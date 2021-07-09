Таїланд посилює карантинні обмеження - туристів попросили дотримуватися певних правил
Таїланд вирішив посилити карантин у низці провінцій, щоб стримати поширення коронавірусу. Міністерство закордонних справ України дало низку рекомендацій українцям, які перебувають зараз в Таїланді.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України в Таїланді.
Таїландський уряд вирішив ввести в провінціях Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон такі обмеження:
- комендантська година з 21:00 до 04:00;
- заборона на зібрання більше 5 осіб;
- припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00;
- закриття громадських/розважальних закладів, що не становлять першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00;
- обмежені години роботи парків
-обмеження на поїздки між провінціями.
З урахуванням нових карантинних обмежень в Таїланді, українське посольство просить громадян України:
уникати зайвих поїздок;
залишатися вдома під час дії комендантської години;
відвідувати громадські заклади виключно в разі потреби;
уникати будь-яких скупчень людей.
Раніше Таїланд відкрив курортний Пхукет для вакцинованих від коронавірусу туристів.
Будь ласка, зачекайте...
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Я собі так міркую : схочуть гроші - знайдуть спосіб , як не харити туриста і полегшити йому життя . Я 3-5 років можу почекати . Навіть 7 . Мені не горить . Я не власник готелю.