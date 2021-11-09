ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествий стран

Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина", - сказано в решении, обнародованном во вторник.

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Вместе с тем, каждая страна-член ЕС вправе принять решение "отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Решение было принято в связи с ростом заболевания коронавирусом.

Украина была включена в список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.

Ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. "Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - пояснил министр.