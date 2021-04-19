Королевское помилование получили все украинцы, находившиеся в исправительных учреждениях Таиланда, - Денисова

Шестеро украинцев уже вернулись на Родину, трое продолжают находиться в заключении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"9 украинцев, находившихся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, получили королевское помилование. Благодаря сотрудничеству с Главным омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального Дня Таиланда все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины получили Королевское помилование - двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек - на 1/2", - говорится в сообщении.

В частности, шестерым гражданам Украины был сокращен срок, в результате чего они были освобождены от дальнейшего наказания.

Отмечается, что сейчас 6 украинцев уже вернулись на Родину, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое наших граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что король Таиланда Рама X помиловал 16 украинцев.

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