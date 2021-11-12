Іспанія з 15 листопада відкрита для вакцинованих громадян України, – Кулеба

Громадяни України, які вациновані від COVID-19, зможуть безперешкодно подорожувати територією Іспанії з 15 листопада.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15 листопада. До того все залишається як є", - написав Кулеба.

Таким чином, кількість країн ЄС, які залишили можливість для вакцинованих громадян України, досягла 13. До них, крім Іспанії, увійшли Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Кіпр, Нідерланди, Словаччина, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція не закриває кордони для вакцинованих громадян України, - Кулеба

Нагадуємо, 9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.