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Лукашенко поскаржився, що Путін не взяв його до окупованого Криму

Лукашенко поскаржився, що Путін не взяв його до окупованого Криму

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, поскаржився, що президент РФ Володимир Путін не взяв його з собою в окупований Крим.

Про це Лукашенко сказав під час онлайн-засідання так званої ради Союзної держави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я хочу на завершення членам ради поскаржитися: Україна, ви знаєте, закрила для Білорусі небо, і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму... Володимир Володимирович (Путін, – ред.) мені все обіцяв-обіцяв, що візьме з собою в Крим... Але сьогодні сам поїхав і мене з собою не запросив", – сказав Лукашенко.

Диктатор також повідомив, що в окупованому Криму Білорусь має "і власність, і інші проблеми".

За словами Лукашенка, Путін обіцяв йому показати на захопленому Росією півострові "новинки" та провезти його до Криму дорогою.

Читайте також: Україна висловила протест через візит Путіна до окупованого Криму

Автор: 

Крим (14201) Лукашенко Олександр (2668) путін володимир (24230)


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Топ коментарі
+23
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04.11.2021 23:32 Відповісти
+20
На катафалке тебя повезут усатый таракан
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04.11.2021 23:34 Відповісти
+14
доберётесь якось...подземными водами.
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04.11.2021 23:37 Відповісти
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04.11.2021 23:32 Відповісти
Уж очень жалкий вид у этих фашистов и убийц😠
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04.11.2021 23:59 Відповісти
ну и соседи нам достались, прости Господи..
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05.11.2021 10:46 Відповісти
На катафалке тебя повезут усатый таракан
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04.11.2021 23:34 Відповісти
доберётесь якось...подземными водами.
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04.11.2021 23:37 Відповісти
Не переживай Чык-Чырык, еще и в сауну попадешь к *****.
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04.11.2021 23:38 Відповісти
а шо! он ещё не был?
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04.11.2021 23:46 Відповісти
Ну, прошлый раз Уйло тебя приглашал "замазаться в оккупации" соседней страны, но ты испугался.
А теперь, когда ты по уши замазался в предательстве собственной страны - чего с тобой панькаться?
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04.11.2021 23:44 Відповісти
Оказывается у Белоруссии есть в Крыму---*... и собственность, и другие проблемы...*. А когда же когда же возникли эти проблемы и собственность? До 2014 г или после? Копнуть бы---и похоже здесь у нас копнуть про это!
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04.11.2021 23:51 Відповісти
актив администрации главы Белоруссии - это санаторий «Белоруссия» в посёлке городского типа Кореиз (Ялта) Крым. Государственное медучреждение было учреждено в сентябре 1999 года, а новый основной регистрационный номер в соответствии с законодательством РФ ему присвоили в январе 2015 года - после вхождения Крыма в состав РФ
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05.11.2021 00:02 Відповісти
То я чуть риторически спросил. В реале много тут интересного. При чучме легендарном санатории и дом отдыха улетали московским боярам по цене 3-комнатной квартиры тогда в весёлые 90гг. А кепко-носец коротышка лужок-лужайкин со стайкой побогаче выхватывал и дорогие уровня ЦК, МО. МВД, МИД и прочее элитарное в отличии от профсоюзных убогих и с участками земли, что конечно главнее было. А потом пошли котеджики за лямы зелени. Теперь поезд ушёл. Много было причин возникновения тогда движения *Украина без Кучмы* с 2002 г примерно, но была и эта и писали у нас--да толку не было. Крым теперь конечно наш---а всё остальное врядли!
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05.11.2021 14:49 Відповісти
Не для Беларуси, а для бизнеса колхозной семейки под названием "Белавиа". Да-да, авиакомпания принадлежит семейке таракана.
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04.11.2021 23:54 Відповісти
Вроде БЕЛАЗ ему принадлежит.
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05.11.2021 00:17 Відповісти
A kto takoj Igor Udovicki i OLga Udovickaja?Eto toze s Lukosenka sviazani?On imejet akciji u nas ******** eto udobrenije.PO udobrenijam do novogo goda budet rabotat i ecio sol na dorogi takze novyx kontraktov uze zapretyli podpisovat s Belorus,tut nemalnkije objiomi sli
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05.11.2021 07:53 Відповісти
Без понятия. Раз граждане лукалэнда и барыжат калием, значит наверняка аффилированы с колхозной семейкой.
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05.11.2021 17:38 Відповісти
носильщик чемоданов ***** не взял с собой усатый чемодан без ручки Лукашенко...вот так ирония!
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04.11.2021 23:54 Відповісти
https://ria.ru/20211104/dekret-1757729282.html Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства
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05.11.2021 00:03 Відповісти
"Он мне все обещал-обещал, что возьмет с собой в Крым… Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил".

А нефиг было обновленную военную доктрину утверждать.
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05.11.2021 00:18 Відповісти
ТАК У ХОЗЯИНА ДРУГАЯ "ЛЮБИМАЯ ЖЕНА".
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05.11.2021 06:41 Відповісти

Продам в рабство вже не державу Білорусь, тільки відвали мені
якнайбільше кривавих кремлівських срібняків, для вірного Іуди.
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05.11.2021 06:59 Відповісти
Де ж це наші "змагари", які кляли на Цензорі", рік тому, українців , що радили починать "майдан", а не бавиться квіточками?
- Ми не "майданутые!
- Так! Ви не "майдануті"! Кишка у вас тонка виявилася! Ви - просто "худоба", яка спробувала "брикнуться", але отримала "підсрачника" і повернулася в стійло!
Так що був правий поет Давид Самойлов , коли написав у далекому 1946 році , у вірші "Бандитка":
"Пускай уздечкой, как монистом
Позвякает "бульбаш" по полю"
Гнали кацапи , в передових рядах, під українські кулемети , з початком російсько-української війни, "донбаситів", що казали "А мне похрен какая власть - лишь-бы пенсию платили" - поженуть і "бульбашів", яким "похрен каким языком разгаваривать!"
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05.11.2021 07:42 Відповісти
teper pozno uze naciat maidan dlia nix.Nuzno oxotoj lukosenka zaniatsia,******* ili podryv licno ego.Partizani u nix byli svojio vremia izvesnyje.Vse kvetocki razgovori,sankciji uze neimejet smysla
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05.11.2021 12:01 Відповісти
Уже й снайпери з підривниками не допоможуть! Згідно з підписаною Лукашенком і Путіним угодою у разі "масових заворушень радикально налаштованих елементів" Росія має право ввести на територію БРСР свої війська! Так що подібне буде зручним приводом для них відкрито окупувать цю територію
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05.11.2021 12:19 Відповісти
Де ж це наші "змагари", які кляли на Цензорі", рік тому, українців , що радили починать "майдан", а не бавиться квіточками?
- Ми не "майданутые!
- Так! Ви не "майдануті"! Кишка у вас тонка виявилася! Ви - просто "худоба", яка спробувала "брикнуться", але отримала "підсрачника" і повернулася в стійло!
Так що був правий поет Давид Самойлов , коли написав у далекому 1946 році , у вірші "Бандитка":
"Пускай уздечкой, как монистом
Позвякает "бульбаш" по полю"
Гнали кацапи , в передових рядах, під українські кулемети , з початком російсько-української війни, "донбаситів", що казали "А мне похрен какая власть - лишь-бы пенсию платили" - поженуть і "бульбашів", яким "похрен каким языком разгаваривать!"

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05.11.2021 18:07 Відповісти
вы токсичный человек. Который, среди прочего, ещё и позволяет себе оскорблять 9+ млн. человек. Не чересчур ли напускного и ничем не подкреплённого гонора?
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05.11.2021 17:42 Відповісти
А "токсичность" моя у чому полягає? Що я правду написав? Тобі не подобається що я назвав білорусів "безхребетними"? А хіба це не правда? Моя дочка - невістка у сім"ї білорусів (вихідців з Гомельщини) Вони - громадяни України Так вони свою рідню не інакше як "совками" і "ганчірками" не називають!
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05.11.2021 18:02 Відповісти
Ти можеш хоч "із штанів вискакувать" однак українці стосовно білорусів мають іншу думку І вона співпадає з тією що висловив я! "Справжніх людей" у вас - ОДИНИЦІ!!! А решта живуть по принципу: "А можа так и треба?"
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05.11.2021 18:16 Відповісти
"Мої" вигнали "претендента в диктатори", зупинили захоплення держави , відновили армію і восьмий рік протистоять у декілька разів сильнішому агресору! А "твої"? Навіть на нормальний протест виявилися нездатні! Та й чи "твої" вони? Судячи з твоєї писанини , ти сюди прийшов не спілкуваться , а "срач розводить , і до білорусів маєш такий самий стосунок , як "морська свинка" - до моря! Або "ОАЦовець", або лахтинський батрак, що пише через білоруський портал! І посланий ти сюди , щоб "клина бить" між нами і нормальними білорусами Ач , як заспівав - я ВСІ 9 мільйонів образив! Нормальні білоруси себе до цього 9-мільйонного "стада" не причисляють!
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05.11.2021 19:07 Відповісти
Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
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05.11.2021 18:10 Відповісти
Но ведь Беларусь как я понимаю официально не признала Крым частью Рф.. С какого же бодуна Путин будет приглашать туда Лукашенко, и с какого перепуга самому Лукашенко ехать на территорию с непризнанным статусом. Этим Лука как бы дает понять что он созрел до признания Крыма регионом РФ, это такая себе прелюдия...сигнал Пукину.
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05.11.2021 10:48 Відповісти
 
 