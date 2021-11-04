Лукашенко поскаржився, що Путін не взяв його до окупованого Криму

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, поскаржився, що президент РФ Володимир Путін не взяв його з собою в окупований Крим.

Про це Лукашенко сказав під час онлайн-засідання так званої ради Союзної держави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я хочу на завершення членам ради поскаржитися: Україна, ви знаєте, закрила для Білорусі небо, і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму... Володимир Володимирович (Путін, – ред.) мені все обіцяв-обіцяв, що візьме з собою в Крим... Але сьогодні сам поїхав і мене з собою не запросив", – сказав Лукашенко.

Диктатор також повідомив, що в окупованому Криму Білорусь має "і власність, і інші проблеми".

За словами Лукашенка, Путін обіцяв йому показати на захопленому Росією півострові "новинки" та провезти його до Криму дорогою.

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