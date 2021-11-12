Сейм Латвії заборонив публічно демонструвати георгіївські стрічки

Сейм Латвії в остаточному читанні затвердив поправки, які забороняють використання георгіївських стрічок під час публічних заходів.

Как інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza із посиланням на Delfi.

Зміни внесені до законів про збори та марші, а також про безпеку публічних розважальних та святкових заходів.

Раніше з цією ініціативою виступило національне об'єднання "Все для Латвії! - Вітчизні та свободі/Рух за національну незалежність Латвії", зазначає ТАСС.

Нинішня заборона доповнює вже існуючі обмеження на символіку СРСР та нацистської Німеччини, зазначає Delfi.

Їх не можна використовувати під час публічних заходів для вихваляння тоталітарних режимів або виправдання скоєних ними злочинів. При цьому в освітніх, наукових чи мистецьких цілях використання допускається.

У 2015 році в Латвії вже намагалися заборонити георгіївські стрічки, але тоді відповідний законопроєкт у результаті був виключений із порядку денного Сейму. Нинішні поправки обговорювалися у латвійському парламенті впродовж двох років. Щоб вони набули чинності, їх має затвердити президент.

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