США открывают границы для вакцинированных туристов из более чем 30 стран
США с 8 ноября открывают границы для вакцинированных путешественников из более чем 30 стран, включая Великобританию и страны Евросоюза. Запрет на въезд в страну был введен в начале 2020 года и длился целых 20 месяцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Согласно новым правилам, иностранные путешественники должны будут предъявить доказательство о полной вакцинации перед полетом, признанные ВОЗ. Также нужно получить отрицательный результат теста на коронавирус в течение трех дней после поездки и передать свою контактную информацию.
Прибывшим не придется проходить карантин в изоляции, что широко практикуют во многих странах.
Сухопутные границы США с соседями Канадой и Мексикой также будут открыты. Из-за этого увеличился поток мигрантов в США.
Издание отмечает, что тысячи мигрантов прибыли в районы вдоль границы Мексики с США, надеясь воспользоваться недавно смягченными правилами.
Американская авиакомпания United Airlines заявляет, что ожидает увеличения числа прибывающих пассажиров на 50%, а исполнительный директор Delta Эд Бастиан предупредил путешественников, что следует ожидать очередей.
"Сначала это будет немного небрежно. Уверяю вас, к сожалению, будут очереди", - сказал Бастиан.
Напомним, что Великобритания также открыла границы для путешественников из ЕС и США. У них требуют подтверждение полной вакцинации от коронавируса.
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