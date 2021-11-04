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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина выразила протест из-за визита Путина в оккупированный Крым

Украина выразила протест из-за визита Путина в оккупированный Крым

Поездка президента РФ Путина в оккупированный Крым - грубое нарушение Россией суверенитета Украины и норм международного права.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины: Автономную Республику Крым и город Севастополь", - сказано в сообщении.

В МИД подчеркнули, что поездка проходит вопреки неоднократным предупреждениями Украины. И призвали российскую сторону вернуться к выполнению своих международно-правовых обязательств.

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"РФ как государство-оккупант может продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении российско-украинского вооруженного конфликта для восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - добавили в МИД.

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Крым (26436) МИД (7031) протест (5871) путин владимир (31654)


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Топ комментарии
+7
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04.11.2021 18:40 Ответить
+6
Руссо-фашисто правоопреемник типа дерьма совкового
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04.11.2021 18:42 Ответить
+4
МИД фигней занимается!..
нуна поднять "Байрактар" и вынести батарею гаубиц орков, что бы завтра Машка Захарова ссала кипятком против ветра..
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04.11.2021 18:42 Ответить
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04.11.2021 18:40 Ответить
Хороша пісня! На три голоси розпишемо і на клиросі заспіваємо.
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04.11.2021 19:19 Ответить
Руссо-фашисто правоопреемник типа дерьма совкового
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04.11.2021 18:42 Ответить
МИД фигней занимается!..
нуна поднять "Байрактар" и вынести батарею гаубиц орков, что бы завтра Машка Захарова ссала кипятком против ветра..
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04.11.2021 18:42 Ответить
Вдаримо байрактаром по уйлу і звільнимо український Крим.
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04.11.2021 19:42 Ответить
Немцы не обеспокоились? Или у них только на Байрактар "стает"?
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04.11.2021 18:54 Ответить
Когда уже Украина поймет что ***** давно болт ложил на выполнение своих международно-правовых обязательств? Горбатого только могила исправит!
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04.11.2021 19:23 Ответить
Уже совсем скоро Путин и все его прихлебатели и помощники получат по заслугам за все ворованные территории и за все убийства, которые они совершили.
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04.11.2021 19:35 Ответить
да-да, протест. Вот теперь-то всё закончится...
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05.11.2021 02:51 Ответить
Путин ужасно и глубоко обеспокоен словесным и мужественным протестом украинского МИД.
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05.11.2021 12:06 Ответить
 
 