Лукашенко поскаржився, що Путін не взяв його до окупованого Криму
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, поскаржився, що президент РФ Володимир Путін не взяв його з собою в окупований Крим.
Про це Лукашенко сказав під час онлайн-засідання так званої ради Союзної держави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Я хочу на завершення членам ради поскаржитися: Україна, ви знаєте, закрила для Білорусі небо, і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму... Володимир Володимирович (Путін, – ред.) мені все обіцяв-обіцяв, що візьме з собою в Крим... Але сьогодні сам поїхав і мене з собою не запросив", – сказав Лукашенко.
Диктатор також повідомив, що в окупованому Криму Білорусь має "і власність, і інші проблеми".
За словами Лукашенка, Путін обіцяв йому показати на захопленому Росією півострові "новинки" та провезти його до Криму дорогою.
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А теперь, когда ты по уши замазался в предательстве собственной страны - чего с тобой панькаться?
А нефиг было обновленную военную доктрину утверждать.
Продам в рабство вже не державу Білорусь, тільки відвали мені
якнайбільше кривавих кремлівських срібняків, для вірного Іуди.
- Ми не "майданутые!
- Так! Ви не "майдануті"! Кишка у вас тонка виявилася! Ви - просто "худоба", яка спробувала "брикнуться", але отримала "підсрачника" і повернулася в стійло!
Так що був правий поет Давид Самойлов , коли написав у далекому 1946 році , у вірші "Бандитка":
"…Пускай уздечкой, как монистом
Позвякает "бульбаш" по полю…"
Гнали кацапи , в передових рядах, під українські кулемети , з початком російсько-української війни, "донбаситів", що казали "А мне похрен какая власть - лишь-бы пенсию платили" - поженуть і "бульбашів", яким "похрен каким языком разгаваривать!"
- Ми не "майданутые!
- Так! Ви не "майдануті"! Кишка у вас тонка виявилася! Ви - просто "худоба", яка спробувала "брикнуться", але отримала "підсрачника" і повернулася в стійло!
Так що був правий поет Давид Самойлов , коли написав у далекому 1946 році , у вірші "Бандитка":
"…Пускай уздечкой, как монистом
Позвякает "бульбаш" по полю…"
Гнали кацапи , в передових рядах, під українські кулемети , з початком російсько-української війни, "донбаситів", що казали "А мне похрен какая власть - лишь-бы пенсию платили" - поженуть і "бульбашів", яким "похрен каким языком разгаваривать!"
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Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….