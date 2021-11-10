Окупанти заарештували "ексдепутата міськради" Ялти Ломенка за шпигунство

У ФСБ вважають, що Юрій Ломенко передавав українським спецслужбам інформацію, що є державною таємницею Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Ломенка затримали, звинуватили у держзраді та відправили на два місяці до СІЗО.

"Встановлено, що мешканець міста Ялта в період з 2017 року по 2018 рік за завданням української спецслужби здійснював збір та передачу відомостей, що становлять державну таємницю, у тому числі про співробітників органів Федеральної служби безпеки", – йдеться у повідомленні ФСБ РФ.

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До 2014 року Ломенко був секретарем сільради Сімеїза. Після окупації Криму працював у бізнес-структурах. Підтримував окупаційний режим. У 2019-му Ломенко став "депутатом міськради" Ялти від партії "Єдина Росія", але 9 листопада склав повноваження.

Торік був нагороджений срібною медаллю Держдуми Федеральних зборів Росії за "активну участь у парламентській діяльності, виявлений високий громадянський обов'язок у підтримці політичного курсу президента Росії на відродження російської нації, за шляхетну справу та помисли на благо Вітчизни".

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