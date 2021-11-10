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Новини Окуповані території
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Окупанти заарештували "ексдепутата міськради" Ялти Ломенка за шпигунство

Окупанти заарештували

У ФСБ вважають, що Юрій Ломенко передавав українським спецслужбам інформацію, що є державною таємницею Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Ломенка затримали, звинуватили у держзраді та відправили на два місяці до СІЗО.

"Встановлено, що мешканець міста Ялта в період з 2017 року по 2018 рік за завданням української спецслужби здійснював збір та передачу відомостей, що становлять державну таємницю, у тому числі про співробітників органів Федеральної служби безпеки", – йдеться у повідомленні ФСБ РФ.

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До 2014 року Ломенко був секретарем сільради Сімеїза. Після окупації Криму працював у бізнес-структурах. Підтримував окупаційний режим. У 2019-му Ломенко став "депутатом міськради" Ялти від партії "Єдина Росія", але 9 листопада склав повноваження.

Торік був нагороджений срібною медаллю Держдуми Федеральних зборів Росії за "активну участь у парламентській діяльності, виявлений високий громадянський обов'язок у підтримці політичного курсу президента Росії на відродження російської нації, за шляхетну справу та помисли на благо Вітчизни".

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Автор: 

Крим (14134) ФСБ (1449) шпигунство (987) Ялта (103)


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Топ коментарі
+18
Мабуть передавав дані про комунальні платежі ЗЕ.
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10.11.2021 20:38
+5
манкурти, вони курва живучі
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10.11.2021 21:20
+3
Підтримував окупаційний режим. У 2019-му Ломенко став "депутатом міськради Ялти від партії "Єдина Росія" Джерело: . Вибачте, але чому ви вирішили, що доля цього манкурта комусь цікава?
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10.11.2021 20:51
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10.11.2021 20:38 Відповісти
Мабуть передавав дані про комунальні платежі ЗЕ.
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10.11.2021 20:38 Відповісти
Влучний жарт 👏
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10.11.2021 21:05 Відповісти
отмывается. на кого поменяют этого штирлица?
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10.11.2021 20:40 Відповісти
Оккупация не пансионат Дубки.
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10.11.2021 20:43 Відповісти
Підтримував окупаційний режим. У 2019-му Ломенко став "депутатом міськради Ялти від партії "Єдина Росія" Джерело: . Вибачте, але чому ви вирішили, що доля цього манкурта комусь цікава?
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10.11.2021 20:51 Відповісти
А Штірліц ,він же Ісаєв ,став штурбанфюрером ,якщо не помиляюся.
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10.11.2021 21:32 Відповісти
Помиляєтесь, він був штандартенфюрер (полковник), а штурмбаннфюрер -це тільки майор.
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10.11.2021 22:06 Відповісти
Ок,не сперечаюся.
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10.11.2021 22:15 Відповісти
манкурти, вони курва живучі
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10.11.2021 21:20 Відповісти
Вообще удивительно как долго продержался этот полицай. Зачистка "Россия введи" продолжается рашисты не оставляют в живых свидетелей своих преступлений.
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10.11.2021 21:26 Відповісти
Це Штірліц? Свят, свят, свят! А я думав, що це звичайний іуда, який зміг дорости ло рівня депутата міськради від путінської партії. Великий розвідник, мабуть, щовечора передавав з вікна свого кабінету до Київа світловим семафором інформацію про тарифи, які встановили окупанти, а потім засинав, з тугою про Батьківщину на радістці Кет.
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10.11.2021 21:46 Відповісти
вау..наверно план ласточкиного гнезда
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10.11.2021 22:57 Відповісти
Японьський шпигун. Треба рятувати.
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11.11.2021 00:44 Відповісти
Шарикова в Ялте тоже арестуйте, признаю он тоже наш шпион.
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11.11.2021 09:05 Відповісти
 
 