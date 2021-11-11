Наступного року в світі може виникнути дефіцит шприців, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що у 2022 році у світі може виникнути нестача від 1 до 2 мільярдів шприців для вакцини проти COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Insider, про це заявила старший радник ВООЗ з доступу до ліків і товарів для здоров'я Ліза Хедман.

Зазначається, що це може затримати вакцинацію дітей у всьому світі або спонукати бідні країни до небезпечного повторного використання голок.

За словами Хедман, виробники в усьому світі повинні знайти спосіб збільшити виробництво одноразових шприців для уколів.

Водночас, повідомляється, що шприци більш схильні до затримок транспортування, оскільки вони займають в 10 разів більше місця, ніж дози вакцини.

Країни по всьому світу ввели близько 6,8 мільярдів вакцин проти COVID-19, тоді як глобальні виробничі потужності шприців становлять 6 мільярдів.

Якщо світ продовжить роботу в звичайному режимі, дефіцит наступного року може зрости до 2 мільярдів шприців, додала Хедман.

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