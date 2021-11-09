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ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествий стран

ЕС официально исключил Украину из

Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина", - сказано в решении, обнародованном во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США открывают границы для вакцинированных туристов из более чем 30 стран

Вместе с тем, каждая страна-член ЕС вправе принять решение "отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Решение было принято в связи с ростом заболевания коронавирусом.

Украина была включена в список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.

Ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. "Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - пояснил министр.

Автор: 

путешествие (98) туризм (1543) Евросоюз (17069) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Зебіли, ану дружно: Зелений список на хліб не намажеш.
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09.11.2021 12:44
+9
було виключено Сінгапур та Україна

Для справачки: в Сингапуре вакцинировано 83%
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09.11.2021 12:35
+8
З зеленого в Україні залишилось тільки ЗЕх*йло.
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09.11.2021 12:54
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Ті нелегали, які через Білорусь пруться в Польщу, плювали на ці списки.
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09.11.2021 12:35 Ответить
Їм можна. Вони "страждають".
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09.11.2021 12:36 Ответить
онижыдети.
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09.11.2021 13:01 Ответить
Всі школи - на дистанційну освіту ! Єдине, що зараз робиться, щоб збити нову хвилю ковід - це карантин навчальних закладів, т.я. діти особливо швидко заражаються в тісних класах, в коридорах, спортзалах, а потім несуть вірус додому. Транспорт ходить так само: в реальності ковід сертифікати перевіряють лише в Києві (і то не усюди), магазини, кінотеатри, дискотеки, кафешки - все працює. І хай працює, бо не можна зупиняти бізнес. Але деяка місцева влада (Дніпро, Черкаси тощо) починає займатись містечковим самоуправством та виводити дітей та молодь на очну форму навчання в самий пік епідемії! Коли проблема державного, навіть світового масштабу, не може бути окремих рішень дурних голов! Школи, коледжі, ВИШі мають бути на дистанційній освіті доки не спаде хвиля! Вирішує центр! Крапка! https://lifeimg.pravda.com/images/doc/d/d/dd6ea98-skola-online-1320.jpg https://lifeimg.pravda.com/images/doc/d/d/dd6ea98-skola-online-1320.jpg
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09.11.2021 13:42 Ответить
було виключено Сінгапур та Україна

Для справачки: в Сингапуре вакцинировано 83%
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09.11.2021 12:35 Ответить
И ведь не скажешь - да посмотрите на смертность в Сингапуре)
Нет!!! И все.
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09.11.2021 12:42 Ответить
79.56% на 7.11.21

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/
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09.11.2021 13:06 Ответить
Во-первых, не важно, во-вторых я на гугле смотрю
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09.11.2021 13:08 Ответить
..а как насЧОт справочки ....что умерших нет? Или это не важно?
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09.11.2021 14:09 Ответить
Вот видишь...и вакцинированных 80 процентов...и умерших нет...а в ЕС не пускают...колдавство какое то...😀
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09.11.2021 14:13 Ответить
Привет!! Ну вот какой смысл так ярко демонстрировать свой пещерный разум!! Ну неужели не понятно, что вакцинация для того, чтобы не дохли в муках ??? Ну 850 умерших сегодня!!! Каким же надо быть тупым, чтобы упорно молоть дикую чушь. Там не твой пост был на Фейсбуке? Что кто привит Пфайзером и пользуется мобильным интернетом , то его уже отслеживают в США... Короговаком..китайцы отслеживают.. Зенегой - британцы... Что скорость интернета сильно в мобильниках упала, т.к подключились частицы , что в теле после прививки... И что Спутник-V не пускают в Украину американцы, т.к бояться, что русня захватит так нужное Америке население Украины. Мир то поделили уже таким способом!! )))) Твоя парафия и твоё поле деятельности!!!)))
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09.11.2021 14:22 Ответить
кто был ни кем тот стал ни чем... или, порох прорубил окно в европу а моня прорыл тонель обратно.
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09.11.2021 12:43 Ответить
Зебіли, ану дружно: Зелений список на хліб не намажеш.
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09.11.2021 12:44 Ответить
З зеленого в Україні залишилось тільки ЗЕх*йло.
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09.11.2021 12:54 Ответить
Долго притворялись что Украина зеленая. Кажется европейским чиновникам тоже не очень-то и жаль свое народишко.
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09.11.2021 13:04 Ответить
Данія, яка має один з найвищих показників вакцинації в Європі, знову запроваджує карантинні обмеження, щоб зупинити новий сплеск зараження Covid-19.

Деталі: Датчанам доведеться знову пред'являти ковід-паспорти для відвідування публічних місць і заходів.

Цей крок є наслідком рекомендації органів охорони здоров'я щодо того, щоб країна перекваліфікувала вірус як хворобу, яка становить "небезпеку для суспільства".

"Органи охорони здоров'я очікують, що зараження зросте в найближчі місяці і що зростання буде швидше, ніж очікувалося", - сказав Фредеріксен.

У вівторок уряд представить цю пропозицію на розгляд парламенту.

Данія першою в ЄС скасувала обмеження у вересні, але за останні два тижні кількість заражених зросла більш ніж вдвічі.

Прем'єр-міністр закликав усіх невакцинованих данців зробити щеплення.

Загалом у Данії близько 75% всього населення повністю вакциновані.
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09.11.2021 13:24 Ответить
Про*рали ЗЕленые безвиз..........

Ростов совсем близко, да, ЗЕлупики?
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09.11.2021 13:06 Ответить
А в нас аппеляційнтй суд припинив дію байденовскої вимоги усім працівникам приватних компаній де працює більше 100 осіб обов'язково вакцинуватися як антиконституційний. Згодом справа опиниться у верховному суді
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09.11.2021 13:23 Ответить
Нахера нам это?! Украина сейчас #1 в мире по смертности от ковида. И пандемия только началась. Сейчас бизнесы массово закрываются т.к людям банально нечем платить зп из-за отсутствия спроса на товары-услуги.
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09.11.2021 15:03 Ответить
Я просто констатирую факт. Вечный выбор - целесообразность или законность.
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09.11.2021 15:52 Ответить
Нарешті, сталося велике досягнення Зебільної влади. За кордон ні шагу, всі в рабство на підприємства до Бені, Ахметки,Новінського і Рабіновича за похльобку.
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09.11.2021 13:50 Ответить
вот вам и итог правления ПРИДУРКА из 95 квартала..... давайте дружно скажем спасибо 73% украинских кретинов.....
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09.11.2021 14:07 Ответить
а сингапур за что?? там одни ваксы.
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09.11.2021 14:34 Ответить
зеленый имбицил сделал все, чтобы Украина оказалась в жопе цивилизации
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09.11.2021 15:00 Ответить
Они уже знают о том, сколько стоит сертификат о вакцинации! А когда узнают за сколько можно загранпаспорт "сделать" то и безвиз закроют!
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09.11.2021 15:28 Ответить
 
 