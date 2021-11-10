Якщо Білорусь визнає Крим російським, наслідки будуть непоправними, - МЗС України
Офіційно Білорусь визнає окупований Крим українським. Якщо вона визнає його російським, наслідки будуть непоправними.
Про це заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Зміна підходу Білорусі для де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин", - сказав Ніколенко.
Він висловив сподівання, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків усупереч нормам міжнародного права.
Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що "Крим є зараз російською територією".
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Это в какой, моей стране, интересно ?
их туда подбирают по принципу чем оно зачморенней тем лучше? что бы ишак на их фоне хоть как то смотрелся. ну теперь точно "Білорусь визнає Крим російським" - не сомневайтесь!!!
Прошло-то всего 100 лет со времен начала "электрификации всей страны"
1. Нигде и никогда Беларусь не признавала Крым "оккупированным"
2. Кому нужен этот фиговый листочек в виде "официально признает Крым Украинским". Всем уже давно понятно кто такой Лукашенко. Если говорят одно, а делают другое, то что важнее?
3. Прежде чем угрожать какими-то там "последствиями", проанализируйте структуру и объем нашего товарооборота с Беларусью. Начиная от электроэнергии, продолжая соляркой и бензином и заканчивая МАЗами для ВСУ.
КРАЗ убили. А то, что могут делать не выдерживает никакой критики.
Наши "европейские друзья" отказались поставлять авто для ВСУ.
Хошь не хошь, а остается только МАЗ.
Учитывая состояние автопарка ВСУ и потребности, можно было бы включить мозги и создать производство с нуля (крупноузловое). На восьмом-то году войны ... Но тут контрольное слово "мозги".
та за єлектрику населення напряму буде сплачувати Таргану
"Непоправимыми они будут потому, что мой кум работает куратором по торговле с Беларусью от МИДа и семья потеряет миллионный бизнес", - грустно добавил он, отвернувшись от репортёров.
Простите, а разве такие отношения сейчас есть? Украина же не признает режим Лукашенко. Ещё раз не признает?
1. Який важко або неможливо поправити, виправити. Непоправним злочинством здавалось лежання, коли стільки роботи ждало його (Михайло Стельмах, II, 1962, 387); Доринка збагнула, що зробила непоправну помилку (Іван Цюпа, Назустріч.., 1958, 330);
// Якого не можна вже уникнути, позбутися. Його слова, збентеження підказали Мерфі, що сталося непоправне лихо (Юрій Бедзик, Вогонь.., 1960, 134); Смерть Анта завдала великої й непоправної шкоди роду (Семен Скляренко, Святослав, 1959, 97);
// у знач. ім. непоправне, ного, сер. Лихо, нещастя, якого не можна вже уникнути, позбутися. Ще не в силі збагнути те непоправне, що зараз сталося, він тільки дивився круглими від жаху очима на розвалену.. батькову голову (Іван Багмут, Опов., 1959, 27).
2. Нездатний виправитися; упертий у своїх переконаннях, звичках і т. ін. - Я думав, що маю діло з чесним, правдивим купцем, а не з .. непоправним шарлатаном (Нечуй-Левицький, III, 1956, 393); [Ада:] Ви, Анатолію, все ще непоправний мудак (Мирослав Ірчан, I, 1958, 102); Згодом Анатолія, як непоправного, сприймали як хворого (Юрій Збанацький, Переджнив'я, 1955, 207).
Якщо в Мінську владу захопив Сапопризначенний Вурдалаг , то яке це відношення має до лигитимної влади Беларусі ?
Тут або крєстік знімати, або панталони на вуха натягувати ?
Сова вже на глобусі давно перебуває .
Чого варте
признання, чи не признаннятого , кого усе людство вгагалом не признає в будь який якості , крім клієнта Гааги ?!