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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
18 112 90

Если Беларусь признает Крым российским, последствия будут непоправимыми, - МИД Украины

Если Беларусь признает Крым российским, последствия будут непоправимыми, - МИД Украины

Официально Беларусь признает оккупированный Крым украинским. Если она признает его русским, последствия будут непоправимыми.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Исходим из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в ее международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений" – сказал Николенко.

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Он выразил надежду, что в Минске отдают себе отчет в этом аспекте и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что "Крым является сейчас российской территорией".

Автор: 

Беларусь (7888) Крым (26372) МИД (6938) Макей Владимир (47)


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Топ комментарии
+52
Что, электричество покупать перестанут ? )
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10.11.2021 17:36
+29
Вже рік тому кричали про кровавий режим лукашенки і все одно дають йому гроші за електроенергію.
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10.11.2021 17:45
+24
Та вже визнали, бо ви ніфіга не можете. Замість газу та вугілля ви носились з антиолігархічним законом.
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10.11.2021 17:44
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Правила форума Совет форумчан
Что, электричество покупать перестанут ? )
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10.11.2021 17:36 Ответить
Зупинимо все і заблокуємо кордони.
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10.11.2021 17:38 Ответить
Вже рік тому кричали про кровавий режим лукашенки і все одно дають йому гроші за електроенергію.
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10.11.2021 17:45 Ответить
"Кричали", як Ви кажете, незалежні журналісти та патріотична опозиція. У ЗЄ мовчали "як риба об лід".
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10.11.2021 19:18 Ответить
Зе - попрошайки , покажите Александр Григоричу голу дупу или 🖕🏼 ,😂😅 ! Не хрен было ВОРОВАТЬ И КАЛАМОЮ ВОЗВРАЩАТЬ УКРАДЕННОЕ ИМ
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10.11.2021 18:24 Ответить
Я ще в 2008 закрив всі рахунки в українських банках, зокрема в "Приваті". І що? Це все одно не врятувало мене від "грабунку" - націоналізація "Привата" кожному українцеві включаючи грудних дітей обійшлася в 3700 гривень. Єдине на що я здатен (чом би і не помріяти!) то це при нагоді повісити на одній гілляці Пєтю, Бєню і ЗЕ.
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10.11.2021 19:23 Ответить
За еду работаете?
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11.11.2021 00:54 Ответить
напрасно утрируешь... к тебе это вообще отношения в твоей стране не имеет признает Белорусь или не признает Крым... не обижайся но усатый таракан тебе рот заткнет тем автоматом которым уже затыкал.. так что не тебе решать и вообще от тебя в твоей стране ничего не зависит
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10.11.2021 18:22 Ответить
Иронизирую...
Это в какой, моей стране, интересно ?
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10.11.2021 19:58 Ответить
наоборот))станем столько закупать,что ихняя энергосистема ляжет)))
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10.11.2021 18:57 Ответить
Не електричество , а Гасло... :
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10.11.2021 19:31 Ответить
Будем покупать столько,что им будет не хватать.
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10.11.2021 19:37 Ответить
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10.11.2021 19:46 Ответить
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11.11.2021 00:58 Ответить
Значить тоді потік нелегалів піде в Україну.
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10.11.2021 17:38 Ответить
Піде якщо літаки та фури з ********** з нелегалами будуть прямувати в Київ а не в Мінськ.
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10.11.2021 17:40 Ответить
Ги. Піде в будь-якому разі. І данілов з зелохом лише руками будуть розводити, як завжди.
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10.11.2021 17:49 Ответить
Та їх і так смерть посрати відпустила... Роком раніше, місяцем пізніше - "какая разніца?"...
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10.11.2021 18:03 Ответить
пускай отправляют....мы ими будем минные поля в лугандоне разминировать
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10.11.2021 17:44 Ответить
Ні, вони будуть розміщені в найкращих містах України (на інші вони не погодяться) і Україна буде їм виплачувати допомогу. І данілов тоді буде казати, що це назло німцям.
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10.11.2021 17:47 Ответить
Чушь , пусть Ермак , демченко и клоун разминируют !
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10.11.2021 18:27 Ответить
это откуда вылезло? ))))

их туда подбирают по принципу чем оно зачморенней тем лучше? что бы ишак на их фоне хоть как то смотрелся. ну теперь точно "Білорусь визнає Крим російським" - не сомневайтесь!!!
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10.11.2021 17:40 Ответить
А ты там дома не "зачморенный" сидишь? Или кто тебе дал право так оскорблять человека по внешнему виду или как ты там еще делаешь? То что у тебя там в семье так делают - не означает, что это нормально. Пусть хоть 1000 раз признает и получит последствия. Поверь - рынок Украины терять не хотят в Беларуси ибо у нас они продают не только, как тут некоторые недалекие "орут", электроэнергию.
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11.11.2021 09:29 Ответить
А ты быдло с чего решило, что я "сижу дома"? Может в лодке или самолете. Это не оскорбление, а констатация факта, определение психотипа по внешнему виду. Какие последствия получили Куба и Афганистан? Поэтому, сиди не кукарекай!
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11.11.2021 11:18 Ответить
На быдло тут только ты похож, после всех этих глупых и субъективных оценок человека ("фактов") только по фото исходя из своих личных "предпочтений" относительно внешности. По поводу последствий написал же - сложно понять прочитанное? Тогда можешь посмотреть (в инете) какая продукция попадает на территорию Украины из Беларуси. P/s Кукарекаешь тут пока что только ты.
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11.11.2021 11:39 Ответить
напомнило вв#уйло- кто как обзывается тот так и называется))) тебя чмошника тоже как этого героя по ходу на каждой перемене макали рылом в унитаз. какая продукция знаю лучше чем быдлота читает из интернета. вопрос не в том хватит ли духа у АГЛукашенко, а как раз в том, хватит ли духа у дефективных закрыть границу. ответ-не хватит.
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11.11.2021 11:48 Ответить
У тебя видимо какие-то проблемы видимо с психикой (детская травма?), потому что такими вот изречениями в интернете, как раз в основном и страдают те кого "на каждой перемене макали рылом в унитаз". Я же еще в первом сообщении тебе написал, что не нужно проецировать, то что у тебя "в семье" считается нормальным и к чему ты понятное дело уже привык, на окружающих. P/s А ты действительно забавный политолог
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11.11.2021 13:14 Ответить
дура! людям просто остопиз...ло, когда всякая мразь, тупорылая как ты, и что на фото, изображает из себя экспертов, выдает заключения последней инстанции, хотя по сути ваше место у параши, было, есть и будет. сиди тише воды, читай людей, набирайся уму.
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11.11.2021 13:29 Ответить
Как там принято у тебя: дура, перебери там в голове все свои опилки...
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01.12.2021 10:33 Ответить
Навіть не розумію якими непопоравними будуть наслідки....Аж страшно...
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10.11.2021 17:42 Ответить
видосик запишем)
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10.11.2021 17:43 Ответить
Того i не розумієш,бо якщо б розумів,то писав би не на цензорі а в кабінеті МЗС.
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10.11.2021 17:55 Ответить
Лысый будет его щемить со сцены. Это жутко...
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10.11.2021 17:59 Ответить
Та вже визнали, бо ви ніфіга не можете. Замість газу та вугілля ви носились з антиолігархічним законом.
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10.11.2021 17:44 Ответить
Замість газу та вугілля ви носились з антиолігархічним законом. - А там однофигейственно, хоть круть-верть, а хоть и верть-круть, у зебиков ничего не сростается... Это просто, бедоносцы.
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10.11.2021 18:18 Ответить
Хуже - ВРАГИ!
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10.11.2021 18:29 Ответить
Так нет больше такой страны как Беларусь, есть российская волость Беларусь
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10.11.2021 17:46 Ответить
бсср.
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10.11.2021 18:39 Ответить
Я читаю, Лукашенко признал Крым территорией РФ. Наш МИД слепой или озабочен... Да... Времена прошли, просырают все..........
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10.11.2021 17:48 Ответить
С возвращением! На дворе уже 2021, лет 30 просырают Украину, но лозунги с каждым годом все громче, на словам мы наоборот, воспряли!
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11.11.2021 00:50 Ответить
Заметьте, он не сказал, ДЛЯ КОГО последствия будут непоправимыми. Есть небольшая вероятность, что он имел ввиду страну с тем руководством, которое, имея массу природных ресурсов, ГЭС, АЭС - не в состоянии обеспечить страну электричеством.

Прошло-то всего 100 лет со времен начала "электрификации всей страны"
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10.11.2021 17:50 Ответить
Як ***** скаже, там вони і зроблять.. Це вже очевидно. При Порошу такого б не було!
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10.11.2021 18:03 Ответить
Смотрю наш МЗС окончательно превратился в жополизальню Зеленского. С соответствующими безмоглыми персонажами.
1. Нигде и никогда Беларусь не признавала Крым "оккупированным"
2. Кому нужен этот фиговый листочек в виде "официально признает Крым Украинским". Всем уже давно понятно кто такой Лукашенко. Если говорят одно, а делают другое, то что важнее?
3. Прежде чем угрожать какими-то там "последствиями", проанализируйте структуру и объем нашего товарооборота с Беларусью. Начиная от электроэнергии, продолжая соляркой и бензином и заканчивая МАЗами для ВСУ.
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10.11.2021 18:06 Ответить
Надо сказать,МАЗ для ВСУ больше не собирается.Петю с Богданом прокинули..А зря-машина очень хорошая..
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10.11.2021 19:09 Ответить
Дело в том, что в каденцию нынешнего "ГОВНОкомандующего" я, вообще, не слышал о закупках любых автоплатформ для ВСУ.
КРАЗ убили. А то, что могут делать не выдерживает никакой критики.
Наши "европейские друзья" отказались поставлять авто для ВСУ.
Хошь не хошь, а остается только МАЗ.

Учитывая состояние автопарка ВСУ и потребности, можно было бы включить мозги и создать производство с нуля (крупноузловое). На восьмом-то году войны ... Но тут контрольное слово "мозги".
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11.11.2021 09:45 Ответить
Запретим импорт ГСМ из РБ?
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10.11.2021 18:11 Ответить
Це, доречі, був би дуже болючий удар для колишньої республіки Білорусь.
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10.11.2021 21:33 Ответить
тоді зовсім закриють ел станціі
та за єлектрику населення напряму буде сплачувати Таргану
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10.11.2021 18:17 Ответить
Будет мегаазабочинность
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10.11.2021 18:17 Ответить
Мы тогда признаем Вейшнорию независимой.
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10.11.2021 18:18 Ответить
Да они уже дотрынделись до этого и без нас.
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10.11.2021 18:20 Ответить
Успехи Вейншории и так очевидны,судя по колличеству сбитых за год ватосамолетов
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10.11.2021 18:24 Ответить
А какой у неё прекрасный гимн! (это не шутка)...
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10.11.2021 22:38 Ответить
А шо такое? Перестанем покупать у них электричество?
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10.11.2021 18:24 Ответить
Смешно, и что же вы сделаете, как и с Никорагуа запретите вьезд 4 человек?
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10.11.2021 18:25 Ответить
Kakoje jesli,uze priznal ix minstr inostranix del, konecno on nelegativni no vsio ravno.
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10.11.2021 18:27 Ответить
Вы чувствуете дрожь земли? Это так таракан трусится от заявлений этого политика) Напоминает ультиматум Тихановской, шо в лужу во дворе попердеть
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10.11.2021 18:30 Ответить
А какое им еще признание надо если и президент и глава МИД называют Крым российским.
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10.11.2021 18:31 Ответить
А які будуть наслідки? Наберете в рот зеленого лайна і плюнете в сторону Бульби? Потрібно було працювати, а не клепати відіки і кричати на всю Планету, що в очах ху@ла Вован бачить мир і туди хоче заглянути.
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10.11.2021 18:31 Ответить
Кулеба задвинет что то близкое для восприятия 73%
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10.11.2021 18:32 Ответить
Зебілоїдам звіздіти ,що дихати !!)))
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10.11.2021 18:33 Ответить
вот заживём если в белой руси перестанем пакупать газ нефть и электроэнергию..
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10.11.2021 18:34 Ответить
от белорусского гауляйтера, как и от нашего МИД-а ничего не зависит : пошумели и в будку.
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10.11.2021 18:34 Ответить
так вже визнали
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10.11.2021 18:38 Ответить
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10.11.2021 18:44 Ответить
Дуже гарне оформлення багажу для кацапіі.Героям Слава!
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10.11.2021 19:56 Ответить
Ще гарніше булоб, якщо то був груз 200
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10.11.2021 19:59 Ответить
Прям интересно. Это такой вызов для усатого? Он ведь назло может признать. Всё больше убеждаюсь, что в МИД сейчас набирают дебилов.
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10.11.2021 18:50 Ответить
Зеленые папуасы, все видели, что у вас враг не пуйло и колхозный фюрер, а конфеты Рошен (кстати отличного качества).
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10.11.2021 18:54 Ответить
Заявити, як Європа, що лукашист є узурпатором, а тому його рішення є нікчемними.
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10.11.2021 19:02 Ответить
"Официально Беларусь признает оккупированный Крым украинским. Если она признает его русским, последствия будут непоправимыми.", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Непоправимыми они будут потому, что мой кум работает куратором по торговле с Беларусью от МИДа и семья потеряет миллионный бизнес", - грустно добавил он, отвернувшись от репортёров.
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10.11.2021 19:03 Ответить
"Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений"

Простите, а разве такие отношения сейчас есть? Украина же не признает режим Лукашенко. Ещё раз не признает?
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10.11.2021 19:06 Ответить
Так чей Крым?
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10.11.2021 19:38 Ответить
https://ua.energy/ Наверное,нашу электроэнергию прекратят покупать,битум для Велике будівництво,дешевые соляру и бензин,га?А взамен очень хочется получить российскую базу в 300 км от Киева?
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10.11.2021 19:06 Ответить
А разве белорашка не есть военной базой страны-помойки?
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10.11.2021 19:39 Ответить
Пока еще нет.Официально-ни одной военной базы РФ на территории Беларуси нет.Но она может скоро появится,с такой политикой Зе.И вам могут случайно рубильник выключить в морозы,ибо спасает от веерных отключений сейчас только белорусская электроэнергия.
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10.11.2021 19:43 Ответить
Нам ваш рубильник до сраци, русский. А насчет "официально" - ну да, верим белорашкинским пропагандонам.
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10.11.2021 19:45 Ответить
Беларусы продают нам нефтепродукты ,эл энергию,рожь и многое другое.Мы продаем тоже немало.Главное - соя,кукуруза от Сольского и Богдана..
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10.11.2021 19:07 Ответить
Цензор! Вивчайте українську фундаментально! НАСЛІДКИ можуть бути незворотними, а ваша калька НЄПОПРАВІМИЙ з рашен лексикону тут аж пре! Іще одне: cлово niepoprawny у поляків значить ХИБНИЙ, НЕПРАВИЛЬНИЙ.
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10.11.2021 19:10 Ответить
НЕПОПРА́ВНИЙ, а, е.
1. Який важко або неможливо поправити, виправити. Непоправним злочинством здавалось лежання, коли стільки роботи ждало його (Михайло Стельмах, II, 1962, 387); Доринка збагнула, що зробила непоправну помилку (Іван Цюпа, Назустріч.., 1958, 330);
// Якого не можна вже уникнути, позбутися. Його слова, збентеження підказали Мерфі, що сталося непоправне лихо (Юрій Бедзик, Вогонь.., 1960, 134); Смерть Анта завдала великої й непоправної шкоди роду (Семен Скляренко, Святослав, 1959, 97);
// у знач. ім. непоправне, ного, сер. Лихо, нещастя, якого не можна вже уникнути, позбутися. Ще не в силі збагнути те непоправне, що зараз сталося, він тільки дивився круглими від жаху очима на розвалену.. батькову голову (Іван Багмут, Опов., 1959, 27).
2. Нездатний виправитися; упертий у своїх переконаннях, звичках і т. ін. - Я думав, що маю діло з чесним, правдивим купцем, а не з .. непоправним шарлатаном (Нечуй-Левицький, III, 1956, 393); [Ада:] Ви, Анатолію, все ще непоправний мудак (Мирослав Ірчан, I, 1958, 102); Згодом Анатолія, як непоправного, сприймали як хворого (Юрій Збанацький, Переджнив'я, 1955, 207).
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10.11.2021 20:38 Ответить
Признает, не признает, а толку то.
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10.11.2021 19:13 Ответить
Это провал нашей дипломатии! Зачем тупо повторять о нелегитимности Луки, если у нас самих с выборами отстой! Наше ЦВК святое? Или наши участвовали в подсчете голосов в ЦВК РБ? Даже если это правда, мы не свидетели! Дипломатии нет! Сильным можно без дипломатии, слабым низзя!
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10.11.2021 19:33 Ответить
такого ещё не при ком не было
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10.11.2021 20:07 Ответить
Тогда нам пора будет вспомнить как в 1939 году украиноязычную Берестейщину комуняки передали Беларуси- чтоб воинственный дух украинцев ассимилировать и не иметь проблем на стратегической трассе в Европу.
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10.11.2021 20:21 Ответить
Якщо Білорусь визнає Крим російським, тоді поверне Берестейщину і ще ряд територій Україні
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10.11.2021 20:47 Ответить
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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10.11.2021 20:49 Ответить
Якись когнитивний шок ...

Якщо в Мінську владу захопив Сапопризначенний Вурдалаг , то яке це відношення має до лигитимної влади Беларусі ?

Тут або крєстік знімати, або панталони на вуха натягувати ?

Сова вже на глобусі давно перебуває .

Чого варте признання , чи не признання того , кого усе людство вгагалом не признає в будь який якості , крім клієнта Гааги ?!
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10.11.2021 21:38 Ответить
Сценарій перетворення України на палаючу Югославію зразка 90-х,є найкращим для кацапів,й плюгава скотина робить усе можливе для цього.Утворення північного плацдарму,утворення маріонеткового уряду й рад,економічний тиск,гуманітарний тиск,культурний тиск.Плюгавий підор й орки активізуються тоді,коли буде налаштована база до нападу,або вектор одного з напрямків буде переважаючим та утворюватиме нову систему відліку,або коли гнида відчує,що дохне чи ситуація небезпечна для його царювання,з огляду на це все, Україна нажаль не готова до оборони.Тільки безпосередня загроза може консолідувати націю.А "містечкові" багатовекторні загрози не занадто бентежать пересічного українця.Аще й такий стан підцьковує до подальшого руху з боку російських падлюк.
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10.11.2021 22:51 Ответить
 
 