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Королевское помилование получили все украинцы, находившиеся в исправительных учреждениях Таиланда, - Денисова

Королевское помилование получили все украинцы, находившиеся в исправительных учреждениях Таиланда, - Денисова

Шестеро украинцев уже вернулись на Родину, трое продолжают находиться в заключении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"9 украинцев, находившихся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, получили королевское помилование. Благодаря сотрудничеству с Главным омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального Дня Таиланда все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины получили Королевское помилование - двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек - на 1/2", - говорится в сообщении.

В частности, шестерым гражданам Украины был сокращен срок, в результате чего они были освобождены от дальнейшего наказания.

Отмечается, что сейчас 6 украинцев уже вернулись на Родину, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое наших граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что король Таиланда Рама X помиловал 16 украинцев.

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Автор: 

Денисова Людмила (996) помилование (219) Таиланд (184)


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И встречать их в жулянах должен лично президент.
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19.04.2021 10:48 Ответить
А че их встречать, они пустые, товар давно скинули.
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19.04.2021 11:32 Ответить
Поэтому и герои
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19.04.2021 11:36 Ответить
Срочно готовьте новые торпеды на таиланд.
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19.04.2021 11:31 Ответить
Хорошая новость. Конкуренция - двигатель торговли и прогресса вообще. Больше наркоторговцев - качественней товар
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19.04.2021 12:25 Ответить
Нехером нашим дипломатам заняться,как вытягивать бандюков из тюрьмы?
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19.04.2021 12:45 Ответить
хорошо.
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21.04.2021 01:28 Ответить
 
 