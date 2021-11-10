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Кипр сохранил возможность въезда для граждан Украины, – Кулеба

Кипр сохранил возможность въезда для граждан Украины, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Кипр сохранил возможность въезда для украинцев.

Об этом Кулеба написал в твиттере , передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или негативные тесты (до и после прибытия)", - сообщил министр.

Также он заявил, что МИД работает с партнерами по сохранению свободы путешествий украинцев.

Напомним, 9 ноября Совет ЕС объявил об изъятии Украины из перечня государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.

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Автор: 

Кипр (230) туризм (1543) Евросоюз (17076) Кулеба Дмитрий (2880) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Это он офшорникам говорит, что все ОК?)))
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09.11.2021 23:42
+3
треба якось виживати в конкуренції з панамськими і вірджінськими офшорами
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09.11.2021 23:53
+2
Цирк какой-то.
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09.11.2021 23:41
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Цирк какой-то.
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09.11.2021 23:41 Ответить
Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус заявил, что будущее правительство Германии якобы может заморозить проект "Северного потока - 2" ради своих интересов, Украины и назло России. Об этом он написал в своей https://www.sueddeutsche.de/meinung/deutschland-russland-nord-stream-2-eu-1.5459322 статье на сайте издания.

По словам Корнелиуса, Берлин попал в "энергетическую зависимость" от Москвы и это стало "самой большой внешнеполитической проблемой" государства. Автор утверждает, что Германия и Россия как покупатель и поставщик не так сильно нуждаются друг в друге. Обозреватель считает, что РФ якобы готова платить максимальную цену за зависимость ФРГ, чтобы продвигать свои интересы.

Не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости", - пишет Корнелиус.

Журналист полагает, что новый немецкий кабмин может заморозить газопровод ради своих интересов, Киева и назло Москве.
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10.11.2021 00:39 Ответить
Чемпион -членограй побил все рекорды ! Кулебе не стыдно быть холуем преступного режима
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10.11.2021 07:23 Ответить
Это он офшорникам говорит, что все ОК?)))
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09.11.2021 23:42 Ответить
чтобы перевести деньги на Кипр, совершенно необязательно туда ездить. На Кипре до сих пор работают филиалы приватбанка.
Привет от Бени.
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10.11.2021 00:38 Ответить
треба якось виживати в конкуренції з панамськими і вірджінськими офшорами
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09.11.2021 23:53 Ответить
очень рад
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10.11.2021 01:23 Ответить
Советскому быдлу 73 % разрешено все,что не запрещено Законом,Зеля зна шо робе
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10.11.2021 05:35 Ответить
При Порошенко Беня сидел в Израиле и носа не совал в Украину.... не Олигарх блин 73%
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10.11.2021 06:34 Ответить
Ковід - Ковідом, але "двадцять доларів, це - завжди двадцять доларів"(с)!
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10.11.2021 06:46 Ответить
Все гастроли 95 квартала по годам и странам Мира есть в Ютьюбе с 2013 года...типа где Зеля во время войны бабосы косил типа капусту... включая и Кипр...
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10.11.2021 06:57 Ответить
радость то какая! вся страна вздохнула с облегчением
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10.11.2021 07:21 Ответить
Берешь бумажку и пишешь мы семья типа Алла Пугачева и Максим Галкин обязуемся вложитьб в экономику Кипра 5 млн долларов...сразу дают паспорт и живи не хочу...,все просто и знакомо... Можно подумать что вы этого не знали....
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10.11.2021 07:40 Ответить
Классная картинка - утяну в архив
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10.11.2021 07:56 Ответить
Вітаю Софі...та Дякую...
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10.11.2021 08:01 Ответить
три квіточки до колекціі...
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10.11.2021 08:06 Ответить
 
 