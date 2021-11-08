РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10725 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 300 6

США открывают границы для вакцинированных туристов из более чем 30 стран

США открывают границы для вакцинированных туристов из более чем 30 стран

США с 8 ноября открывают границы для вакцинированных путешественников из более чем 30 стран, включая Великобританию и страны Евросоюза. Запрет на въезд в страну был введен в начале 2020 года и длился целых 20 месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Согласно новым правилам, иностранные путешественники должны будут предъявить доказательство о полной вакцинации перед полетом, признанные ВОЗ. Также нужно получить отрицательный результат теста на коронавирус в течение трех дней после поездки и передать свою контактную информацию.

Прибывшим не придется проходить карантин в изоляции, что широко практикуют во многих странах.

Сухопутные границы США с соседями Канадой и Мексикой также будут открыты. Из-за этого увеличился поток мигрантов в США.

Издание отмечает, что тысячи мигрантов прибыли в районы вдоль границы Мексики с США, надеясь воспользоваться недавно смягченными правилами.

Американская авиакомпания United Airlines заявляет, что ожидает увеличения числа прибывающих пассажиров на 50%, а исполнительный директор Delta Эд Бастиан предупредил путешественников, что следует ожидать очередей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудиогид на украинском языке появился в официальной резиденции чешских правителей Пражском Граде

"Сначала это будет немного небрежно. Уверяю вас, к сожалению, будут очереди", - сказал Бастиан.

Напомним, что Великобритания также открыла границы для путешественников из ЕС и США. У них требуют подтверждение полной вакцинации от коронавируса.

Автор: 

вакцина (3815) США (26409) туризм (1543) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не успел Трамп стену с Мексикой достроить.
Американский яценюк.
показать весь комментарий
08.11.2021 08:18 Ответить
Пошью костюм с отливом...и в Штаты!
показать весь комментарий
08.11.2021 09:05 Ответить
Хорошая новость, но забыли указать Украина в числе этих стран?
показать весь комментарий
08.11.2021 10:07 Ответить
Особенно ждут туриста Коломойского. Его даже и без вакцины примут.

По истечении президентских полномочий "гостеприимство" распространится и на ЗЕ.
показать весь комментарий
08.11.2021 09:25 Ответить
Бенито даже с поддельной справкой примут в обьятия правосудия.
показать весь комментарий
08.11.2021 10:06 Ответить
 
 