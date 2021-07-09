Таиланд усиливает карантинные ограничения - туристов попросили придерживаться определенных правил

Таиланд решил усилить карантин в ряде провинций, чтобы сдержать распространение коронавируса. Министерство иностранных дел Украины дало ряд рекомендаций украинцам, которые находятся сейчас в Таиланде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на посольство Украины в Таиланде.

Таиландское правительство решило ввести в провинциях Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон следующие ограничения:

- комендантский час с 21:00 до 04:00;

- запрет на собрания более 5 человек;

- прекращение движения общественного транспорта с 21:00 до 03:00;

- закрытие общественных/развлекательных заведений, которые не составляют первоочередную необходимость для граждан с 20:00 до 04:00;

- ограниченные часы работы парков

-ограничения на поездки между провинциями.

С учетом новых карантинных ограничений в Таиланде, украинское посольство просит граждан Украины:

избегать лишних поездок;

оставаться дома во время действия комендантского часа;

посещать общественные заведения исключительно в случае необходимости;

избегать любых скоплений людей.

Ранее Таиланд открыл курортный Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов.

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