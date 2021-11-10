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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты арестовали "эксдепутата горсовета" Ялты Ломенко за шпионаж

Оккупанты арестовали

В ФСБ считают, что Юрий Ломенко передавал украинским спецслужбам информацию, являющуюся государственной тайной России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Ломенка задержали, обвинили в госизмене и отправили на два месяца в СИЗО.

"Установлено, что житель города Ялта в период с 2017 по 2018 год по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении ФСБ РФ.

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До 2014 Ломенко был секретарем сельсовета Симеиза. После оккупации Крыма работал в бизнес-структурах. Поддерживал оккупационный режим. В 2019 году Ломенко стал "депутатом горсовета" Ялты от партии "Единая Россия", но 9 ноября сложил полномочия.

В прошлом году был награжден серебряной медалью Госдумы Федерального собрания России за "активное участие в парламентской деятельности, проявленный высокий гражданский долг в поддержке политического курса президента России на возрождение российской нации, за благородное дело и помыслы во благо Отечества".

Автор: 

Крым (26372) ФСБ (1935) шпионаж (1382) Ялта (341)


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Топ комментарии
+18
Мабуть передавав дані про комунальні платежі ЗЕ.
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10.11.2021 20:38
+5
манкурти, вони курва живучі
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10.11.2021 21:20
+3
Підтримував окупаційний режим. У 2019-му Ломенко став "депутатом міськради Ялти від партії "Єдина Росія" Джерело: . Вибачте, але чому ви вирішили, що доля цього манкурта комусь цікава?
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10.11.2021 20:51
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Наші люди там є...
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10.11.2021 20:38 Ответить
Мабуть передавав дані про комунальні платежі ЗЕ.
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10.11.2021 20:38 Ответить
Влучний жарт 👏
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10.11.2021 21:05 Ответить
отмывается. на кого поменяют этого штирлица?
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10.11.2021 20:40 Ответить
Оккупация не пансионат Дубки.
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10.11.2021 20:43 Ответить
Підтримував окупаційний режим. У 2019-му Ломенко став "депутатом міськради Ялти від партії "Єдина Росія" Джерело: . Вибачте, але чому ви вирішили, що доля цього манкурта комусь цікава?
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10.11.2021 20:51 Ответить
А Штірліц ,він же Ісаєв ,став штурбанфюрером ,якщо не помиляюся.
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10.11.2021 21:32 Ответить
Помиляєтесь, він був штандартенфюрер (полковник), а штурмбаннфюрер -це тільки майор.
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10.11.2021 22:06 Ответить
Ок,не сперечаюся.
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10.11.2021 22:15 Ответить
манкурти, вони курва живучі
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10.11.2021 21:20 Ответить
Вообще удивительно как долго продержался этот полицай. Зачистка "Россия введи" продолжается рашисты не оставляют в живых свидетелей своих преступлений.
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10.11.2021 21:26 Ответить
Це Штірліц? Свят, свят, свят! А я думав, що це звичайний іуда, який зміг дорости ло рівня депутата міськради від путінської партії. Великий розвідник, мабуть, щовечора передавав з вікна свого кабінету до Київа світловим семафором інформацію про тарифи, які встановили окупанти, а потім засинав, з тугою про Батьківщину на радістці Кет.
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10.11.2021 21:46 Ответить
вау..наверно план ласточкиного гнезда
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10.11.2021 22:57 Ответить
Японьський шпигун. Треба рятувати.
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11.11.2021 00:44 Ответить
Шарикова в Ялте тоже арестуйте, признаю он тоже наш шпион.
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11.11.2021 09:05 Ответить
 
 