ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествий стран
Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина", - сказано в решении, обнародованном во вторник.
Вместе с тем, каждая страна-член ЕС вправе принять решение "отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".
Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.
Решение было принято в связи с ростом заболевания коронавирусом.
Украина была включена в список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.
Ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. "Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - пояснил министр.
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Для справачки: в Сингапуре вакцинировано 83%
Нет!!! И все.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/
Деталі: Датчанам доведеться знову пред'являти ковід-паспорти для відвідування публічних місць і заходів.
Цей крок є наслідком рекомендації органів охорони здоров'я щодо того, щоб країна перекваліфікувала вірус як хворобу, яка становить "небезпеку для суспільства".
"Органи охорони здоров'я очікують, що зараження зросте в найближчі місяці і що зростання буде швидше, ніж очікувалося", - сказав Фредеріксен.
У вівторок уряд представить цю пропозицію на розгляд парламенту.
Данія першою в ЄС скасувала обмеження у вересні, але за останні два тижні кількість заражених зросла більш ніж вдвічі.
Прем'єр-міністр закликав усіх невакцинованих данців зробити щеплення.
Загалом у Данії близько 75% всього населення повністю вакциновані.
Ростов совсем близко, да, ЗЕлупики?