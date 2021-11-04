Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в оккупированный Крым
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что президент РФ Владимир Путин не взял его с собой в оккупированный Крым.
Об этом Лукашенко сказал во время онлайн-заседания так называемого совета Союзного государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Я хочу в заключение членам совета пожаловаться: Украина, вы знаете, закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым... Владимир Владимирович (Путин, – ред.) мне все обещал-обещал, что возьмет с собой в Крым… Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил", – сказал Лукашенко.
Диктатор также сообщил, что в оккупированном Крыму у Беларуси есть "и собственность, и другие проблемы".
По словам Лукашенко, Путин обещал ему показать на захваченном Россией полуострове "новинки" и провезти его в Крым по дороге.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А теперь, когда ты по уши замазался в предательстве собственной страны - чего с тобой панькаться?
А нефиг было обновленную военную доктрину утверждать.
Продам в рабство вже не державу Білорусь, тільки відвали мені
якнайбільше кривавих кремлівських срібняків, для вірного Іуди.
- Ми не "майданутые!
- Так! Ви не "майдануті"! Кишка у вас тонка виявилася! Ви - просто "худоба", яка спробувала "брикнуться", але отримала "підсрачника" і повернулася в стійло!
Так що був правий поет Давид Самойлов , коли написав у далекому 1946 році , у вірші "Бандитка":
"…Пускай уздечкой, как монистом
Позвякает "бульбаш" по полю…"
Гнали кацапи , в передових рядах, під українські кулемети , з початком російсько-української війни, "донбаситів", що казали "А мне похрен какая власть - лишь-бы пенсию платили" - поженуть і "бульбашів", яким "похрен каким языком разгаваривать!"
- Ми не "майданутые!
- Так! Ви не "майдануті"! Кишка у вас тонка виявилася! Ви - просто "худоба", яка спробувала "брикнуться", але отримала "підсрачника" і повернулася в стійло!
Так що був правий поет Давид Самойлов , коли написав у далекому 1946 році , у вірші "Бандитка":
"…Пускай уздечкой, как монистом
Позвякает "бульбаш" по полю…"
Гнали кацапи , в передових рядах, під українські кулемети , з початком російсько-української війни, "донбаситів", що казали "А мне похрен какая власть - лишь-бы пенсию платили" - поженуть і "бульбашів", яким "похрен каким языком разгаваривать!"
Ответить Удалить 4
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….