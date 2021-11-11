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Новини Боротьба з коронавірусом
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Наступного року в світі може виникнути дефіцит шприців, - ВООЗ

Наступного року в світі може виникнути дефіцит шприців, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що у 2022 році у світі може виникнути нестача від 1 до 2 мільярдів шприців для вакцини проти COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Insider, про це заявила старший радник ВООЗ з доступу до ліків і товарів для здоров'я Ліза Хедман.

Зазначається, що це може затримати вакцинацію дітей у всьому світі або спонукати бідні країни до небезпечного повторного використання голок.

За словами Хедман, виробники в усьому світі повинні знайти спосіб збільшити виробництво одноразових шприців для уколів.

Водночас, повідомляється, що шприци більш схильні до затримок транспортування, оскільки вони займають в 10 разів більше місця, ніж дози вакцини.

Країни по всьому світу ввели близько 6,8 мільярдів вакцин проти COVID-19, тоді як глобальні виробничі потужності шприців становлять 6 мільярдів.

Якщо світ продовжить роботу в звичайному режимі, дефіцит наступного року може зрости до 2 мільярдів шприців, додала Хедман.

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Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Навіщо ви таке пишете. Зелупенці всі шприци продадуть, які є на складах
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11.11.2021 11:12
+2
НАФИГА ВЫ ЭТО СКАЗАЛИ?!!! - теперь "Слуги" в догонку к маскам, еще и все шприцы распродадут.
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11.11.2021 11:12
+2
*****... а куда денутся? Марсианам загнали уже? Скажите честно: производителям шприцев очень хочется денег.
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11.11.2021 11:23
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Вакцин недостаток был, счас шприцов не будет.
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11.11.2021 11:08 Відповісти
в мене є багаторазовий скляний
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11.11.2021 11:12 Відповісти
а те, что есть мед-слуги вывезут за границу, чтобы обогатиться...им за маски ничего не было, то и на этот раз так же...
для этого и дорвались к кормушке власти
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11.11.2021 11:14 Відповісти
мда - нова ера епоха у житті недогомосапіенсів починаеться...
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11.11.2021 11:10 Відповісти
Навіщо ви таке пишете. Зелупенці всі шприци продадуть, які є на складах
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11.11.2021 11:12 Відповісти
Вакцина бар, шприц йок. Діфсіт.
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11.11.2021 11:12 Відповісти
А дефіциту зенелохів не передбачається
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11.11.2021 11:13 Відповісти
Кожному ЗЕнелоху відро шприців. Наклепають повно.
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11.11.2021 11:17 Відповісти
НАФИГА ВЫ ЭТО СКАЗАЛИ?!!! - теперь "Слуги" в догонку к маскам, еще и все шприцы распродадут.
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11.11.2021 11:12 Відповісти
Вернемся к старому проверенному методу " кипячения".. А вообще то какой бум и доходы в мед. отрасли производителей..
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11.11.2021 11:17 Відповісти
Наш през нюхає, навіщо йому шприци?
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11.11.2021 11:21 Відповісти
*****... а куда денутся? Марсианам загнали уже? Скажите честно: производителям шприцев очень хочется денег.
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11.11.2021 11:23 Відповісти
Все, йду купувати десять упаковок шприців, щоб не залишитися без них. Хоча мені вони не потрібні, але ВОЗ сказало-я зрозумів і дію.
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11.11.2021 11:33 Відповісти
Лінія виробництва шприців, якщо що, виглядає так. Вартість смішна для будь-якого депутата, олігарха, мера та наближеного до цих осіб людини... 2 350 000 $ Невже Україна таку придбати не може ?

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11.11.2021 11:34 Відповісти
любой ресурс когдато закончится, если его не перерабатывать повторно.
еще есть вариант, чтоб каждый ходил к врачам со своими шприцами, а дома их кипятил, потому что нашим медработникам нельзя доверить кипячение.
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11.11.2021 11:35 Відповісти
Значить, старі не викидаємо.
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11.11.2021 11:56 Відповісти
Да не переживайте вы так...фармомафия скоро вам таблеточки сделает доя ежеквартального приема...
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11.11.2021 11:57 Відповісти
Шприц не Тесла, наштампуют.
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11.11.2021 12:23 Відповісти
...шприц-тюбіки...нє?
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11.11.2021 13:15 Відповісти
 
 