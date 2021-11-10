МИД Беларуси: Крым является российской территорией, давайте исходить из этого

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает, что считает Крым "российской территорией".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".

"Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем на самом деле, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", - подчеркнул Макей.

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"Белта" напоминает, что президент России Владимир Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко говорили о Крыме 4 ноября во время заседания Высшего госсовета Союзного государства. "Украина закрыла для Беларуси небо и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, да и другие проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но сегодня сам уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю", - говорил тогда Лукашенко.