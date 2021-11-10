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Якщо Білорусь визнає Крим російським, наслідки будуть непоправними, - МЗС України

Якщо Білорусь визнає Крим російським, наслідки будуть непоправними, - МЗС України

Офіційно Білорусь визнає окупований Крим українським. Якщо вона визнає його російським, наслідки будуть непоправними.

Про це заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Зміна підходу Білорусі для де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин", - сказав Ніколенко.

Він висловив сподівання, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків усупереч нормам міжнародного права.

Читайте: МЗС Білорусі: Крим є російською територією, давайте виходити з цього

Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що "Крим є зараз російською територією".

Автор: 

Білорусь (7925) Крим (14134) МЗС (4111) Макей Володимир (45)


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Топ коментарі
+52
Что, электричество покупать перестанут ? )
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10.11.2021 17:36
+29
Вже рік тому кричали про кровавий режим лукашенки і все одно дають йому гроші за електроенергію.
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10.11.2021 17:45
+24
Та вже визнали, бо ви ніфіга не можете. Замість газу та вугілля ви носились з антиолігархічним законом.
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10.11.2021 17:44
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Что, электричество покупать перестанут ? )
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10.11.2021 17:36 Відповісти
Зупинимо все і заблокуємо кордони.
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10.11.2021 17:38 Відповісти
Вже рік тому кричали про кровавий режим лукашенки і все одно дають йому гроші за електроенергію.
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10.11.2021 17:45 Відповісти
"Кричали", як Ви кажете, незалежні журналісти та патріотична опозиція. У ЗЄ мовчали "як риба об лід".
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10.11.2021 19:18 Відповісти
Зе - попрошайки , покажите Александр Григоричу голу дупу или 🖕🏼 ,😂😅 ! Не хрен было ВОРОВАТЬ И КАЛАМОЮ ВОЗВРАЩАТЬ УКРАДЕННОЕ ИМ
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10.11.2021 18:24 Відповісти
Я ще в 2008 закрив всі рахунки в українських банках, зокрема в "Приваті". І що? Це все одно не врятувало мене від "грабунку" - націоналізація "Привата" кожному українцеві включаючи грудних дітей обійшлася в 3700 гривень. Єдине на що я здатен (чом би і не помріяти!) то це при нагоді повісити на одній гілляці Пєтю, Бєню і ЗЕ.
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10.11.2021 19:23 Відповісти
За еду работаете?
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11.11.2021 00:54 Відповісти
напрасно утрируешь... к тебе это вообще отношения в твоей стране не имеет признает Белорусь или не признает Крым... не обижайся но усатый таракан тебе рот заткнет тем автоматом которым уже затыкал.. так что не тебе решать и вообще от тебя в твоей стране ничего не зависит
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10.11.2021 18:22 Відповісти
Иронизирую...
Это в какой, моей стране, интересно ?
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10.11.2021 19:58 Відповісти
наоборот))станем столько закупать,что ихняя энергосистема ляжет)))
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10.11.2021 18:57 Відповісти
Не електричество , а Гасло... :
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10.11.2021 19:31 Відповісти
Будем покупать столько,что им будет не хватать.
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10.11.2021 19:37 Відповісти
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10.11.2021 19:46 Відповісти
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11.11.2021 00:58 Відповісти
Значить тоді потік нелегалів піде в Україну.
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10.11.2021 17:38 Відповісти
Піде якщо літаки та фури з ********** з нелегалами будуть прямувати в Київ а не в Мінськ.
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10.11.2021 17:40 Відповісти
Ги. Піде в будь-якому разі. І данілов з зелохом лише руками будуть розводити, як завжди.
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10.11.2021 17:49 Відповісти
Та їх і так смерть посрати відпустила... Роком раніше, місяцем пізніше - "какая разніца?"...
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10.11.2021 18:03 Відповісти
пускай отправляют....мы ими будем минные поля в лугандоне разминировать
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10.11.2021 17:44 Відповісти
Ні, вони будуть розміщені в найкращих містах України (на інші вони не погодяться) і Україна буде їм виплачувати допомогу. І данілов тоді буде казати, що це назло німцям.
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10.11.2021 17:47 Відповісти
Чушь , пусть Ермак , демченко и клоун разминируют !
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10.11.2021 18:27 Відповісти
это откуда вылезло? ))))

их туда подбирают по принципу чем оно зачморенней тем лучше? что бы ишак на их фоне хоть как то смотрелся. ну теперь точно "Білорусь визнає Крим російським" - не сомневайтесь!!!
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10.11.2021 17:40 Відповісти
А ты там дома не "зачморенный" сидишь? Или кто тебе дал право так оскорблять человека по внешнему виду или как ты там еще делаешь? То что у тебя там в семье так делают - не означает, что это нормально. Пусть хоть 1000 раз признает и получит последствия. Поверь - рынок Украины терять не хотят в Беларуси ибо у нас они продают не только, как тут некоторые недалекие "орут", электроэнергию.
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11.11.2021 09:29 Відповісти
А ты быдло с чего решило, что я "сижу дома"? Может в лодке или самолете. Это не оскорбление, а констатация факта, определение психотипа по внешнему виду. Какие последствия получили Куба и Афганистан? Поэтому, сиди не кукарекай!
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11.11.2021 11:18 Відповісти
На быдло тут только ты похож, после всех этих глупых и субъективных оценок человека ("фактов") только по фото исходя из своих личных "предпочтений" относительно внешности. По поводу последствий написал же - сложно понять прочитанное? Тогда можешь посмотреть (в инете) какая продукция попадает на территорию Украины из Беларуси. P/s Кукарекаешь тут пока что только ты.
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11.11.2021 11:39 Відповісти
напомнило вв#уйло- кто как обзывается тот так и называется))) тебя чмошника тоже как этого героя по ходу на каждой перемене макали рылом в унитаз. какая продукция знаю лучше чем быдлота читает из интернета. вопрос не в том хватит ли духа у АГЛукашенко, а как раз в том, хватит ли духа у дефективных закрыть границу. ответ-не хватит.
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11.11.2021 11:48 Відповісти
У тебя видимо какие-то проблемы видимо с психикой (детская травма?), потому что такими вот изречениями в интернете, как раз в основном и страдают те кого "на каждой перемене макали рылом в унитаз". Я же еще в первом сообщении тебе написал, что не нужно проецировать, то что у тебя "в семье" считается нормальным и к чему ты понятное дело уже привык, на окружающих. P/s А ты действительно забавный политолог
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11.11.2021 13:14 Відповісти
дура! людям просто остопиз...ло, когда всякая мразь, тупорылая как ты, и что на фото, изображает из себя экспертов, выдает заключения последней инстанции, хотя по сути ваше место у параши, было, есть и будет. сиди тише воды, читай людей, набирайся уму.
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11.11.2021 13:29 Відповісти
Как там принято у тебя: дура, перебери там в голове все свои опилки...
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01.12.2021 10:33 Відповісти
Навіть не розумію якими непопоравними будуть наслідки....Аж страшно...
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10.11.2021 17:42 Відповісти
видосик запишем)
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10.11.2021 17:43 Відповісти
Того i не розумієш,бо якщо б розумів,то писав би не на цензорі а в кабінеті МЗС.
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10.11.2021 17:55 Відповісти
Лысый будет его щемить со сцены. Это жутко...
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10.11.2021 17:59 Відповісти
Та вже визнали, бо ви ніфіга не можете. Замість газу та вугілля ви носились з антиолігархічним законом.
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10.11.2021 17:44 Відповісти
Замість газу та вугілля ви носились з антиолігархічним законом. - А там однофигейственно, хоть круть-верть, а хоть и верть-круть, у зебиков ничего не сростается... Это просто, бедоносцы.
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10.11.2021 18:18 Відповісти
Хуже - ВРАГИ!
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10.11.2021 18:29 Відповісти
Так нет больше такой страны как Беларусь, есть российская волость Беларусь
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10.11.2021 17:46 Відповісти
бсср.
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10.11.2021 18:39 Відповісти
Я читаю, Лукашенко признал Крым территорией РФ. Наш МИД слепой или озабочен... Да... Времена прошли, просырают все..........
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10.11.2021 17:48 Відповісти
С возвращением! На дворе уже 2021, лет 30 просырают Украину, но лозунги с каждым годом все громче, на словам мы наоборот, воспряли!
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11.11.2021 00:50 Відповісти
Заметьте, он не сказал, ДЛЯ КОГО последствия будут непоправимыми. Есть небольшая вероятность, что он имел ввиду страну с тем руководством, которое, имея массу природных ресурсов, ГЭС, АЭС - не в состоянии обеспечить страну электричеством.

Прошло-то всего 100 лет со времен начала "электрификации всей страны"
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10.11.2021 17:50 Відповісти
Як ***** скаже, там вони і зроблять.. Це вже очевидно. При Порошу такого б не було!
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10.11.2021 18:03 Відповісти
Смотрю наш МЗС окончательно превратился в жополизальню Зеленского. С соответствующими безмоглыми персонажами.
1. Нигде и никогда Беларусь не признавала Крым "оккупированным"
2. Кому нужен этот фиговый листочек в виде "официально признает Крым Украинским". Всем уже давно понятно кто такой Лукашенко. Если говорят одно, а делают другое, то что важнее?
3. Прежде чем угрожать какими-то там "последствиями", проанализируйте структуру и объем нашего товарооборота с Беларусью. Начиная от электроэнергии, продолжая соляркой и бензином и заканчивая МАЗами для ВСУ.
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10.11.2021 18:06 Відповісти
Надо сказать,МАЗ для ВСУ больше не собирается.Петю с Богданом прокинули..А зря-машина очень хорошая..
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10.11.2021 19:09 Відповісти
Дело в том, что в каденцию нынешнего "ГОВНОкомандующего" я, вообще, не слышал о закупках любых автоплатформ для ВСУ.
КРАЗ убили. А то, что могут делать не выдерживает никакой критики.
Наши "европейские друзья" отказались поставлять авто для ВСУ.
Хошь не хошь, а остается только МАЗ.

Учитывая состояние автопарка ВСУ и потребности, можно было бы включить мозги и создать производство с нуля (крупноузловое). На восьмом-то году войны ... Но тут контрольное слово "мозги".
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11.11.2021 09:45 Відповісти
Запретим импорт ГСМ из РБ?
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10.11.2021 18:11 Відповісти
Це, доречі, був би дуже болючий удар для колишньої республіки Білорусь.
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10.11.2021 21:33 Відповісти
тоді зовсім закриють ел станціі
та за єлектрику населення напряму буде сплачувати Таргану
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10.11.2021 18:17 Відповісти
Будет мегаазабочинность
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10.11.2021 18:17 Відповісти
Мы тогда признаем Вейшнорию независимой.
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10.11.2021 18:18 Відповісти
Да они уже дотрынделись до этого и без нас.
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10.11.2021 18:20 Відповісти
Успехи Вейншории и так очевидны,судя по колличеству сбитых за год ватосамолетов
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10.11.2021 18:24 Відповісти
А какой у неё прекрасный гимн! (это не шутка)...
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10.11.2021 22:38 Відповісти
А шо такое? Перестанем покупать у них электричество?
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10.11.2021 18:24 Відповісти
Смешно, и что же вы сделаете, как и с Никорагуа запретите вьезд 4 человек?
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10.11.2021 18:25 Відповісти
Kakoje jesli,uze priznal ix minstr inostranix del, konecno on nelegativni no vsio ravno.
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10.11.2021 18:27 Відповісти
Вы чувствуете дрожь земли? Это так таракан трусится от заявлений этого политика) Напоминает ультиматум Тихановской, шо в лужу во дворе попердеть
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10.11.2021 18:30 Відповісти
А какое им еще признание надо если и президент и глава МИД называют Крым российским.
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10.11.2021 18:31 Відповісти
А які будуть наслідки? Наберете в рот зеленого лайна і плюнете в сторону Бульби? Потрібно було працювати, а не клепати відіки і кричати на всю Планету, що в очах ху@ла Вован бачить мир і туди хоче заглянути.
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10.11.2021 18:31 Відповісти
Кулеба задвинет что то близкое для восприятия 73%
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10.11.2021 18:32 Відповісти
Зебілоїдам звіздіти ,що дихати !!)))
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10.11.2021 18:33 Відповісти
вот заживём если в белой руси перестанем пакупать газ нефть и электроэнергию..
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10.11.2021 18:34 Відповісти
от белорусского гауляйтера, как и от нашего МИД-а ничего не зависит : пошумели и в будку.
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10.11.2021 18:34 Відповісти
так вже визнали
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10.11.2021 18:38 Відповісти
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10.11.2021 18:44 Відповісти
Дуже гарне оформлення багажу для кацапіі.Героям Слава!
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10.11.2021 19:56 Відповісти
Ще гарніше булоб, якщо то був груз 200
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10.11.2021 19:59 Відповісти
Прям интересно. Это такой вызов для усатого? Он ведь назло может признать. Всё больше убеждаюсь, что в МИД сейчас набирают дебилов.
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10.11.2021 18:50 Відповісти
Зеленые папуасы, все видели, что у вас враг не пуйло и колхозный фюрер, а конфеты Рошен (кстати отличного качества).
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10.11.2021 18:54 Відповісти
Заявити, як Європа, що лукашист є узурпатором, а тому його рішення є нікчемними.
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10.11.2021 19:02 Відповісти
"Официально Беларусь признает оккупированный Крым украинским. Если она признает его русским, последствия будут непоправимыми.", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Непоправимыми они будут потому, что мой кум работает куратором по торговле с Беларусью от МИДа и семья потеряет миллионный бизнес", - грустно добавил он, отвернувшись от репортёров.
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10.11.2021 19:03 Відповісти
"Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений"

Простите, а разве такие отношения сейчас есть? Украина же не признает режим Лукашенко. Ещё раз не признает?
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10.11.2021 19:06 Відповісти
Так чей Крым?
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10.11.2021 19:38 Відповісти
https://ua.energy/ Наверное,нашу электроэнергию прекратят покупать,битум для Велике будівництво,дешевые соляру и бензин,га?А взамен очень хочется получить российскую базу в 300 км от Киева?
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10.11.2021 19:06 Відповісти
А разве белорашка не есть военной базой страны-помойки?
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10.11.2021 19:39 Відповісти
Пока еще нет.Официально-ни одной военной базы РФ на территории Беларуси нет.Но она может скоро появится,с такой политикой Зе.И вам могут случайно рубильник выключить в морозы,ибо спасает от веерных отключений сейчас только белорусская электроэнергия.
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10.11.2021 19:43 Відповісти
Нам ваш рубильник до сраци, русский. А насчет "официально" - ну да, верим белорашкинским пропагандонам.
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10.11.2021 19:45 Відповісти
Беларусы продают нам нефтепродукты ,эл энергию,рожь и многое другое.Мы продаем тоже немало.Главное - соя,кукуруза от Сольского и Богдана..
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10.11.2021 19:07 Відповісти
Цензор! Вивчайте українську фундаментально! НАСЛІДКИ можуть бути незворотними, а ваша калька НЄПОПРАВІМИЙ з рашен лексикону тут аж пре! Іще одне: cлово niepoprawny у поляків значить ХИБНИЙ, НЕПРАВИЛЬНИЙ.
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10.11.2021 19:10 Відповісти
НЕПОПРА́ВНИЙ, а, е.
1. Який важко або неможливо поправити, виправити. Непоправним злочинством здавалось лежання, коли стільки роботи ждало його (Михайло Стельмах, II, 1962, 387); Доринка збагнула, що зробила непоправну помилку (Іван Цюпа, Назустріч.., 1958, 330);
// Якого не можна вже уникнути, позбутися. Його слова, збентеження підказали Мерфі, що сталося непоправне лихо (Юрій Бедзик, Вогонь.., 1960, 134); Смерть Анта завдала великої й непоправної шкоди роду (Семен Скляренко, Святослав, 1959, 97);
// у знач. ім. непоправне, ного, сер. Лихо, нещастя, якого не можна вже уникнути, позбутися. Ще не в силі збагнути те непоправне, що зараз сталося, він тільки дивився круглими від жаху очима на розвалену.. батькову голову (Іван Багмут, Опов., 1959, 27).
2. Нездатний виправитися; упертий у своїх переконаннях, звичках і т. ін. - Я думав, що маю діло з чесним, правдивим купцем, а не з .. непоправним шарлатаном (Нечуй-Левицький, III, 1956, 393); [Ада:] Ви, Анатолію, все ще непоправний мудак (Мирослав Ірчан, I, 1958, 102); Згодом Анатолія, як непоправного, сприймали як хворого (Юрій Збанацький, Переджнив'я, 1955, 207).
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10.11.2021 20:38 Відповісти
Признает, не признает, а толку то.
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10.11.2021 19:13 Відповісти
Это провал нашей дипломатии! Зачем тупо повторять о нелегитимности Луки, если у нас самих с выборами отстой! Наше ЦВК святое? Или наши участвовали в подсчете голосов в ЦВК РБ? Даже если это правда, мы не свидетели! Дипломатии нет! Сильным можно без дипломатии, слабым низзя!
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10.11.2021 19:33 Відповісти
такого ещё не при ком не было
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10.11.2021 20:07 Відповісти
Тогда нам пора будет вспомнить как в 1939 году украиноязычную Берестейщину комуняки передали Беларуси- чтоб воинственный дух украинцев ассимилировать и не иметь проблем на стратегической трассе в Европу.
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10.11.2021 20:21 Відповісти
Якщо Білорусь визнає Крим російським, тоді поверне Берестейщину і ще ряд територій Україні
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10.11.2021 20:47 Відповісти
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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10.11.2021 20:49 Відповісти
Якись когнитивний шок ...

Якщо в Мінську владу захопив Сапопризначенний Вурдалаг , то яке це відношення має до лигитимної влади Беларусі ?

Тут або крєстік знімати, або панталони на вуха натягувати ?

Сова вже на глобусі давно перебуває .

Чого варте признання , чи не признання того , кого усе людство вгагалом не признає в будь який якості , крім клієнта Гааги ?!
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10.11.2021 21:38 Відповісти
Сценарій перетворення України на палаючу Югославію зразка 90-х,є найкращим для кацапів,й плюгава скотина робить усе можливе для цього.Утворення північного плацдарму,утворення маріонеткового уряду й рад,економічний тиск,гуманітарний тиск,культурний тиск.Плюгавий підор й орки активізуються тоді,коли буде налаштована база до нападу,або вектор одного з напрямків буде переважаючим та утворюватиме нову систему відліку,або коли гнида відчує,що дохне чи ситуація небезпечна для його царювання,з огляду на це все, Україна нажаль не готова до оборони.Тільки безпосередня загроза може консолідувати націю.А "містечкові" багатовекторні загрози не занадто бентежать пересічного українця.Аще й такий стан підцьковує до подальшого руху з боку російських падлюк.
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10.11.2021 22:51 Відповісти
 
 