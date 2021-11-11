Вакцинация беременных против COVID-19 - безопасна, - Минздрав

По данным международных исследований, беременные женщины, особенно во второй-третий триместр беременности, могут тяжело переносить COVID-19. Риск серьезного течения болезни повышается при наличии сопутствующих заболеваний или избыточного веса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Беременность может быть временным противопоказанием для вакцинации, но для тех вакцин, которые указывают на то, что беременность является противопоказанием. Это вакцины AstraZeneca и CoronaVac. Для вакцины Pfizer решение о вакцинации беременной отдается на усмотрение акушера-гинеколога, ведущего женщину. После оценки сопутствующих состояний беременной, изучения ее иммунитета, получения другой информации о течении беременности - принимается решение об использовании вакцины и о вакцинации беременной. Для этого в настоящее время используется только одна вакцина - Pfizer", - объяснил главный санврач Игорь Кузин.

Согласно клиническому исследованию, вакцина Pfizer была протестирована в полной мере. В исследовании принимали участие также беременные женщины или забеременевшие в течении исследования. Поэтому безопасность и эффективность вакцины Pfizer для беременных подтверждена на практике.

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В официальных разъяснениях обращается внимание врачей на то, что нужно проводить соответствующую оценку и предоставлять беременным всю необходимую информацию о риске коронавирусной инфекции во время беременности, к чему это может привести и возможные преимущества вакцинации.

Соответствующая позиция Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации была обнародована еще в мае 2021 года. Были дискуссии с профильными ассоциациями акушеров-гинекологов, они преимущественно поддерживают такую ​​позицию. И многие из них проактивно информируют женщин, поскольку сопутствующие состояния или второй-третий триместр беременности могут быть рискованными. Также этот вопрос дополнительно рассматривался в комитете Верховной Рады. Мы получили информацию от народных депутатов о том, что множество акушеров-гинекологов отговаривают женщин вакцинироваться. Поэтому, по предложению депутатов, будет создана рабочая группа, и мы соберем больше информации о факторах, приводящих к невакцинации беременных, и об официальной позиции тех или иных профильных ассоциаций", - пояснил Кузин.

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