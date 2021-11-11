Держфінансування "Голосу" не можна поновити до рішення Верховного Суду, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції оскаржує рішення ОАСК про віднволення фінансування "Голосу". Допоки суд не винесе рішення, відновити фінансування неможливо.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

В агентстві зазначили, що звернулися до Верховного Суду з касаційною скаргою на рішення Окружного адміністративного суду м. Київ про поновлення фінансування партії "Голос", проте суд досі не ухвалив рішення.

"Термін розгляду касаційної скарги закінчився ще 4 жовтня, проте ВС не ухвалив остаточного рішення у справі досі. Водночас ВС лише вчора — 10 листопада — відмовив НАЗК у задоволенні клопотання від 29 вересня 2021 року про ризики, пов'язані з перерахуванням коштів політичній партії. За відсутності інформації про результати розгляду зазначеного клопотання, перерахування державного фінансування могло бути кваліфіковано як розтрата бюджетних коштів (у разі задоволення клопотання)", - наголошують у НАЗК.

Читайте: "НАЗК чинить політичний тиск на опозицію": "Голос" вимагає відновлення державного фінансування партії

В агентстві уточнили, що після виявлення порушень у звітах було призупинено фінансування трьох парламентських партій – "Слуга народу", "Батьківщина" та "Голос". Партії "Батьківщина" та "Слуга народу" подали до НАЗК виправлені звіти, на підставі яких їхнє фінансування було відновлено.

"Партія "Голос" єдина відмовилася подавати виправлений звіт, як цього вимагає закон", - наголосили в агентстві.

Раніше "Голос" звинуватив НАЗК у політичному тиску на опозицію через відсутність державного фінансування у четвертому кварталі року.