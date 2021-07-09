Таиланд усиливает карантинные ограничения - туристов попросили придерживаться определенных правил
Таиланд решил усилить карантин в ряде провинций, чтобы сдержать распространение коронавируса. Министерство иностранных дел Украины дало ряд рекомендаций украинцам, которые находятся сейчас в Таиланде.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на посольство Украины в Таиланде.
Таиландское правительство решило ввести в провинциях Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон следующие ограничения:
- комендантский час с 21:00 до 04:00;
- запрет на собрания более 5 человек;
- прекращение движения общественного транспорта с 21:00 до 03:00;
- закрытие общественных/развлекательных заведений, которые не составляют первоочередную необходимость для граждан с 20:00 до 04:00;
- ограниченные часы работы парков
-ограничения на поездки между провинциями.
С учетом новых карантинных ограничений в Таиланде, украинское посольство просит граждан Украины:
избегать лишних поездок;
оставаться дома во время действия комендантского часа;
посещать общественные заведения исключительно в случае необходимости;
избегать любых скоплений людей.
Ранее Таиланд открыл курортный Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов.
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Я собі так міркую : схочуть гроші - знайдуть спосіб , як не харити туриста і полегшити йому життя . Я 3-5 років можу почекати . Навіть 7 . Мені не горить . Я не власник готелю.