Україна висловила протест через візит Путіна до окупованого Криму

Поїздка президента РФ Путіна до окупованого Криму - грубе порушення Росією суверенітету України та норм міжнародного права.

Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом 4 листопада 2021 року президента Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України: Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - сказано в повідомленні.

У МЗС наголосили, що поїздка відбувається всупереч неодноразовим попередженням України. І закликали російську сторону повернутись до виконання своїх міжнародно-правових зобов'язань.

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"РФ як держава-окупант може продемонструвати справжню турботу про жителів тимчасово окупованого Криму: припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення та вбивства, звільнити українців, які незаконно утримуються за ґратами, і зосередити зусилля на політиці для відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - додали в МЗС.