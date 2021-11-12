УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9878 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
789 2

Іспанія з 15 листопада відкрита для вакцинованих громадян України, – Кулеба

Іспанія з 15 листопада відкрита для вакцинованих громадян України, – Кулеба

Громадяни України, які вациновані від COVID-19, зможуть безперешкодно подорожувати територією Іспанії з 15 листопада.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15 листопада. До того все залишається як є", - написав Кулеба.

Таким чином, кількість країн ЄС, які залишили можливість  для вакцинованих громадян України, досягла 13. До них, крім Іспанії, увійшли Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Кіпр, Нідерланди, Словаччина, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція не закриває кордони для вакцинованих громадян України, - Кулеба

Нагадуємо, 9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

Автор: 

Іспанія (900) щеплення (174) туризм (1560) Кулеба Дмитро (3604) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новость вообще должна звучать по-другому. Невакцинированным украинцам запретили вьезд в Испанию, но ладно уж))
показати весь коментар
12.11.2021 16:58 Відповісти
Тема транзиту через Іспанію в інші країни Європи абсолютно не розкрита.
Цікавить, переш за все, Андорра
показати весь коментар
12.11.2021 18:47 Відповісти
 
 