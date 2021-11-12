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Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом 15 листопада, - речниця Альянсу

Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом 15 листопада, - речниця Альянсу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 листопада зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО.

Про це у Twitter повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску, інформує Цензор.НЕТ.

"15 листопада в штаб-квартирі НАТО міністр Дмитро Кулеба зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після цього відбудеться спільна прес-конференція", йдеться в повідомленні.

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Автор: 

НАТО (6431) Столтенберг Єнс (1595) Кулеба Дмитро (3604)


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Це якщо Завгосп візьме Кулебу з собою.
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12.11.2021 12:01 Відповісти
А как так не Ермак или там с секретутом не желают общаться?
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12.11.2021 12:20 Відповісти
воно при ньому но головний єрмачне чмо!!!!!!
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12.11.2021 14:21 Відповісти
 
 