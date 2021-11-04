Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в оккупированный Крым

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что президент РФ Владимир Путин не взял его с собой в оккупированный Крым.

Об этом Лукашенко сказал во время онлайн-заседания так называемого совета Союзного государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Я хочу в заключение членам совета пожаловаться: Украина, вы знаете, закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым... Владимир Владимирович (Путин, – ред.) мне все обещал-обещал, что возьмет с собой в Крым… Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил", – сказал Лукашенко.

Диктатор также сообщил, что в оккупированном Крыму у Беларуси есть "и собственность, и другие проблемы".

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По словам Лукашенко, Путин обещал ему показать на захваченном Россией полуострове "новинки" и провезти его в Крым по дороге.