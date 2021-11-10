Якщо Білорусь визнає Крим російським, наслідки будуть непоправними, - МЗС України

Офіційно Білорусь визнає окупований Крим українським. Якщо вона визнає його російським, наслідки будуть непоправними.

Про це заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Зміна підходу Білорусі для де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин", - сказав Ніколенко.

Він висловив сподівання, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків усупереч нормам міжнародного права.

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Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що "Крим є зараз російською територією".