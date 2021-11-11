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Новости Коронавирус и карантин
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Франция не закрывает границы для вакцинированных граждан Украины, - Кулеба

Франция не закрывает границы для вакцинированных граждан Украины, - Кулеба

Франция приняла решение оставить границы открытыми для вакцинированных от коронавируса граждан Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации", - написал в твиттере министр иностранных дел.

Кулеба также добавил, что МИД продолжает работать с партнерами в Европейском Союзе, чтобы у украинцев была максимальная свобода путешествий.

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Напомним, 9 ноября Совет ЕС объявил об изъятии Украины из перечня государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.

Автор: 

Франция (3500) Кулеба Дмитрий (2880) коронавирус (17042)


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Антиваксери! Вам до Парижу часом не хочеться?

Чи вчора вже хотілось?
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11.11.2021 23:50 Ответить
Главное шо б в туалеты Киева пускали без сертификата.
А то по телеку одна бабка жаловалась шо ее не пустили.
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12.11.2021 07:44 Ответить
А зря...
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12.11.2021 05:17 Ответить
 
 