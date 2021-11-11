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Франція не закриває кордони для вакцинованих громадян України, - Кулеба
Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для вакцинованих від коронавірусу громадян України.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації", - написав у твітері міністр закордонних справ.
Кулеба також додав, що МЗС продовжує працювати із партнерами в Європейському Союзі, аби українці мали максимальну свободу подорожей.
Нагадуємо, 9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.
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Чи вчора вже хотілось?
А то по телеку одна бабка жаловалась шо ее не пустили.