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Новини Окуповані території
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Українець намагався потрапити до окупованого Криму повз КПВВ. Його затримала ФСБ

Українець намагався потрапити до окупованого Криму повз КПВВ. Його затримала ФСБ

Співробітники ФСБ твердять, що затримали чоловіка неподалік окупаційного пункту пропуску "Армянськ".

Про це повідомляє прес-служба "прикордонного управління" ФСБ у Криму, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Крым. Реалии".

"Співробітники Прикордонного управління ФСБ Росії у Республіці Крим затримали громадянина однієї з країн СНД 1988 року народження", – йдеться у повідомленні ФСБ.

Чоловіка нібито виявили осторонь російського пункту пропуску "Армянськ".

За даними відомства, 2019 року цього чоловіка вже притягували в Росії до кримінальної відповідальності. Він був засуджений і відбував покарання за звинуваченням у крадіжці. При цьому після звільнення у 2021 році його вислали з Росії та заборонили в'їзд до 2029 року.

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Наразі стосовно чоловіка порушено та розслідується кримінальна справа за частиною 1 статті 322 КК Росії ("незаконне перетинання державного кордону Росії"). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ФСБ не називає прізвища затриманого, його коментарів нема.

Автор: 

затримання (4338) Крим (14135) ФСБ (1449) КПВВ (330)


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11.11.2021 16:56 Відповісти
враньё
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11.11.2021 16:58 Відповісти
Ооооо починається
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11.11.2021 16:59 Відповісти
аксьонов , домой пешком пошел ?
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11.11.2021 16:59 Відповісти
що, давно фээсбэшників не бачив?
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11.11.2021 17:01 Відповісти
ще один дебіл, з кавуном(
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11.11.2021 17:03 Відповісти
"...затримали громадянина однієї з країн СНД 1988 року народження..." , а при чому тут українець в заголовку ?
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11.11.2021 17:09 Відповісти
 
 