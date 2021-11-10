Оккупанты арестовали "эксдепутата горсовета" Ялты Ломенко за шпионаж

В ФСБ считают, что Юрий Ломенко передавал украинским спецслужбам информацию, являющуюся государственной тайной России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Ломенка задержали, обвинили в госизмене и отправили на два месяца в СИЗО.

"Установлено, что житель города Ялта в период с 2017 по 2018 год по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении ФСБ РФ.

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До 2014 Ломенко был секретарем сельсовета Симеиза. После оккупации Крыма работал в бизнес-структурах. Поддерживал оккупационный режим. В 2019 году Ломенко стал "депутатом горсовета" Ялты от партии "Единая Россия", но 9 ноября сложил полномочия.

В прошлом году был награжден серебряной медалью Госдумы Федерального собрания России за "активное участие в парламентской деятельности, проявленный высокий гражданский долг в поддержке политического курса президента России на возрождение российской нации, за благородное дело и помыслы во благо Отечества".