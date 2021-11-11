Українець намагався потрапити до окупованого Криму повз КПВВ. Його затримала ФСБ

Співробітники ФСБ твердять, що затримали чоловіка неподалік окупаційного пункту пропуску "Армянськ".

Про це повідомляє прес-служба "прикордонного управління" ФСБ у Криму, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Крым. Реалии".

"Співробітники Прикордонного управління ФСБ Росії у Республіці Крим затримали громадянина однієї з країн СНД 1988 року народження", – йдеться у повідомленні ФСБ.

Чоловіка нібито виявили осторонь російського пункту пропуску "Армянськ".

За даними відомства, 2019 року цього чоловіка вже притягували в Росії до кримінальної відповідальності. Він був засуджений і відбував покарання за звинуваченням у крадіжці. При цьому після звільнення у 2021 році його вислали з Росії та заборонили в'їзд до 2029 року.

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Наразі стосовно чоловіка порушено та розслідується кримінальна справа за частиною 1 статті 322 КК Росії ("незаконне перетинання державного кордону Росії"). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ФСБ не називає прізвища затриманого, його коментарів нема.