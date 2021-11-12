Наступна зустріч робочих груп Комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться в 2022 році в Києві, - Кулеба

Україна та США домовилися провести наступну зустріч робочих груп Комісії стратегічного партнерства у 2022 році в Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресбрифінгу в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Комісія, засідання якої ми провели у Вашингтоні, не буде одноразовим заходом. Ми з державним секретарем домовилися, що проводитимемо засідання в її форматі регулярно. Наступна зустріч робочих груп комісії відбудеться вже наступного року в Києві", - сказав Кулеба.

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