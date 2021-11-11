Вакцинація вагітних проти COVID-19 - безпечна, - МОЗ
За даними міжнародних досліджень, вагітні жінки, особливо у другий-третій триместр вагітності, можуть тяжко переносити COVID-19. Ризик серйозного перебігу хвороби підвищується у разі наявності супутніх захворювань або надмірної ваги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Вагітність може бути тимчасовим протипоказанням для вакцинації, але для тих вакцин, які вказують на те, що вагітність є протипоказанням. Це вакцини AstraZeneca і CoronaVac. Для вакцини Pfizer рішення про вакцинацію вагітної віддається на розсуд акушера-гінеколога, який веде жінку. Після оцінки супутніх станів вагітної, вивчення її імунітету, отримання іншої інформації щодо перебігу вагітності – приймається рішення про використання вакцини і про вакцинацію вагітної. Для цього на даний час використовується лише одна вакцина – Pfizer", - пояснив головний санлікар Ігор Кузін.
Згідно з клінічним дослідженням, вакцина Pfizer була протестована повною мірою. У дослідженні брали участь також вагітні жінки або ті, які завагітніли впродовж нього. Тому безпечність та ефективність вакцини Pfizer для вагітних доведена на практиці.
В офіційних роз’ясненнях звертається увага лікарів на те, що потрібно проводити відповідну оцінку та надавати вагітним усю необхідну інформацію про ризик коронавірусної інфекції під час вагітності, до чого це може призвести і ймовірних переваг вакцинації.
"Відповідна позиція Національної технічної групи експертів з питань імунізації була оприлюднена ще в травні 2021 року. Були дискусії з профільними асоціаціями акушерів-гінекологів, вони переважно підтримують таку позицію. І багато з них проактивно інформують жінок, оскільки супутні стани або другий-третій триместр вагітності можуть бути ризикованими. Також це питання додатково розглядалося на комітеті Верховної Ради. Ми отримали інформацію від народних депутатів про те, що велика кількість акушерів-гінекологів відмовляють жінок вакцинуватися. Тому, за пропозицією депутатів, буде створена робоча група і ми зберемо більше інформації про фактори, які призводять до невакцинації вагітних, і про офіційну позицію тих чи інших профільних асоціацій", - пояснив Кузін.
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Он заявил, что премьер министр Шмыгаль, не вакцинировался. Никто не видел и не было нигде зафиксирована вакцинация Шмыгаля... А Степанов знает, что говорит, в его министерстве была вся база данных, кто вакцинировался.
Степанов, кстати, вакцинировался под видекамеру, это все видели. Аналогично Зеля вакцинировался под камеру, это тоже все видели, итд...
А видео, где Шмыгаль вакцинируется, нигде нет.... Потому, что он не вакцинировался.
Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.
«Конечно, я https://www.ukrinform.ru/tag-vakcina вакцинирован . Вакцинировался в июне в рамках вакцинации трудовых коллективов вместе с коллективом Кабинета Министров и Секретариата Кабинета Министров. Есть внутренний и внешний сертификат, две дозы Pfizer (Comirnaty)», - сказал Шмыгаль.
Глава правительства заверил, что члены его семьи тоже все вакцинированы. Разными вакцинами, потому что, объяснил Шмыгаль, все вакцины, которые есть в Украине, надежны и безопасны.
https://regnum.ru/foreign/near-east/israel.html ИЕРУСАЛИМ , https://regnum.ru/news/2021-02-24.html 24 февраля 2021 , 11:32 - В Израиле 32-летняя женщина, находившаяся в третьем триместре беременности, скончалась от COVID-19, ее ребенок не выжил после экстренных родов. Об этом передает Ynet.
Мать четверых маленьких детей скончалась от осложнений, связанных с COVID-19, несмотря на то, что не страдала никакими сопутствующими заболеваниями. И она, и ребенок были в критическом состоянии, и несмотря на большие усилия врачей, они умерли.
На прошлой неделе в Израиле был зафиксирован первый случай смерти плода после заражения коронавирусом. Мать, которая родила мертвого ребенка в больнице Ассута в Ашдоде, показала положительный результат на коронавирус, ранее о своих симптомах она не сообщала.
По данным министерства здравоохранения, в настоящее время 50 беременных женщин госпитализированы из-за осложнений COVID-19 (февраль 21 года!). Десять женщин находятся в тяжелом состоянии, восемь - в критическом, семь - на аппаратах искусственной вентиляции легких.
делайте выводы..
в израиле абсолютное большинство уколоты двпжды- трижды, а "пандемия" в израиле все не утихает..
СРЕДА, 10 НОЯБРЯ 2021, 23:21
Во Львове сообщили, что за сутки от коронавируса умерли два молодых человека без патологий - беременная женщина и 29-летний мужчина.
Источник: заведующая интенсивной терапией больницы скорой помощи Львова Наталья https://www.facebook.com/natasha.hmil/posts/4512388068845928 Матолинец в Facebook
Прямая речь Матолинец: "За сутки у нас в реанимации умерли 2 молодых человека без сопутствующей патологии - беременная женщина, 23 года, первая беременность и молодой парень 29 лет.
Рабочее утро началось с вскрытий. Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… Черные нежизнеспособные легкие.
Далее - парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет".
Мы сражались почти месяц. Безуспешно.
Это очень ужасно. Особенно, если учесть множество тех, кто не верит в ковид, отказывается от карантинных ограничений и вакцинации, а также абсолютно некомпетентно критикует наших медиков".
Детали: Матолинец сообщила, что умершие - не были вакцинированы. В частности, за сутки поступило в больницу 14 человек, умерли трое, под ИВЛ 47. Среди всех - ни одного вакцинированного.
Напомним: За сутки 8 ноября в Украине зафиксировали рекордные 833 смерти от коронавируса.
эксперты американского Центра контроля над заболеваниями сравнили состояние здоровья женщин репродуктивного возраста, зараженных COVID-19, - как беременных, так и не имеющих беременности. Выяснилось, что у беременных женщин чаще отмечались хроническая болезнь легких, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Они в 5,4 раз чаще нуждались в госпитализации, в 1,5 раза чаще оказывались в палате интенсивной терапии и им в 1,7 раз чаще требовалась искусственная вентиляция легких.
Как считают в ВОЗ, беременные женщины должны знать о том, что у них повышен риск серьезных осложнений, связанных с COVID-19. Например, в США из 15 735 беременных женщин, инфицированных https://www.un.org/ru/coronavirus коронавирусом , 37 умерли, 4086 были госпитализированы, 12 183 были помещены в палату интенсивной терапии и 66-ти потребовалась искусственная вентиляция легких.
Международное исследование, организованное учеными Оксфордского университета и проводимое в 18 странах мира, включая Россию, показало, что Covid-19 при беременности связан со значительно более высоким риском тяжелых осложнений у матери и ребенка, чем считалось ранее.
В одном их крупнейших на сегодняшний день исследовании, посвященном изучению исходов Covid-19 при беременности, были представлены данные о более чем 2100 беременных из 18 стран мира, включая Россию. Беременные с Covid-19 значительно хуже переносят как саму беременность, так и коронавирусную инфекцию. Взаимно осложняя друг друга, они на порядок повышают риск материнской смертности.
Сами авторы работы, впрочем, призывают по этому поводу не паниковать, не делать далеко идущих выводов и не принимать поспешных решений. Например, не откладывать запланированную беременность, и уж тем более не прерывать уже начавшуюся.
Тем не менее, отмечает профессор Папагеоргиу, при заражении беременной женщины Covid-19 риск тяжелого течения инфекции действительно возрастает. Не в последнюю очередь потому, что во время беременности в организме будущей матери происходят физиологические изменения, подавляющие иммунный ответ - чтобы предотвратить отторжение плода, который "всё же наполовину чужеродный имплант".
Во второй половине беременности, когда размеры плода увеличиваются, возрастает давление матки на диафрагму, из-за чего дыхание матери становится более поверхностным. Риск нехватки кислорода резко возрастает, если на этот естественный процесс накладывается еще и вирусное поражение легких.
Результаты исследования, начавшегося в марте прошлого года, значительно отличаются от представлений ученых годичной и даже полугодичной давности.
Поначалу https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf эксперты ВОЗ считали , что новый коронавирус не представляет особой опасности для беременных - "в отличие от свиного гриппа", ставшего причиной пандемии 2009 года. Однако вывод этот был сделан, когда число подтвержденных случаев Covid-19 едва перевалило за 50 тысяч, почти все - в материковом Китае.
К лету, когда вспышка нового заболевания превратилась в полномасштабную пандемию, счет инфицированных ковидом беременных пошел на десятки тысяч. Тогда-то и https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7316319/ стало понятно , что пациентки, ожидающие ребенка, попадают в реанимацию по меньшей мере в полтора раза чаще, чем женщины того же возраста, не находящиеся в положении. Оказалось, что к аппарату ИВЛ будущих матерей приходится подключать и того чаще.
Це взагалі на який рівень розумового розвитку розраховано?
https://www.youtube.com/watch?v=UevFPD6AtgY&ab_channel=ProjectVeritas
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