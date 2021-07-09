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Новости Коронавирус и карантин
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Таиланд усиливает карантинные ограничения - туристов попросили придерживаться определенных правил

Таиланд усиливает карантинные ограничения - туристов попросили придерживаться определенных правил

Таиланд решил усилить карантин в ряде провинций, чтобы сдержать распространение коронавируса. Министерство иностранных дел Украины дало ряд рекомендаций украинцам, которые находятся сейчас в Таиланде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ,  со ссылкой на посольство Украины в Таиланде.

Таиландское правительство решило ввести в провинциях Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон следующие ограничения:

- комендантский час с 21:00 до 04:00;

- запрет на собрания более 5 человек;

- прекращение движения общественного транспорта с 21:00 до 03:00;

- закрытие общественных/развлекательных заведений, которые не составляют первоочередную необходимость для граждан с 20:00 до 04:00;

- ограниченные часы работы парков

-ограничения на поездки между провинциями.

С учетом новых карантинных ограничений в Таиланде, украинское посольство просит граждан Украины:

избегать лишних поездок;

оставаться дома во время действия комендантского часа;

посещать общественные заведения исключительно в случае необходимости;

избегать любых скоплений людей.

Ранее Таиланд открыл курортный Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Королевское помилование получили все украинцы, находившиеся в исправительных учреждениях Таиланда, - Денисова

Автор: 

карантин (16729) Таиланд (184) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Е-еех , перепросив стару добру палатку , відкопав спінінг , мангальчик є , казанок теж є , куплю недорогий китайський човник з ПВХ , насос до нього на 12V , закину усе в багажник і гайда на природу , на озера на 3-4 дні . Потім до родини , вони якраз теж біля озера живуть. Ну і на 2-3 дні знімлю якусь хорошу садибу в Карпатах .
Я собі так міркую : схочуть гроші - знайдуть спосіб , як не харити туриста і полегшити йому життя . Я 3-5 років можу почекати . Навіть 7 . Мені не горить . Я не власник готелю.
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09.07.2021 20:08 Ответить
 
 