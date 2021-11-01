Таїланд скасував карантинні обмеження для повністю вакцинованих туристів
Таїланд послабив карантинні обмеження та знову відкривається для вакцинованих мандрівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За даними CNN, станом на 1 листопада повністю вакциновані туристи, які пробули щонайменше 21 день в одній із 63 затверджених країн з низьким рівнем ризику, можуть уникнути тривалого карантину в готелях вперше за більш ніж 18 місяців.
Натомість мандрівникам, які відповідають оновленим вимогам, потрібно буде залишитися лише на одну ніч у схваленому урядом готелі, поки вони чекають на результати тесту на COVID-19, який буде проводитися після прибуття.
Повністю вакциновані туристи, які прибувають із країн, не занесених до списку, мають право на в'їзд за схемою "пісочниці": проживання у схваленому урядом готелі протягом семи ночей, перш ніж їм дозволять вільно подорожувати країною.
Іноземці, які не повністю щеплені затвердженою вакциною, мають пройти карантин у попередньо заброньованому готелі протягом 10 днів після прибуття.
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