Кипр сохранил возможность въезда для граждан Украины, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Кипр сохранил возможность въезда для украинцев.

Об этом Кулеба написал в твиттере , передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или негативные тесты (до и после прибытия)", - сообщил министр.

Также он заявил, что МИД работает с партнерами по сохранению свободы путешествий украинцев.

Напомним, 9 ноября Совет ЕС объявил об изъятии Украины из перечня государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.

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