Таїланд посилює карантинні обмеження - туристів попросили дотримуватися певних правил

Таїланд вирішив посилити карантин у низці провінцій, щоб стримати поширення коронавірусу. Міністерство закордонних справ України дало низку рекомендацій українцям, які перебувають зараз в Таїланді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України в Таїланді.

Таїландський уряд вирішив ввести в провінціях Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон такі обмеження:

- комендантська година з 21:00 до 04:00;

- заборона на зібрання більше 5 осіб;

- припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00;

- закриття громадських/розважальних закладів, що не становлять першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00;

- обмежені години роботи парків

-обмеження на поїздки між провінціями.

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З урахуванням нових карантинних обмежень в Таїланді, українське посольство просить громадян України:

уникати зайвих поїздок;

залишатися вдома під час дії комендантської години;

відвідувати громадські заклади виключно в разі потреби;

уникати будь-яких скупчень людей.

Раніше Таїланд відкрив курортний Пхукет для вакцинованих від коронавірусу туристів.