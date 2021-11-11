Вакцинація вагітних проти COVID-19 - безпечна, - МОЗ

За даними міжнародних досліджень, вагітні жінки, особливо у другий-третій триместр вагітності, можуть тяжко переносити COVID-19. Ризик серйозного перебігу хвороби підвищується у разі наявності супутніх захворювань або надмірної ваги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Вагітність може бути тимчасовим протипоказанням для вакцинації, але для тих вакцин, які вказують на те, що вагітність є протипоказанням. Це вакцини AstraZeneca і CoronaVac. Для вакцини Pfizer рішення про вакцинацію вагітної віддається на розсуд акушера-гінеколога, який веде жінку. Після оцінки супутніх станів вагітної, вивчення її імунітету, отримання іншої інформації щодо перебігу вагітності – приймається рішення про використання вакцини і про вакцинацію вагітної. Для цього на даний час використовується лише одна вакцина – Pfizer", - пояснив головний санлікар Ігор Кузін.

Згідно з клінічним дослідженням, вакцина Pfizer була протестована повною мірою. У дослідженні брали участь також вагітні жінки або ті, які завагітніли впродовж нього. Тому безпечність та ефективність вакцини Pfizer для вагітних доведена на практиці.

В офіційних роз’ясненнях звертається увага лікарів на те, що потрібно проводити відповідну оцінку та надавати вагітним усю необхідну інформацію про ризик коронавірусної інфекції під час вагітності, до чого це може призвести і ймовірних переваг вакцинації.

"Відповідна позиція Національної технічної групи експертів з питань імунізації була оприлюднена ще в травні 2021 року. Були дискусії з профільними асоціаціями акушерів-гінекологів, вони переважно підтримують таку позицію. І багато з них проактивно інформують жінок, оскільки супутні стани або другий-третій триместр вагітності можуть бути ризикованими. Також це питання додатково розглядалося на комітеті Верховної Ради. Ми отримали інформацію від народних депутатів про те, що велика кількість акушерів-гінекологів відмовляють жінок вакцинуватися. Тому, за пропозицією депутатів, буде створена робоча група і ми зберемо більше інформації про фактори, які призводять до невакцинації вагітних, і про офіційну позицію тих чи інших профільних асоціацій", - пояснив Кузін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Полтаві ативакцинатори намагалися "штурмувати" COVID-лікарню через підозру у завищенні показників госпіталізації: ОДА показала переповнений морг та пацієнтів на ШВЛ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж