Если Беларусь признает Крым российским, последствия будут непоправимыми, - МИД Украины

Официально Беларусь признает оккупированный Крым украинским. Если она признает его русским, последствия будут непоправимыми.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Исходим из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в ее международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений" – сказал Николенко.

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Он выразил надежду, что в Минске отдают себе отчет в этом аспекте и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что "Крым является сейчас российской территорией".