УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5040 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 447 3

Франція не закриває кордони для вакцинованих громадян України, - Кулеба

Франція не закриває кордони для вакцинованих громадян України, - Кулеба

Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для вакцинованих від коронавірусу громадян України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації", - написав у твітері міністр закордонних справ.

Кулеба також додав, що МЗС продовжує працювати із партнерами в Європейському Союзі, аби українці мали максимальну свободу подорожей.

Читайте: Швеція залишилася відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту, - Кулеба

Нагадуємо, 9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

Автор: 

Франція (3052) Кулеба Дмитро (3604) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Антиваксери! Вам до Парижу часом не хочеться?

Чи вчора вже хотілось?
показати весь коментар
11.11.2021 23:50 Відповісти
Главное шо б в туалеты Киева пускали без сертификата.
А то по телеку одна бабка жаловалась шо ее не пустили.
показати весь коментар
12.11.2021 07:44 Відповісти
А зря...
показати весь коментар
12.11.2021 05:17 Відповісти
 
 