Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом 15 листопада, - речниця Альянсу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 листопада зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО.
Про це у Twitter повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску, інформує Цензор.НЕТ.
"15 листопада в штаб-квартирі НАТО міністр Дмитро Кулеба зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після цього відбудеться спільна прес-конференція", йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар12.11.2021 12:01 Відповісти Мені подобається 1
Romk@
показати весь коментар12.11.2021 12:20 Відповісти Мені подобається 0
alex orly
показати весь коментар12.11.2021 14:21 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль