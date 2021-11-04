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Новини Окуповані території
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Україна висловила протест через візит Путіна до окупованого Криму

Україна висловила протест через візит Путіна до окупованого Криму

Поїздка президента РФ Путіна до окупованого Криму - грубе порушення Росією суверенітету України та норм міжнародного права.

Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом 4 листопада 2021 року президента Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України: Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - сказано в повідомленні.

У МЗС наголосили, що поїздка відбувається всупереч неодноразовим попередженням України. І закликали російську сторону повернутись до виконання своїх міжнародно-правових зобов'язань.

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"РФ як держава-окупант може продемонструвати справжню турботу про жителів тимчасово окупованого Криму: припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення та вбивства, звільнити українців, які незаконно утримуються за ґратами, і зосередити зусилля на політиці для відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - додали в МЗС.

Автор: 

Крим (14201) МЗС (4203) протест (2411) путін володимир (24226)


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Топ коментарі
+7
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04.11.2021 18:40 Відповісти
+6
Руссо-фашисто правоопреемник типа дерьма совкового
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04.11.2021 18:42 Відповісти
+4
МИД фигней занимается!..
нуна поднять "Байрактар" и вынести батарею гаубиц орков, что бы завтра Машка Захарова ссала кипятком против ветра..
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04.11.2021 18:42 Відповісти
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04.11.2021 18:40 Відповісти
Хороша пісня! На три голоси розпишемо і на клиросі заспіваємо.
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04.11.2021 19:19 Відповісти
Руссо-фашисто правоопреемник типа дерьма совкового
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04.11.2021 18:42 Відповісти
МИД фигней занимается!..
нуна поднять "Байрактар" и вынести батарею гаубиц орков, что бы завтра Машка Захарова ссала кипятком против ветра..
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04.11.2021 18:42 Відповісти
Вдаримо байрактаром по уйлу і звільнимо український Крим.
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04.11.2021 19:42 Відповісти
Немцы не обеспокоились? Или у них только на Байрактар "стает"?
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04.11.2021 18:54 Відповісти
Когда уже Украина поймет что ***** давно болт ложил на выполнение своих международно-правовых обязательств? Горбатого только могила исправит!
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04.11.2021 19:23 Відповісти
Уже совсем скоро Путин и все его прихлебатели и помощники получат по заслугам за все ворованные территории и за все убийства, которые они совершили.
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04.11.2021 19:35 Відповісти
да-да, протест. Вот теперь-то всё закончится...
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05.11.2021 02:51 Відповісти
Путин ужасно и глубоко обеспокоен словесным и мужественным протестом украинского МИД.
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05.11.2021 12:06 Відповісти
 
 