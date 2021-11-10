МИД Беларуси: Крым является российской территорией, давайте исходить из этого
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает, что считает Крым "российской территорией".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".
"Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем на самом деле, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", - подчеркнул Макей.
"Белта" напоминает, что президент России Владимир Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко говорили о Крыме 4 ноября во время заседания Высшего госсовета Союзного государства. "Украина закрыла для Беларуси небо и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, да и другие проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но сегодня сам уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю", - говорил тогда Лукашенко.
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ООН Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны,с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.