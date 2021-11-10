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Кипр сохранил возможность въезда для граждан Украины, – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Кипр сохранил возможность въезда для украинцев.
Об этом Кулеба написал в твиттере , передает Цензор.НЕТ.
"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или негативные тесты (до и после прибытия)", - сообщил министр.
Также он заявил, что МИД работает с партнерами по сохранению свободы путешествий украинцев.
Напомним, 9 ноября Совет ЕС объявил об изъятии Украины из перечня государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.
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По словам Корнелиуса, Берлин попал в "энергетическую зависимость" от Москвы и это стало "самой большой внешнеполитической проблемой" государства. Автор утверждает, что Германия и Россия как покупатель и поставщик не так сильно нуждаются друг в друге. Обозреватель считает, что РФ якобы готова платить максимальную цену за зависимость ФРГ, чтобы продвигать свои интересы.
Не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости", - пишет Корнелиус.
Журналист полагает, что новый немецкий кабмин может заморозить газопровод ради своих интересов, Киева и назло Москве.
Привет от Бени.