Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом 15 листопада, - речниця Альянсу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 листопада зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО.

Про це у Twitter повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску, інформує Цензор.НЕТ.

"15 листопада в штаб-квартирі НАТО міністр Дмитро Кулеба зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після цього відбудеться спільна прес-конференція", йдеться в повідомленні.

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