина того же производителя, что и при первичном курсе. Если она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.
Так "известный производитель" же один и тот неизвестен, тем более ширять же можно все, что на "другой платформе", к чему этот цирк?
Фестиваль "Червона рута" 1989 рік.Чернівці...
КороновиРУСные наркоманы...,эТо Вадим Рабинович из Мацковии вам 5 тонн припер нового Гуталину из Простоквашино... Спасибо ОПЗЖ Ведмедчука....
поки тут всі гризуться ніхто не замічає як ми переходимо в нову еру.. беззупинний друк грошей з інфляцією(не за нас говорю за США,ЕС, Китай та всюди друкують) сертифікати без яких нікуди не поїдеш... І люди які готові перегризтись через вакцину...
- золота жила для виробників та перекупників, які обов"язково з"являться, належатимуть "своїм людям", зрозуміло,і виграватимуть, відповідно, тендери з одним учасником на проведення закупівлі вакцин за державні гроші та вакцинацію за гроші лохторату. Платні тести вже є, і вакцинацію теж, зрозуміло, з часом зроблять платною. Одержання ковід-сертифікату теж зроблять платним, як зараз водійські права, приміром.
- можливість тримати плебс постійно в стійлі.
- значно прорідити той плебс, якого вже забагато зайвого, побочками від тих вакцин (причому, запланованими, скоріше за все), яких буде щоразу все більше.