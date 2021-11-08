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Новини Боротьба з коронавірусом
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США відкривають кордони для вакцинованих туристів з понад 30 країн

США відкривають кордони для вакцинованих туристів з понад 30 країн

США з 8 листопада відкривають кордони для вакцинованих мандрівників з понад 30 країн, включаючи Велику Британію і держави Євросоюзу. Заборона на в'їзд в країну була введена на початку 2020 року і тривала цілих 20 місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Згідно з новими правилами, іноземні мандрівники повинні будуть пред'явити доказ про повну вакцинацію перед польотом, визнаний ВООЗ. Також потрібно отримати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після поїздки та передати свою контактну інформацію.

Прибулим не доведеться проходити карантин в ізоляції, що широко практикують у багатьох країнах.

Сухопутні кордони США з сусідами Канадою і Мексикою також будуть відкриті. Через це збільшився потік мігрантів до США.

Видання зазначає, що тисячі мігрантів прибули в райони вздовж кордону Мексики з США, сподіваючись скористатися недавно пом'якшеними правилами.

Американська авіакомпанія United Airlines заявляє, що очікує збільшення числа прибувають пасажирів на 50%, а виконавчий директор Delta Ед Бастіан попередив мандрівників, що слід очікувати черг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таїланд скасував карантинні обмеження для повністю вакцинованих туристів

"Спочатку це буде трохи недбало. Запевняю вас, на жаль, будуть черги", - сказав Бастіан.

Нагадаємо, що Велика Британія також відкрила кордони для мандрівників з ЄС і США. У них вимагають підтвердження повної вакцинації від коронавірусу.

вакцина (4419) США (22512) туризм (1560) коронавірус (19922)


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Не успел Трамп стену с Мексикой достроить.
Американский яценюк.
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08.11.2021 08:18 Відповісти
Пошью костюм с отливом...и в Штаты!
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08.11.2021 09:05 Відповісти
Хорошая новость, но забыли указать Украина в числе этих стран?
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08.11.2021 10:07 Відповісти
Особенно ждут туриста Коломойского. Его даже и без вакцины примут.

По истечении президентских полномочий "гостеприимство" распространится и на ЗЕ.
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08.11.2021 09:25 Відповісти
Бенито даже с поддельной справкой примут в обьятия правосудия.
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08.11.2021 10:06 Відповісти
 
 