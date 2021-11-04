Украина выразила протест из-за визита Путина в оккупированный Крым

Поездка президента РФ Путина в оккупированный Крым - грубое нарушение Россией суверенитета Украины и норм международного права.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины: Автономную Республику Крым и город Севастополь", - сказано в сообщении.

В МИД подчеркнули, что поездка проходит вопреки неоднократным предупреждениями Украины. И призвали российскую сторону вернуться к выполнению своих международно-правовых обязательств.

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"РФ как государство-оккупант может продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении российско-украинского вооруженного конфликта для восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - добавили в МИД.